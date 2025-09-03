|
КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ-2026
Февраль. НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ TAX DAY
Как корректировать финансовую стратегию, учет налогов и финансов? Как не совершить ошибок? Известные белорусские эксперты в сфере налогов и аудита, юристы и финансисты сделают выводы про изменения в налогообложении для компаний и ИП, поделятся кейсами, механизмами работы в 2026.
Вас ждет актуальный, свежий опыт работы:
В феврале 2025 состоится 8-я конференция-практикум TAX DAY, на которой топовые эксперты-практики раскроют ряд ключевых тем:
Февраль. FARМ_БИЗНЕС
Поставщики, производители, фармпредставители и каналы розничных продаж: что происходит в фармацевтическом сегменте?
Конференция:
Март. Большой форум бизнес-леди WOMEN’S STYLE
Энергия и талант, яркость и неповторимый стиль. В белорусских компаниях все больше бизнес-леди — таланливых, целеустремленных! Они запускают проекты и развивают бизнесы, строят успешную карьеру, передают опыт команде и семье. Воплощают большие цели и мечты!
В чем сильные, уникальные стороны бизнеса с женскиим лицом — которые можно использовать в собственной работе, карьере, компании?
6 марта 2025 команда «Про бизнес» проводит WOMEN’S STYLE — образовательно-практическую конференцию для начинающих и уже состоявшихся бизнес-леди. Для всех, кто хочет знать больше про женское предпринимательство и лидерство.
Апрель. «Бери и Делай: superSTARt»
Серия ежегодных образовательных конференций «БЕРИ И ДЕЛАЙ» открывает звездный сезон — мы делаем большой ивент с топовыми ьбизнесменами Беларуси и России.
Мы собираем отборную аудиторию из 1000+ бизнесменов, собственников и топ-руководителей.
Планируемые топ-спикеры:
И другие звезды
Май. HR-среда: интенсив + нетворкинг
В стильном и уютном пространстве большого кинозала мы соберем специаистов и руководителей в сфере HR, чтобы поговорить о ключевых вызовах, обсудить горячие вопросы в сфере работы с людьми. И конечно наладить нетворкинг.
Вас ждет:
А также:
Июнь. AI DAY CONFERENCE
Новое событие о прорывных инструментах искусственного интеллекта — в реальной практике белорусского бизнеса: маркетинг, продажи, работа с персоналом, бизнес-процессы
Что конкретно надо сделать, чтобы внедрить AI в ключевые процессы компании?
Мы составляем программу и выступления вместе с нашей аудиторией руководителей, собственников, экспертов! 50% спикеров выбирает команда «Про бизнес», еще 50% — спикеры, которые оставили заявку и прошли строгий отбор! Критерии:
Только реальная практика работы ИИ в Беларуси, максимальная польза, честные результаты! Выступают те, кто сам работает с ИИ!
Мы разберемся в многообразии инструментов ИИ и выберем подходящий именно вам
Поймем, из чего состоит процесс внедрения ИИ в компанию, какие ресурсы для этого надо. Увидим, как работать с функциями ИИ — в ключевых процессах
Июнь. LEMON NIGHT
Закрытый (только 110 гостей и участников) стильный вечер полезных, веселых и поучительных историй о грандиозных провалах, уроках ошибок — и полезных выводов.
Делаем из лимона лимонад — вместе с известными предпринимателями и бизнесменами. Темы:
Июль.Налоговый практикум Tax Day
На июльском Tax Day известные белорусские эксперты в сфере налогов и аудита, юристы и финансисты сделают выводы про изменения в налогообложении для компаний и ИП, поделятся кейсами, механизмами работы в 2025.
Вас ждет актуальный, свежий опыт работы:
Июль. Кейс-встреча «Бизнес с Китаем»
Активность между белорусскими и китайскими компаниями растет по экспоненте.
Производители и оптово-розничные бизнесы, селлеры на е-коммерс площадках, логистические операторы и перевозчики, юридические компании, турбизнес, сфера маркетинга: огромное количество предпринимателей, сотрудников и клиентов уже работают в общей деловой цепочке.
Актуальные вопросы:
Как наладить сотрудничество с выгодой — вместе с топовыми белорусскими экспертами и бизнесменами, которые уже ведут успешный бизнес с Китаем, найдем ответы на острые вопросы.
Август. MARKETING UPDATE
Как выстраивать работу эффективно, растить продажи и узнаваемость. И избежать ошибок?
Ведущие практики в маркетинге, PR и продвижении поделятся своими инструментами работы, кейсами и инсайтами:
Сентябрь. Интенсив: переговорные батлы
Мы собираем 150+ учредителей, топ-менеджеров и экспертов, чтобы провести
Первый в Беларуси переговорный батл на высшем уровне качества.
А также: награждение победителей, обмен кейсами, ответы на вопросы и конечно полезный нетворкинг!
Октябрь. Конференция «Бери и Делай!»
Продажи и клиенты, продвижение, стратегия: решения для бизнеса в 2026. Кейсы, проверенные решения и инструменты. Без воды и лишних слов.
Серия конференций «БЕРИ И ДЕЛАЙ!» — одно из самых известных и авторитетных образовательных, практикоориентированных деловых событий в Беларуси, проводится шестой год подряд. Наши спикеры, гости и участники делятся личным опытом и проверенными подходами, полученными за годы работы в бизнесе.
Ключевые темы конференции:
Руководители и собственники, практикующие эксперты топ-уровня дадут ответы на эти и другие вопросы. Поделятся работающими решениями сложных кейсов.
Конференция также выступает проверенной площадкой для новых знакомств и полезного нетворкинга
Октябрь. HR-конференция: люди и задачи
От производственных предприятий до компаний из сферы услуг, практически в любой сфере в Беларуси, России, Казахстане и других странах СНГ продолжают обостряются проблемы с людьми, а именно:
Ноябрь. ExIm-2026
Как сохранять устойчивость и искать точки роста в период высокого влияния внешних факторов, санкционного давления?
Вместе с белорусскими импортерами, представителями рынка логистики и финансов, юристами и экспертами по налоговому регулированию обсудим острые вопросы, обменяемся кейсами и практическим опытом.
В ноябре 2026 «Про бизнес» проводит интенсив для собственников и топ-менеджеров компаний, экспертов, которые работают на рынке экспорта и импорта в смежных сегментах.
Декабрь. Вечер-ретрит LIFE ENERGY
Где и как искать энергию и мотивацию для себя, сотрудников и семьи? Как справиться с выгоранием и стрессом?
Новые вызовы, жесткие перегрузки, нескончаемые потоки информации постоянно обрушиваются на нас.
Времени, чтобы дарить друг другу энергию, тепло, позитивный вайб катастрофически не хватает.
Как и где искать источники позитива и мотивации, чтобы ее хватило и на себя, и на работу, и на семью? Как в первую очередь помочь себе - справиться с перегрузками?
В самом большом и комфортном кинопространстве вас ждут:
Вечер-ретрит, на котором в непринуженной и расслабленной обстановке, перед предпринимателями и собственниками пройдет серия мини-тренингов и мастер-классов на тему:
А также:
