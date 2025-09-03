КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ-2026

ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Февраль. НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ TAX DAY

Как корректировать финансовую стратегию, учет налогов и финансов? Как не совершить ошибок? Известные белорусские эксперты в сфере налогов и аудита, юристы и финансисты сделают выводы про изменения в налогообложении для компаний и ИП, поделятся кейсами, механизмами работы в 2026.

Вас ждет актуальный, свежий опыт работы:

В феврале 2025 состоится 8-я конференция-практикум TAX DAY, на которой топовые эксперты-практики раскроют ряд ключевых тем:

  • НК: практика работы с узкими основные изменения и как с ними работать
  • Инструменты оптимизации и финансовой стабильности: как не переступить черту?
  • Проверки и штрафы
  • ИИ в работе бухгалтерии
  • Найм специалистов и работа с KPI

    Количество участников - 350 + 

Февраль. FARМ_БИЗНЕС

Поставщики, производители, фармпредставители и каналы розничных продаж: что происходит в фармацевтическом сегменте?

  • Как выстраивать взаимоотношения производителей и медицинских представителей — с торговыми и аптечными сетями
  • Управление закупками и оптимизация портфеля
  • Что делать с нехваткой сотрудников?
  • Как использовать по-максимуму возможности для продвижения — в условиях законодательных ограничений

Конференция:

  • Диалоговая площадка, которая объединяет всех представителей рынка
  • Возможность представить свою продукцию и получить прямой доступ к партнерам
  • Площадка для совершенствования навыков и бизнес-скиллов

    Количество участников - 150 + 

Март. Большой форум бизнес-леди WOMEN’S STYLE

Энергия и талант, яркость и неповторимый стиль. В белорусских компаниях все больше бизнес-леди — таланливых, целеустремленных! Они запускают проекты и развивают бизнесы, строят успешную карьеру, передают опыт команде и семье. Воплощают большие цели и мечты!

В чем сильные, уникальные стороны бизнеса с женскиим лицом — которые можно использовать в собственной работе, карьере, компании?

6 марта 2025 команда «Про бизнес» проводит WOMEN’S STYLE — образовательно-практическую конференцию для начинающих и уже состоявшихся бизнес-леди. Для всех, кто хочет знать больше про женское предпринимательство и лидерство.

  • Яркие личные истории и результативные кейсы
  • Стратегии лидерства и карьерного роста
  • Инструменты и личные истории управления сотрудниками, выстраивания процессов
  • Практика решения маркетинговых задач
  • Развитие личной эффективности
  • Истории про воплощение мечты и запуска бизнеса «с нуля»
  • Перед управленцами, руководителями частных и государственных компаний, предпринимателями и собственниками, начинающими бизнесвумен выступят известные практики, топ-менеджеры и бизнесмены.

    Количество участников - 350 + 

Апрель. «Бери и Делай: superSTARt»

Серия ежегодных образовательных конференций «БЕРИ И ДЕЛАЙ» открывает звездный сезон — мы делаем большой ивент с топовыми ьбизнесменами Беларуси и России.

  • Стратегия бизнеса
  • Микротренды и продвижение: что делать в 2030
  • Альтернативные команды: зумеры и ИИ
  • Отладка системы продаж
  • Поиск инвестора

Мы собираем отборную аудиторию из 1000+ бизнесменов, собственников и топ-руководителей.

Планируемые топ-спикеры:

  • Максим Батырев, лучший бизнес-тренер по продажам. Автор «45 татуировок менеджера» и ещё 3-х бестселлеров
  • Максим Спиридонов, ИТ-предприниматель, инвестор

И другие звезды

Количество участников - 1000 
(Прайм-холл)

Май. HR-среда: интенсив + нетворкинг

В стильном и уютном пространстве большого кинозала мы соберем специаистов и руководителей в сфере HR, чтобы поговорить о ключевых вызовах, обсудить горячие вопросы в сфере работы с людьми. И конечно наладить нетворкинг.

Вас ждет:

  • Мастер-класс по разработке системы мотивации для сотрудников и KPI
  • Мастер-класс по построению системы наставничества и обучения
  • Опыт разработки системы ценностей
  • Панельная дискуссия с привлечением экспертов и зала

А также:

  • Разбор кинофильма и закрытый показ!
  • Фуршет и полезные знакомства

    Количество участников - 110

Июнь. AI DAY CONFERENCE

Новое событие о прорывных инструментах искусственного интеллекта — в реальной практике белорусского бизнеса: маркетинг, продажи, работа с персоналом, бизнес-процессы

Что конкретно надо сделать, чтобы внедрить AI в ключевые процессы компании?

  • Какие инструменты AI эффективны, а от чего отказаться?
  • В чем заключаются результаты работы сервисов на основе искусственного интеллекта — опыт белорусских бизнесов
  • Как выбрать подрядчика, который поможет внедрить AI

Мы составляем программу и выступления вместе с нашей аудиторией руководителей, собственников, экспертов! 50% спикеров выбирает команда «Про бизнес», еще 50% — спикеры, которые оставили заявку и прошли строгий отбор! Критерии:

Только реальная практика работы ИИ в Беларуси, максимальная польза, честные результаты! Выступают те, кто сам работает с ИИ!

Мы разберемся в многообразии инструментов ИИ и выберем подходящий именно вам

Поймем, из чего состоит процесс внедрения ИИ в компанию, какие ресурсы для этого надо. Увидим, как работать с функциями ИИ — в ключевых процессах

Количество участников - 350 + 

Июнь. LEMON NIGHT

Закрытый (только 110 гостей и участников) стильный вечер полезных, веселых и поучительных историй о грандиозных провалах, уроках ошибок — и полезных выводов.

Делаем из лимона лимонад — вместе с известными предпринимателями и бизнесменами. Темы:

  • Лидерство
  • Личная эффективность
  • Командооразование
  • Поиск энергии и мотивация

    Количество участников - 110 

Июль.Налоговый практикум Tax Day

На июльском Tax Day известные белорусские эксперты в сфере налогов и аудита, юристы и финансисты сделают выводы про изменения в налогообложении для компаний и ИП, поделятся кейсами, механизмами работы в 2025.

Вас ждет актуальный, свежий опыт работы:

  • Практика работы с изменениями в Налоговый кодекс
  • Опыт прохождения проверок и аудита в 2025—2026
  • Управления финансами компании
  • Мотивация и KPI для бухгалтерии
  • Использование ИИ
  • Организация работы сотрудников и процессов

    Количество участников - 250 + 

Июль. Кейс-встреча «Бизнес с Китаем»

Активность между белорусскими и китайскими компаниями растет по экспоненте.

Производители и оптово-розничные бизнесы, селлеры на е-коммерс площадках, логистические операторы и перевозчики, юридические компании, турбизнес, сфера маркетинга: огромное количество предпринимателей, сотрудников и клиентов уже работают в общей деловой цепочке.

Актуальные вопросы:

  • Поиск поставщиков и производителей товаров.
  • Контроль качества и доставка
  • Переговоры
  • Договоры, соглашения, споры

Как наладить сотрудничество с выгодой — вместе с топовыми белорусскими экспертами и бизнесменами, которые уже ведут успешный бизнес с Китаем, найдем ответы на острые вопросы.

Количество участников - 150 + 

Август. MARKETING UPDATE

Как выстраивать работу эффективно, растить продажи и узнаваемость. И избежать ошибок?

Ведущие практики в маркетинге, PR и продвижении поделятся своими инструментами работы, кейсами и инсайтами:

  • Омниканальность в 2026: кейсы из ритейла, сферы услуг,
  • рендовые каналы продвижения: инструменты, опыт, чек-листы
  • Работа с внутренними клиентами и сотрудниками
  • Система коммуникаций внутри компании и HR-бренд
  • Расчет юнит-экономики при продвидении
  • CJM и запусуки кампаний

    Количество участников - 150 + 

Сентябрь. Интенсив: переговорные батлы

Мы собираем 150+ учредителей, топ-менеджеров и экспертов, чтобы провести

Первый в Беларуси переговорный батл на высшем уровне качества.

  • Переговорный поединок с разбором ошибок
  • Мастер-класс по самопрезентациям и навыкам публичных выступлений
  • Мышление в продажах: как выстроить стратегию переговоров

А также: награждение победителей, обмен кейсами, ответы на вопросы и конечно полезный нетворкинг!

Количество участников - 150 + 

Октябрь. Конференция «Бери и Делай!»

Продажи и клиенты, продвижение, стратегия: решения для бизнеса в 2026. Кейсы, проверенные решения и инструменты. Без воды и лишних слов.

Серия конференций «БЕРИ И ДЕЛАЙ!» — одно из самых известных и авторитетных образовательных, практикоориентированных деловых событий в Беларуси, проводится шестой год подряд. Наши спикеры, гости и участники делятся личным опытом и проверенными подходами, полученными за годы работы в бизнесе.

Ключевые темы конференции:

  • Маркетинг и продвижение: как не запутаться в хайпе и найти нужный инструмент
  • Сильная команда: как вовлекать сотрудников в результаты
  • Выбор стратегии: удержание клиентов или кратный рост?
  • Финансовая модель 2024: как работать в изменившихся условиях и управлять бюджетами?
  • Сила знаний и эффективный отдел продаж

Руководители и собственники, практикующие эксперты топ-уровня дадут ответы на эти и другие вопросы. Поделятся работающими решениями сложных кейсов.

Конференция также выступает проверенной площадкой для новых знакомств и полезного нетворкинга

Количество участников - 350 + 

Октябрь. HR-конференция: люди и задачи

От производственных предприятий до компаний из сферы услуг, практически в любой сфере в Беларуси, России, Казахстане и других странах СНГ продолжают обостряются проблемы с людьми, а именно:

  • Работа с зумерами
  • Недостаток линейных сотрудников и рабочих кадров
  • Снижение эффективности традиционных подходов к мотивации
  • Запрос в росте профессионального уровня управленцев среднего звена
  • Поколенческие разрывы
  • Кадровый голод
  • Недостаточно высокий уровень компетенций соискателей
  • Текучка и переманивание кадров

    Количество участников - 400 + 

Ноябрь. ExIm-2026

Как сохранять устойчивость и искать точки роста в период высокого влияния внешних факторов, санкционного давления?

Вместе с белорусскими импортерами, представителями рынка логистики и финансов, юристами и экспертами по налоговому регулированию обсудим острые вопросы, обменяемся кейсами и практическим опытом.

В ноябре 2026 «Про бизнес» проводит интенсив для собственников и топ-менеджеров компаний, экспертов, которые работают на рынке экспорта и импорта в смежных сегментах.

Количество участников - 150 + 

Декабрь. Вечер-ретрит LIFE ENERGY

Где и как искать энергию и мотивацию для себя, сотрудников и семьи? Как справиться с выгоранием и стрессом?

Новые вызовы, жесткие перегрузки, нескончаемые потоки информации постоянно обрушиваются на нас. 

Времени, чтобы дарить друг другу энергию, тепло, позитивный вайб катастрофически не хватает. 

Как и где искать источники позитива и мотивации, чтобы ее хватило и на себя, и на работу, и на семью? Как в первую очередь помочь себе - справиться с перегрузками?

В самом большом и комфортном кинопространстве вас ждут:

Вечер-ретрит, на котором в непринуженной и расслабленной обстановке, перед предпринимателями и собственниками пройдет серия мини-тренингов и мастер-классов на тему:

  • Мини-тренинги по антистрессу, снятию перегрузок, устойчивости
  • Опыт лидеров: как известные персоны справляются с выгоранием, и где ищут энергию.

А также:

  • Нетворкинг
  • Фуршет и игристое 
  • В финале состоится закрытый разбор фильма и показ 

    Количество участников - 110 + 

 
