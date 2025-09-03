КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ-2026

Источник материала: ProBusiness

Февраль. НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ TAX DAY

Как корректировать финансовую стратегию, учет налогов и финансов? Как не совершить ошибок? Известные белорусские эксперты в сфере налогов и аудита, юристы и финансисты сделают выводы про изменения в налогообложении для компаний и ИП, поделятся кейсами, механизмами работы в 2026.

Вас ждет актуальный, свежий опыт работы:

В феврале 2025 состоится 8-я конференция-практикум TAX DAY, на которой топовые эксперты-практики раскроют ряд ключевых тем:

НК: практика работы с узкими основные изменения и как с ними работать

Инструменты оптимизации и финансовой стабильности: как не переступить черту?

Проверки и штрафы

ИИ в работе бухгалтерии

Найм специалистов и работа с KPI



Количество участников - 350 +

Февраль. FARМ_БИЗНЕС

Поставщики, производители, фармпредставители и каналы розничных продаж: что происходит в фармацевтическом сегменте?

Как выстраивать взаимоотношения производителей и медицинских представителей — с торговыми и аптечными сетями

Управление закупками и оптимизация портфеля

Что делать с нехваткой сотрудников?

Как использовать по-максимуму возможности для продвижения — в условиях законодательных ограничений

Конференция:

Диалоговая площадка, которая объединяет всех представителей рынка

Возможность представить свою продукцию и получить прямой доступ к партнерам

Площадка для совершенствования навыков и бизнес-скиллов



Количество участников - 150 +

Март. Большой форум бизнес-леди WOMEN’S STYLE

Энергия и талант, яркость и неповторимый стиль. В белорусских компаниях все больше бизнес-леди — таланливых, целеустремленных! Они запускают проекты и развивают бизнесы, строят успешную карьеру, передают опыт команде и семье. Воплощают большие цели и мечты!

В чем сильные, уникальные стороны бизнеса с женскиим лицом — которые можно использовать в собственной работе, карьере, компании?

6 марта 2025 команда «Про бизнес» проводит WOMEN’S STYLE — образовательно-практическую конференцию для начинающих и уже состоявшихся бизнес-леди. Для всех, кто хочет знать больше про женское предпринимательство и лидерство.

Яркие личные истории и результативные кейсы

Стратегии лидерства и карьерного роста

Инструменты и личные истории управления сотрудниками, выстраивания процессов

Практика решения маркетинговых задач

Развитие личной эффективности

Истории про воплощение мечты и запуска бизнеса «с нуля»

Перед управленцами, руководителями частных и государственных компаний, предпринимателями и собственниками, начинающими бизнесвумен выступят известные практики, топ-менеджеры и бизнесмены.



Количество участников - 350 +

Апрель. «Бери и Делай: superSTARt»

Серия ежегодных образовательных конференций «БЕРИ И ДЕЛАЙ» открывает звездный сезон — мы делаем большой ивент с топовыми ьбизнесменами Беларуси и России.

Стратегия бизнеса

Микротренды и продвижение: что делать в 2030

Альтернативные команды: зумеры и ИИ

Отладка системы продаж

Поиск инвестора

Мы собираем отборную аудиторию из 1000+ бизнесменов, собственников и топ-руководителей.

Планируемые топ-спикеры:

Максим Батырев, лучший бизнес-тренер по продажам. Автор «45 татуировок менеджера» и ещё 3-х бестселлеров

Максим Спиридонов, ИТ-предприниматель, инвестор

И другие звезды



Количество участников - 1000

(Прайм-холл)

Май. HR-среда: интенсив + нетворкинг

В стильном и уютном пространстве большого кинозала мы соберем специаистов и руководителей в сфере HR, чтобы поговорить о ключевых вызовах, обсудить горячие вопросы в сфере работы с людьми. И конечно наладить нетворкинг.

Вас ждет:

Мастер-класс по разработке системы мотивации для сотрудников и KPI

Мастер-класс по построению системы наставничества и обучения

Опыт разработки системы ценностей

Панельная дискуссия с привлечением экспертов и зала

А также:

Разбор кинофильма и закрытый показ!

Фуршет и полезные знакомства



Количество участников - 110

Июнь. AI DAY CONFERENCE

Новое событие о прорывных инструментах искусственного интеллекта — в реальной практике белорусского бизнеса: маркетинг, продажи, работа с персоналом, бизнес-процессы

Что конкретно надо сделать, чтобы внедрить AI в ключевые процессы компании?

Какие инструменты AI эффективны, а от чего отказаться?

В чем заключаются результаты работы сервисов на основе искусственного интеллекта — опыт белорусских бизнесов

Как выбрать подрядчика, который поможет внедрить AI

Мы составляем программу и выступления вместе с нашей аудиторией руководителей, собственников, экспертов! 50% спикеров выбирает команда «Про бизнес», еще 50% — спикеры, которые оставили заявку и прошли строгий отбор! Критерии:

Только реальная практика работы ИИ в Беларуси, максимальная польза, честные результаты! Выступают те, кто сам работает с ИИ!

Мы разберемся в многообразии инструментов ИИ и выберем подходящий именно вам

Поймем, из чего состоит процесс внедрения ИИ в компанию, какие ресурсы для этого надо. Увидим, как работать с функциями ИИ — в ключевых процессах



Количество участников - 350 +

Июнь. LEMON NIGHT

Закрытый (только 110 гостей и участников) стильный вечер полезных, веселых и поучительных историй о грандиозных провалах, уроках ошибок — и полезных выводов.

Делаем из лимона лимонад — вместе с известными предпринимателями и бизнесменами. Темы:

Лидерство

Личная эффективность

Командооразование

Поиск энергии и мотивация



Количество участников - 110

Июль.Налоговый практикум Tax Day

На июльском Tax Day известные белорусские эксперты в сфере налогов и аудита, юристы и финансисты сделают выводы про изменения в налогообложении для компаний и ИП, поделятся кейсами, механизмами работы в 2025.

Вас ждет актуальный, свежий опыт работы:

Практика работы с изменениями в Налоговый кодекс

Опыт прохождения проверок и аудита в 2025—2026

Управления финансами компании

Мотивация и KPI для бухгалтерии

Использование ИИ

Организация работы сотрудников и процессов



Количество участников - 250 +

Июль. Кейс-встреча «Бизнес с Китаем»

Активность между белорусскими и китайскими компаниями растет по экспоненте.

Производители и оптово-розничные бизнесы, селлеры на е-коммерс площадках, логистические операторы и перевозчики, юридические компании, турбизнес, сфера маркетинга: огромное количество предпринимателей, сотрудников и клиентов уже работают в общей деловой цепочке.

Актуальные вопросы:

Поиск поставщиков и производителей товаров.

Контроль качества и доставка

Переговоры

Договоры, соглашения, споры

Как наладить сотрудничество с выгодой — вместе с топовыми белорусскими экспертами и бизнесменами, которые уже ведут успешный бизнес с Китаем, найдем ответы на острые вопросы.



Количество участников - 150 +

Август. MARKETING UPDATE

Как выстраивать работу эффективно, растить продажи и узнаваемость. И избежать ошибок?

Ведущие практики в маркетинге, PR и продвижении поделятся своими инструментами работы, кейсами и инсайтами:

Омниканальность в 2026: кейсы из ритейла, сферы услуг,

рендовые каналы продвижения: инструменты, опыт, чек-листы

Работа с внутренними клиентами и сотрудниками

Система коммуникаций внутри компании и HR-бренд

Расчет юнит-экономики при продвидении

CJM и запусуки кампаний



Количество участников - 150 +

Сентябрь. Интенсив: переговорные батлы

Мы собираем 150+ учредителей, топ-менеджеров и экспертов, чтобы провести

Первый в Беларуси переговорный батл на высшем уровне качества.

Переговорный поединок с разбором ошибок

Мастер-класс по самопрезентациям и навыкам публичных выступлений

Мышление в продажах: как выстроить стратегию переговоров

А также: награждение победителей, обмен кейсами, ответы на вопросы и конечно полезный нетворкинг!



Количество участников - 150 +

Октябрь. Конференция «Бери и Делай!»

Продажи и клиенты, продвижение, стратегия: решения для бизнеса в 2026. Кейсы, проверенные решения и инструменты. Без воды и лишних слов.

Серия конференций «БЕРИ И ДЕЛАЙ!» — одно из самых известных и авторитетных образовательных, практикоориентированных деловых событий в Беларуси, проводится шестой год подряд. Наши спикеры, гости и участники делятся личным опытом и проверенными подходами, полученными за годы работы в бизнесе.

Ключевые темы конференции:

Маркетинг и продвижение: как не запутаться в хайпе и найти нужный инструмент

Сильная команда: как вовлекать сотрудников в результаты

Выбор стратегии: удержание клиентов или кратный рост?

Финансовая модель 2024: как работать в изменившихся условиях и управлять бюджетами?

Сила знаний и эффективный отдел продаж

Руководители и собственники, практикующие эксперты топ-уровня дадут ответы на эти и другие вопросы. Поделятся работающими решениями сложных кейсов.

Конференция также выступает проверенной площадкой для новых знакомств и полезного нетворкинга



Количество участников - 350 +

Октябрь. HR-конференция: люди и задачи

От производственных предприятий до компаний из сферы услуг, практически в любой сфере в Беларуси, России, Казахстане и других странах СНГ продолжают обостряются проблемы с людьми, а именно:

Работа с зумерами

Недостаток линейных сотрудников и рабочих кадров

Снижение эффективности традиционных подходов к мотивации

Запрос в росте профессионального уровня управленцев среднего звена

Поколенческие разрывы

Кадровый голод

Недостаточно высокий уровень компетенций соискателей

Текучка и переманивание кадров



Количество участников - 400 +

Ноябрь. ExIm-2026

Как сохранять устойчивость и искать точки роста в период высокого влияния внешних факторов, санкционного давления?

Вместе с белорусскими импортерами, представителями рынка логистики и финансов, юристами и экспертами по налоговому регулированию обсудим острые вопросы, обменяемся кейсами и практическим опытом.

В ноябре 2026 «Про бизнес» проводит интенсив для собственников и топ-менеджеров компаний, экспертов, которые работают на рынке экспорта и импорта в смежных сегментах.



Количество участников - 150 +

Декабрь. Вечер-ретрит LIFE ENERGY

Где и как искать энергию и мотивацию для себя, сотрудников и семьи? Как справиться с выгоранием и стрессом?

Новые вызовы, жесткие перегрузки, нескончаемые потоки информации постоянно обрушиваются на нас.

Времени, чтобы дарить друг другу энергию, тепло, позитивный вайб катастрофически не хватает.

Как и где искать источники позитива и мотивации, чтобы ее хватило и на себя, и на работу, и на семью? Как в первую очередь помочь себе - справиться с перегрузками?

В самом большом и комфортном кинопространстве вас ждут:

Вечер-ретрит, на котором в непринуженной и расслабленной обстановке, перед предпринимателями и собственниками пройдет серия мини-тренингов и мастер-классов на тему:

Мини-тренинги по антистрессу, снятию перегрузок, устойчивости

Опыт лидеров: как известные персоны справляются с выгоранием, и где ищут энергию.

А также: