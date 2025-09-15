Почему предпринимателям жизненно необходимо следить за своим временем и фокусом внимания

Источник материала: ProBusiness





И предприниматели, и наемные сотрудники путают занятость (много действий и движений) с продуктивностью (достижение значимых целей). В результате они постоянно заняты, но не видят реального прогресса в важных сферах жизни. Что делать, чтобы удерживать внимание на важных задачах, минимизировать усталость мозга и строить режим, который обеспечивает не просто активную занятость, а именно глубокую продуктивность? Невролог и подкастер Эндрю Хуберман вместе с профессором Джорджтаунского университета Кэлом Ньюпортом раскрыли системный подход к концентрации. «Про бизнес» сделал конспект этого подкаста, в котором эксперты поделились простыми техниками, повышающими фокус. Начинаем рабочую неделю эффективно.

Ключевые причины суеты и возможные решения

Ньюпорт и Хуберман подчеркивают: внимание — ресурс, который так же, как любые мышцы, нужно тренировать. Постоянное переключение между задачами истощают его. Почему чрезмерно занятые люди не всегда самые эффективные и почему много дел не равно много пользы. Разбираемся.

Отсутствие четких приоритетов Проблема: вы делаете много дел сразу, реагируете на внешние стимулы (сообщения, просьбы, срочные, но не важные задачи). Нет главной цели. Решение: определите 1−3 самых важных дела на день. Сфокусируйтесь на их завершении в первую очередь. Все остальное — вторично. Многозадачность — это миф Проблема: переключение между задачами снижает эффективность на 40%. Мозг тратит время на «перезагрузку», что приводит к усталости и ошибкам. Решение: сосредоточьтесь на одной задаче, используйте технику «Помодоро» (25 минут работы без отвлечений + 5 минут перерыва). Отключайте уведомления на это время. Отсутствие системы и планирования Проблема: действия хаотичны. Вы тратите силы на принятие решений: «Что делать дальше?». Решение: планируйте день с вечера. Определите те самые 1−3 ключевые задачи. Используйте календарь не только для встреч, но и для блокировки времени на «глубокую работу». Неумение говорить «НЕТ» Проблема: вы соглашаетесь на чужие просьбы, которые не соответствуют вашим целям, и тратите на них свое время и энергию. Решение: вежливо, но твердо отказывайте задачам, которые не продвигают вас к вашим приоритетам. Ваше время и внимание — ваш главный ресурс. Прокрастинация и перфекционизм Проблема: страх сделать неидеально или начать большую сложную задачу ведет к тому, что вы делаете что угодно, кроме главного. Решение: Сделать лучше хоть что-то, чем готовиться к идеальному выполнению. Начните с маленького шага. Разбейте большую задачу на мелкие, понятные этапы.

Продуктивность — это не про то, как сделать больше дел за меньшее время. Это про то, как сделать правильные дела, которые приближают вас к вашим целям.

Четкие приоритеты + глубокая фокусировка на одном деле + планирование = реальная продуктивность, а не просто иллюзия занятости. Сосредоточьтесь на важном, а не на срочном.

С чего начать, чтобы сосредоточиться на главном?

Контекст смены задач : прежде чем переключиться, сделайте «быструю паузу» — 30 секунд, чтобы сознательно закрыть предыдущий контекст и подготовить мозг к новому. Это уменьшает когнитивный «хвост» от предыдущей задачи.

: прежде чем переключиться, сделайте «быструю паузу» — 30 секунд, чтобы сознательно закрыть предыдущий контекст и подготовить мозг к новому. Это уменьшает когнитивный «хвост» от предыдущей задачи. Физическая активность как «перезагрузка» : короткие упражнения, прогулка, растяжка между блоками какой-то напряженной работы, чтобы снять напряжение мозга и тела, улучшить циркуляцию и вернуть свежесть ума.

: короткие упражнения, прогулка, растяжка между блоками какой-то напряженной работы, чтобы снять напряжение мозга и тела, улучшить циркуляцию и вернуть свежесть ума. «Ритуалы» в начале и конце рабочего дня : что-то, что разделяет «я работаю» и «я отдыхаю» — например, прогулка, смена одежды, или практика медитации. Это помогает мозгу переключать режимы и восстанавливаться.

: что-то, что разделяет «я работаю» и «я отдыхаю» — например, прогулка, смена одежды, или практика медитации. Это помогает мозгу переключать режимы и восстанавливаться. Самонаблюдение и корректировка : вести дневник продуктивности — отмечать, когда внимание «спадает», что этому предшествует, и корректировать вечер / утро соответственно (время сна, степень физической нагрузки, пищу).

: вести дневник продуктивности — отмечать, когда внимание «спадает», что этому предшествует, и корректировать вечер / утро соответственно (время сна, степень физической нагрузки, пищу). Знание своих пиков продуктивности: у каждого есть периоды дня, когда внимание лучше всего — организовывать главные задачи именно на эти часы.

Фокус и продуктивность — навыки, требующие внимания, дисциплины и понимания своих биологических и психологических механизмов. При правильной структуре дня, контроле над средой и осознанной работе над своим состоянием можно добиться существенного повышения эффективности и при этом избегать переутомления.