Новые возможности для роста: как инвестиционные кредиты меняют бизнес и экономику регионов
16.09.2025
Белинвестбанк не просто обслуживает бизнес — он активно способствует его росту, создавая максимально комфортные условия для клиентов и обеспечивая доступ к финансовым возможностям, которые поддерживают проекты любого масштаба. Особое внимание уделяется инвестициям в региональные проекты — как ключевому фактору устойчивого развития страны. Кредит «Инвестиционное развитие» разработан специально для поддержки субъектов хозяйствования — участников проекта «Региональная инициатива» и предлагает выгодные и удобные условия финансирования.
Кредит выдается в белорусских рублях на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 15 лет под ставку:
Получить финансовую поддержку могут участники, которые включены в перечень инвестиционных проектов «Региональная инициатива». Реализация данной инициативы направлена на стимулирование предпринимательской активности, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения в регионах.
Критерии для включения в перечень инвестиционных проектов «Региональная инициатива»:
Подать заявку на включение в перечень проектов можно через онлайн-площадку Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей
