Новые возможности для роста: как инвестиционные кредиты меняют бизнес и экономику регионов

Источник материала: ProBusiness





Белинвестбанк не просто обслуживает бизнес — он активно способствует его росту, создавая максимально комфортные условия для клиентов и обеспечивая доступ к финансовым возможностям, которые поддерживают проекты любого масштаба. Особое внимание уделяется инвестициям в региональные проекты — как ключевому фактору устойчивого развития страны. Кредит «Инвестиционное развитие» разработан специально для поддержки субъектов хозяйствования — участников проекта «Региональная инициатива» и предлагает выгодные и удобные условия финансирования.

Кредит выдается в белорусских рублях на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более 15 лет под ставку:

для аграрных районов — не более 6,5% годовых (перечень определен приложением 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2024 г. № 650);

для иных районов — не более 8% годовых.

Получить финансовую поддержку могут участники, которые включены в перечень инвестиционных проектов «Региональная инициатива». Реализация данной инициативы направлена на стимулирование предпринимательской активности, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения в регионах.

Критерии для включения в перечень инвестиционных проектов «Региональная инициатива»:

проект должен реализовываться на территории регионов (за исключением областных центров и Минска, а также прилегающих к ним районов); проект значим для социально-экономического развития региона (области, района) с учетом отраслевых особенностей; проект обеспечивает создание новых производств или модернизацию существующих, создание коммерческих объектов транспортно-логистической инфраструктуры, туризма и отдыха, медицинского обслуживания и общественного питания; проект обеспечивает создание не менее 5 новых рабочих мест или трудоустройство дополнительно не менее 5 человек на существующие рабочие места для новых производств (цехов); проект должен соответствовать определенным видам деятельности (по секциям С, Н, I, Q, R приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2024 г. № 417): обрабатывающая промышленность; транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность; услуги по временному проживанию и питанию; здравоохранение и социальные услуги; творчество, спорт и отдых.

Подать заявку на включение в перечень проектов можно через онлайн-площадку Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей региональная-инициатива.бел .