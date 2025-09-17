ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Какой бизнес должен государству денег: анализ кредитов в 2025 г

17.09.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Кредитование было и остается ключевым фактором развития экономики. Его динамика показывает не только возможности бизнеса, но и уязвимости экономики в целом. Национальный банк Беларуси регулярно публикует данные о состоянии кредитования, и они позволяют рассматривать эту сферу как своеобразную «кардиограмму» белорусской экономики. Спрос на кредиты, валютная структура заемных средств, а также динамика просроченной задолженности — все это дает возможность глубже понять, что происходит в реальном секторе.

Рост кредитной задолженности: стабильный, но неравномерный

— Тема кредитования сегодня звучит особенно актуально в белорусской экономической повестке. Новое руководство Нацбанка еще в начале года обратило внимание на то, что акцент в кредитной политике должен быть смещен в сторону развития, а не только текущего потребления. А на недавнем широком совещании по банковской системе уже говорилось о новых институциональных условиях, где ключевым направлением станет именно инвестиционное кредитование. Таким образом, вопросам кредитования сейчас уделяется большое внимание, что неудивительно, поскольку развитие белорусского бизнеса во многом зависит от доступности финансирования.

С начала 2024 г. по август 2025 г. объем задолженности белорусского бизнеса по кредитам увеличился с 52,4 до 61,2 млрд. BYN, т.е. почти на 17%. Это свидетельствует о том, что спрос на заемные средства сохраняется, а предприятия продолжают реализовывать проекты, требующие привлечения банковских ресурсов.

Однако рост происходит неравномерно. Бывают месяцы резкого увеличения задолженности — например, март и октябрь 2024 г., когда задолженность выросла соответственно на 1,3 и почти 2 млрд. BYN, или ноябрь, когда прибавка составила 1,8 млрд. Аналогичные скачки наблюдались и в 2025 г. — прежде всего в январе (+1,1 млрд). Такие колебания связаны не только с выдачей новых кредитов, но и с графиком погашения старых. В одни месяцы бизнес активнее запускает инвестиционные проекты, в другие — старается гасить обязательства, поэтому кредитная динамика во многом отражает инвестиционный ритм экономики.

Структура кредитования: промышленность лидирует

Основная масса задолженности сконцентрирована в промышленности — на нее приходится более 50% кредитного портфеля. Это объяснимо: отрасль капиталоемкая, требует серьезных долгосрочных инвестиций, а значит, и активного использования кредитных ресурсов.

На втором месте находится оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей — порядка 15% общего объема кредитов. Существенные объемы кредитования наблюдаются и в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, энергетике, а также в финансовой и страховой сфере.

Любопытно, что сфера услуг, включая IT и профессиональные сервисы, занимает в структуре кредитования крайне скромное место. Это может восприниматься как слабость, но на деле является, скорее, показателем специфики: такие бизнесы часто растут за счет человеческого капитала и экспортной выручки, а не банковских заимствований. Их устойчивость в этом смысле даже выше, чем у капиталоемких отраслей.

Отраслевые акценты: кто наращивает кредитную зависимость

За последний год наибольший рост задолженности зафиксирован в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также в финансовой сфере. Это отражает сразу несколько трендов: необходимость модернизации производственных мощностей, рост издержек в сырьевых отраслях и потребность финансовых институтов в поддержании ликвидности.

В сельском хозяйстве динамика кредитования также заметна: отрасль остается зависимой от заемных средств, особенно в период сезонных работ. В строительстве кредиты остаются весьма востребованы — здесь задолженность по кредитам колеблется вокруг одного 1 млрд. BYN в последние два года.

При этом IT и другие современные сегменты экономики по-прежнему остаются «на обочине» роста кредитного рынка. Их доля ничтожна, при том что именно эти сферы формируют новые драйверы

Тревожный сигнал — просроченная задолженность

Особое внимание сейчас стоит уделить просроченной задолженности. На начало декабря 2024 г. ее объем составлял 246 млн BYN, но уже в январе 2025 г. подскочил до 734 млн. В середине года показатель едва не превысил 1 млрд. BYN — это фактически трехкратный рост за считанные месяцы.

Основной причиной стало резкое ухудшение ситуации в оптовой и розничной торговле. Здесь просроченная задолженность увеличивалась стремительными темпами, отражая проблемы со сбытом и оборотным капиталом. Негативную динамику показали также транспортная деятельность и обрабатывающая промышленность.

Тем не менее к августу 2025 г. ситуацию удалось стабилизировать: объем просроченной задолженности вернулся примерно к уровню конца 2024 г. Но сам факт столь резкого всплеска показывает уязвимость белорусской экономики. В условиях снижения внешнего спроса или перебоев с экспортными каналами рост просрочек может повториться.

Что показывают кредиты о состоянии экономики

Из анализа динамики кредитования можно выделить несколько ключевых выводов:

  1. Кредиты растут быстрее инфляции. Это означает, что экономика продолжает искать источники финансирования для роста, что в целом положительно.
  2. Зависимость от промышленности. Более половины всех кредитов сосредоточено в промышленности. Это логично с точки зрения капиталоемкости отрасли, но одновременно уязвимо из-за проблем со сбытом белорусской продукции в этих сферах на зарубежных рынках.
  3. Слабое участие услуг. Современные сегменты экономики, прежде всего IT, почти не кредитуются. Их рост строится на других механизмах, но именно они обеспечивают конкурентоспособность страны в будущем.
  4. Просроченная задолженность — индикатор кризисных точек. В начале 2025 г. ее рост стал тревожным сигналом. Торговля и транспорт показали, насколько чувствителен бизнес к колебаниям внешней конъюнктуры.

Кредитование сегодня — как зеркало экономики. С одной стороны, рост заемных средств поддерживает инвестиции, позволяет промышленности и торговле работать на опережение. С другой — структура кредитного портфеля обнажает уязвимости: чрезмерная зависимость от традиционных отраслей и слабое участие будущих драйверов роста.

