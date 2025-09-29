Как личные амбиции вдалельца бизнеса влияют на общий результат

Источник материала: ProBusiness

Лето закончилось, а значит — и пора отпусков, которая могла повлиять на выполнение плана в компании «Инновационный консалтинг». Ее руководитель и участник совместного проекта портала «Про бизнес» и компании «Ресолва» «Ожидание и Реальность» Александр Шуст рассказал, как его команда сработала в августе и оказались ли эффективными новые сотрудники.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Мы закрыли август с ростом выручки 206% к предыдущему году»

— В августе главная наша цель была выдержать план отпусков и обеспечить при этом бесперебойную работу компании. В итоге мы выполнили все, что запланировали и даже больше. К отдыху сотрудников мы готовились, поэтому заранее проводили подготовку новых сотрудников. Они быстро включились в работу и сейчас показывают хороший результат. Свои плоды также принесло сотрудничество с лизинговыми компаниями. В том числе благодаря этому мы закрыли август с ростом выручки 206% к предыдущему году.





Что касается смены вектора, то мы всегда находимся в творческом поиске. Сейчас активно растем, развиваем текущие и тестируем новые каналы привлечения клиентов. Но нельзя забывать про анализ эффективности на всех этапах, иначе система начинает превращаться в хаос. Поэтому да, мы глубоко погрузились в магию цифр и табличек. Полностью эту работу планируем завершить в сентябре.

Впереди цели не менее амбициозные. К примеру, я собираюсь покорить Эльбрус. Если возвращаться к бизнесу, то задача — усилить темп развития и закрыть месяц с более чем двукратным приростом по отношению к сентябрю 2024 г. Хотим компенсировать отставание от годового плана. Также цель — развить партнерскую сеть с лизинговыми компаниями, провести глубокую аналитику по всем каналам привлечения клиентов и нанять еще одного менеджера по продажам.

