Под «капотом» цифрового сервиса. Как МТБанк смог быстро вывести приложение MTBusiness в число лидеров на рынке

Источник материала: ProBusiness



Иван Масло

Что стоит за созданием по-настоящему удобного банкинга для бизнеса? Стремление изменить будни предпринимателей и вернуть им самый ценный ресурс — время. Всего за несколько лет приложение MTBusiness прошло путь от идеи до must-have инструмента для тысяч компаний в Беларуси. Как банку удалось этого добиться, почему они разрабатывают функции под запросы клиентов и при чем тут рекорд по скорости выдачи кредита? Спросили у Ивана Масло, начальника управления цифрового развития корпоративного бизнеса МТБанка.

Об MTBusiness Это современное мобильное приложение и интернет-банк от МТБанка, разработанные специально для юрлиц и ИП в Беларуси. Приложение предлагает широкий спектр функций, среди которых проведение платежей в белорусских рублях и иностранной валюте, работа с платежами по реквизитам из справочника контрагентов, перечисление заработной платы и личного дохода, а также покупка, продажа и конверсия валют. Пользователи могут подписывать документы в один клик с помощью смс-кода, биометрии или электронной цифровой подписи, получать уведомления о движении средств и эффективно контролировать финансовые потоки в режиме реального времени. Особенностью сервиса является возможность использования не только действующими клиентами МТБанка, но и другими компаниями и предпринимателями, которым так же доступно открытие счетов онлайн и получение кредитов с минимальными временными затратами.

От идеи до продукта: как создавалось приложение MTBusiness

— Иван, давайте начнем с общей идеи: зачем бизнесу в Беларуси нужно приложение MTBusiness? Как банк пришел к мысли запустить именно такой сервис?

— В 2019 году у МТБанка не было актуальной версии интернет-банка и в принципе не было мобильного приложения для бизнеса. Перед нами стояла задача быстро закрыть «долг» и пойти в развитие. С самого начала мы ориентировались на простоту и прозрачность, чтобы функции были понятны и очевидны для пользователей.

Спустя всего год после запуска мы столкнулись с проблемой: развитие функционала интернет-банка шло значительно быстрее, чем в мобильном приложении из-за особенностей разработки. Чтобы повысить качество и частоту поставок нового функционала для наших клиентов, мы сделали полный апгрейд мобильного приложения, что позволило делать релизы синхронно в обоих каналах: интернет-банк и мобильное приложение.

— То есть приложение продолжает развиваться и становиться функциональнее?

— Да, это постоянный процесс. На протяжении последних 3 лет примерно раз в месяц мы собираем несколько апдейтов, чтобы не вынуждать клиентов обновлять приложение слишком часто и не доставлять неудобств.

— Как вы формировали набор функций? Какие были базовые, а какие уникальные для бизнеса?

— Базовые функции, конечно, были понятны: работа с платежами, счетами, выписками. Но мы сразу перешли к доработкам, которые отличают нас на рынке и максимально полезны клиентам.

Сейчас МТБанк предлагает действительно быстрые онлайн-продукты и услуги. Любой клиент независимо от организационной формы собственности может открыть счет онлайн в MTBusiness.

Мы установили национальный рекорд и попали в Книгу рекордов Беларуси с самым быстрым бизнес-кредитом, где решение банк принимает менее чем за 1 минуту.

Мы первые реализовали онлайн-кредит на рынке Беларуси, который доступен клиентам любого банка без залога и поручительства до 50 000 BYN — получить его можно всего за 2 минуты. Зарплатный проект у нас открывается быстрее, чем вы успеете приготовить чашку кофе.





Мы непрерывно работаем над улучшением пользовательского опыта и наращиваем функциональность приложения.

Сейчас у нас более 20 тысяч активных пользователей MTBusiness — рост более чем в два раза с момента запуска. В Беларуси это впечатляющий результат, учитывая высокую текучесть в бизнес-среде.

— Как прошел переход клиентов на новый продукт? Ведь раньше был старый клиент-банк для бизнеса?

— Это был большой вызов. Устаревший клиент-банк был установочным приложением на ПК, и мы упорно переводили клиентов на единый интернет-банк и мобильное приложение MTBusiness. В прошлом году мы перевели всех клиентов малого и среднего бизнеса. Остались только несколько крупных клиентов, для которых мы разрабатываем отдельный функционал, и буквально через пару месяцев все будут работать в единой системе.

— Разработка индивидуальных функций для отдельных крупных клиентов — это оправданно?

— В основе стратегии развития MTBusiness — клиентоцентричная модель. Мы формируем пул доработок на основе запросов крупных клиентов, но при этом стараемся, чтобы эти изменения были универсальны и полезны для всех пользователей. Потребности бизнеса во многом схожи, поэтому доработки масштабируемы.

Платежи, кредиты, проверка контрагентов — и все из любой точки мира

— Какие основные функции сейчас доступны в MTBusiness?

— Самые востребованные функции — работа со счетами, платежами, переводы на счета физических лиц, выставление актов, быстрый доступ к финансовой информации, проверка платежеспособности партнеров, подключение в онлайне депозитов, зарплатных проектов, получение финансирования. Мы разделили пользователей на три категории: предприниматели малого и среднего бизнеса, собственники бизнеса среднего и крупного уровней, и бухгалтеры, в том числе на аутсорсе. Приложение постоянно развивается и адаптируется под потребности каждой из них.





— А как насчет кредитования?

— МТБанк — один из лидеров в онлайн экспресс-кредитовании для бизнеса. У нас есть продукты с полностью автоматизированным процессом, например, онлайн-овердрафт с лимитом до 300 тысяч белорусских рублей.

Если говорить об особенностях онлайн-кредитования, то у нас реализован скоринг в моменте. Это не просто предодобренные кредиты, а реальный анализ клиента и его финансов в режиме реального времени, позволяющий рассмотреть сделку менее чем за минуту. Такой подход действительно меняет правила игры и помогает бизнесу оперативно закрывать кассовые разрывы и развиваться дальше.

— Есть ли кредитные продукты для неклиентов банка?

— Да, мы запустили бизнес-экспресс — кредит для клиентов любых банков, решение по которому можно получить без открытия счета. Заполнение заявки занимает около 7 минут, решение принимается меньше чем за 2 минуты. После одобрения клиент может открыть счет дистанционно и воспользоваться полным функционалом MTBusiness.

— Вы упомянули автоматическое заполнение документов при открытии счета. Как это работает?

— Мы предзаполняем более 80% полей анкеты за счет интеграций с открытыми государственными реестрами и межбанковской системой идентификации. Клиенту остается вводить минимальную дополнительную информацию, что значительно упрощает процесс.

— Снизилась ли с появлением MTBusiness необходимость для бизнеса посещать отделения?

— MTBusiness однозначно сократил количество визитов в банк, так как мы закрываем основные потребности бизнеса в онлайне и обеспечиваем круглосуточный доступ к управлению финансами с любого устройства. Для активных пользователей мобильного и интернет-банка практически отпала необходимость обращаться в отделения. У нас есть онлайн-чат и чаты с персональными менеджерами, которые оперативно помогают. Аналитика подтверждает снижение количества обращений, несмотря на кратный рост числа пользователей.





— Как MTBusiness помогает бизнесу в регионах? Ведь там часто нет рядом офисов банка, и предпринимателям приходится тратить много времени на поездки.

— Это один из ключевых вопросов, который мы учитываем при разработке и развитии MTBusiness. Для многих компаний из регионов важно не тратить дополнительное время и ресурсы на визиты в крупные города, чтобы решить банковские задачи. С нашим приложением предприниматели могут полностью дистанционно управлять финансовыми потоками. Мы заботимся в регионах не только о своих клиентах, но и об их сотрудниках. В 2025 году был запущен зарплатный проект , реализация которого предполагает процесс «full online». Для компаний-работодателей доступно оформление и подписание условий обслуживания в MTBusiness за пару секунд, для их сотрудников — открытие счета для зачисления зарплаты в приложении Moby по QR, моментальное открытие цифровой карты, заказ физической пластиковой карты с доставкой почтой.

В рамках проекта по запуску онлайн-открытия счета в MTBusiness мы планировали, что абсолютное большинство пользователей этой услуги будут ИП. Но по статистике уже сейчас около 50% наших новых клиентов — это представители малого и среднего бизнеса, которые выбирают удобство онлайн-обслуживания. Особенно это актуально для тех, кто территориально находится далеко от областных центров и не всегда может быстро добраться до отделения банка.

Безопасность и инновации: смотрим в будущее цифрового банкинга

— Как вы собираете обратную связь и управляете развитием функционала приложения?

— У нас есть регулярные опросы, фокус-группы, глубинные интервью. Запросы пользователей анализируются ежемесячно, и мы приоритизируем наиболее частые и важные для бизнеса доработки. В 2025 году мы сосредоточены на оптимизации клиентских путей и удовлетворении запросов клиентов, чтобы не просто добавлять функции, а делать их удобными и понятными. Именно клиенты определяют, как будет выглядеть MTBusiness уже завтра.

— Безопасность для бизнеса — это всегда приоритет. Какие решения используются в MTBusiness?

— В цифровом мире безопасность — это не просто «галочка» в требованиях регулятора. Мы понимаем, что клиенты доверяют нам самое ценное — свои финансы и данные. Поэтому мы основательно подходим к безопасности.

Мы применяем современные методы биометрической аутентификации — Face ID, Touch ID — чтобы обеспечить быстрый и надежный доступ к счетам без лишних паролей. Также у нас защищено подписание операций: смс-код, ЭЦП или биометрия — клиент может выбрать удобный для него вариант.

Это очень удобно и безопасно, ведь биометрические данные уникальны для каждого человека. Кроме того, мы одними из первых внедрили комплексные антифрод-системы, которых на рынке пока немного, и которые помогают предотвратить несанкционированные операции. Еще одна наша инновация — доступ к сервису через QR-код, который обеспечивает дополнительный уровень защиты.

Для корпоративных клиентов мы реализовали возможность настройки прав доступа — каждый сотрудник видит только те операции и счета, которые ему разрешены, а главные специалисты, например, бухгалтер или директор, контролируют процесс визирования платежей поэтапно.

Таким образом, мы не только защищаем счета на уровне технологии, но и обеспечиваем внутренний контроль безопасности на стороне бизнеса. Это особенно важно для крупных компаний, где в процессах участвует много сотрудников с разными задачами. В целом, наши методы позволяют клиентам работать быстро и спокойно, зная, что их средства и данные надежно защищены.

— Какие планы по развитию функционала MTBusiness на ближайшее время?

— Мы перешли к гибкой разработке, планируем релизы и изменения ежеквартально, продолжаем совершенствовать продукты онлайн-кредитования и онбординга. Пока не можем раскрывать детали, но готовятся решения, которые улучшат взаимодействие с банком — от изменений в пользовательском опыте до новых финансовых инструментов.

— А как вы видите будущее цифровых сервисов банка в целом?

— Мы не стремимся к стратегии «mobile first» и признаем, что для некоторых задач мобильного телефона недостаточно — бухгалтерам удобнее работать за большим экраном с более сложными документами и интеграциями, например с 1С.

У нас есть идея мультибанка — чтобы была возможность управлять счетами в разных банках из одного интерфейса через MTBusiness. Это будет удобно для клиентов, у которых счета в нескольких банковских организациях. Но пока такой функционал только в планах, нужно, чтобы сошлось множество условий.





— Как рынок и конкуренты воспринимают ваши инициативы?

— Сейчас банки более открыты, мы регулярно делимся опытом на конференциях. Мы хотим создавать клиентам удобные, современно организованные сервисы, которые поддержат рост бизнеса.

— Насколько важна для вас экосистемность цифровых сервисов в будущем? В соседних странах есть примеры развития банков в масштабные экосистемы. Будет ли что-то подобное у нас?

— Законодательство в Беларуси ограничивает банки в ведении несвязанных с банковской деятельностью сервисов, поэтому у нас нет платформы по предоставлению непрофильных услуг — например, туризма или торговли. Тем не менее мы уже развиваем смежные сервисы, такие как регистрация бизнеса онлайн, проверка контрагентов прямо из приложения, сервис «Кабинет агента» для партнеров по лизингу и автокредитам. Использование экосистемы цифровых решений МТБанка — это переход от простого банковского обслуживания к комплексному управлению бизнесом.

— Какие еще новые сервисы могут появиться?

— Мы ориентируемся на помощь клиентам в автоматизации бизнеса. Например, через Open API клиенты могут интегрировать МТБанк с внутренними системами 1С, CRM — не выходя из своих рабочих программ получать выписки, детализированную информацию по своим счетам. Это позволяет контролировать поступления от контрагентов, контролировать продажи, сокращает ручной труд бухгалтера. Все это дает глубокую аналитику и ускоряет бизнес-процессы. И в планах у нас внедрить отправку платежей из учетных систем клиентов.

Также мы хотим запустить сервис по онлайн-подписанию договоров и дополнительных соглашений для любого кредитного продукта. Это даст возможность сэкономить время клиента (особенно актуально для регионов, где клиентам необходимо приезжать в офис в Минске для подписания документов), подписать документ из любой точки. Кроме того, это сократит время предоставления кредитных средств для клиента и бумажный документооборот как клиента, так и банка, создаст удобный доступ к кредитным документам в онлайне. Дополнительно планируется создать сервис для онлайн-подачи документов по любому кредитному продукту, что позволит полностью перевести кредитный документооборот в онлайн.

— В итоге, что для вас главное в создании такого цифрового сервиса?

— Главная цель — чтобы бизнес тратил как можно меньше времени на взаимодействие с банком, а больше — на развитие своего дела. Мы хотим избавить предпринимателей от поездок в офисы, бумажной волокиты и многократного заполнения одних и тех же данных — это важное преимущество нашего MTBusiness, «под капотом» которого с любовью к клиентам работает команда профессионалов из МТБанка.