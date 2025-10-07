«Печку собрал из 2 тысяч царских кирпичей». Белорус построил уникальный дом возле Нарочи

Видел много, строил разное, но считает, что лучше славянских деревенских хат ничего нет. Поэтому, когда пришла идея с усадьбой, Игорь и не рассматривал других вариантов. Он решил не возводить с нуля, а искал уже готовый старый сруб в соседних деревнях.

- У нас это дешевое жилье. Европейцы бы этому позавидовали. Там вообще сруб — дорогое удовольствие. Я специально выбирал дом из старого фонда, так как раньше люди строили с расчетом на долговечность. Бревна заготавливали зимой, когда деревья меньше подвержены гниению. Сейчас на это не обращают внимания – рубят лес круглогодично.