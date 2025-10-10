|
С 2026 года в Беларуси для ИП запретят часть видов деятельности. Что делать?
До конца текущего года индивидуальные предприниматели, работающие в определенных сферах, должны изменить вид деятельности, закрыть свою организацию, либо преобразоваться во владельцев коммерческой организации.
Алгоритм перехода ИП в организацию
При переходе ИП в юридическое лицо главной ошибкой является недостаточная подготовка и осведомленность о новых требованиях и правилах. Это включает в себя игнорирование сроков и условий перехода, несоответствие видам деятельности в новых перечнях, неправильное оформление документов, например, отсутствие передаточного акта или лицензий, неверную интерпретацию налоговых режимов или недостаточную консультацию с юристами и бухгалтерами.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП), использовавшаяся ИП, должна быть перевыпущена для нового юридического лица.
Перевод работников
Перевод сотрудников при переходе из ИП в юридическое лицо — это важная и обязательная процедура, которая требует внимательного соблюдения норм Трудового кодекса. Все работники должны быть переведены в новую организацию с подписанием новых трудовых договоров. Важно заранее уведомить сотрудников о предстоящем переводе за месяц. Это позволит им подготовиться и задать вопросы, если они возникнут. Параллельно необходимо разработать новые трудовые договоры, учитывающие условия работы в юридическом лице.
Согласование наименования
Уникальность названия компании очень важна при переходе из ИП в юрлицо в Беларуси. Проверить его можно в Едином государственном реестре юридических лиц.
Ошибка с уникальностью названия компании может привести к негативным последствиям. Отказ в регистрации компании станет неизбежным. Без зарегистрированного наименования юридическое лицо не сможет получить правовой статус, что затруднит ведение бизнеса. Кроме того, должностные лица могут столкнуться с дополнительными затратами и временными задержками на пересмотр названия и повторную подачу документов. Это может тормозить развитие бизнеса и негативно сказаться на отношениях с партнерами и клиентами.
Требования к Уставу
Ошибки при составлении Устава создаваемой организации могут привести к отказу в регистрации компании, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Регистрация юридического лица по упрощенной схеме (бесшовный переход) автоматически ликвидирует индивидуальное предпринимательство, что означает, что ИП будет исключен из реестра в день регистрации юрлица. Предпринимателю не придется заниматься ликвидацией бизнеса самостоятельно: все права и обязанности перейдут к новому юридическому лицу. Для этого составляется передаточный акт, однако права и обязанности будут переданы даже в его отсутствие.
При создании общества с ограниченной ответственностью или частного унитарного предприятия нет минимальных требований к уставному капиталу. В него можно вносить не только деньги, но и любое имущество, без необходимости его специальной оценки.
Уплата налогов ИП
Перед регистрацией юридического лица нужно полностью выполнить все налоговые обязательства ИП. Ошибки в расчетах налогов могут привести к штрафам. Преимущества юридического лица включают возможность выбора более гибких налоговых режимов, таких как упрощенная система (6% от дохода) или стандартная система (20% от прибыли). Это может быть выгоднее для растущего бизнеса.
Переоформление недвижимости
Если ИП имеет недвижимость, ее нужно переоформить на юридическое лицо. Это включает все этапы регистрации. Также важно учесть, как устроен бизнес. Например, если у предпринимателя есть офис, то нужно будет сделать так, чтобы этот офис стал собственностью компании. Право собственности на недвижимость перейдет автоматически при переоформлении.
Разрешение вопросов с лицензией
При переходе из ИП в юрлицо лицензии на деятельность должны быть переоформлены. Требования для лицензий у юридических лиц могут отличаться от тех, что были у ИП. Новое юридическое лицо сможет осуществлять лицензируемые виды деятельности при соблюдении требований для получения лицензии. Переоформление сертификатов и лицензий будет бесплатным.
Требования к передаточному акту
Передаточный акт нужен для того, чтобы правильно передать активы и обязательства ИП на новое юридическое лицо. Важно, чтобы все данные были указаны верно, так как ошибки могут вызвать налоговые последствия.
Предположим, ИП имеет офисное помещение стоимостью 1 млн BYN и оборудование на сумму 300 тыс. BYN. При передаче этих активов в новое юридическое лицо в передаточном акте должно быть указано, что передаются: офисное помещение по адресу: ул. Улица, д. 1, и офисное оборудование (столы, стулья, компьютеры и т.д.) на общую сумму 300 тыс. BYN. Если в акте будет ошибка, например, неверно указана стоимость оборудования или дата передачи, это может привести к проблемам с налоговыми органами: начисление дополнительных налогов или штрафов.
Перевод средств
При переводе денег с расчетного счета ИП на расчетный счет нового юридического лица важно учитывать, что могут потребоваться дополнительные согласования с банком. Основная проблема, как правило, заключается в том, что перевод не может быть выполнен мгновенно. Как только создается юридическое лицо, индивидуальный предприниматель считается прекратившим свою деятельность. Это означает, что в момент перевода плательщик и получатель не могут существовать одновременно, что вызывает сложности в обработке операции. Чтобы избежать задержек, рекомендуется заранее проконсультироваться с банком и уточнить все необходимые документы и требования для успешного завершения перевода.
Переоформление кредитов после регистрации юридического лица
После регистрации юридического лица все кредитные обязательства, которые были на индивидуальном предпринимателе, необходимо переоформить на новое юрлицо. Это важно, потому что переоформление кредитов необходимо для того, чтобы юридическое лицо стало официальным заемщиком. Это обеспечивает правильный учет финансов и соответствует законодательству. Кроме того, банк или кредитор может потребовать дополнительные гарантии при переоформлении кредита. Например, может понадобиться поручительство или залог имущества, чтобы убедиться, что новое юридическое лицо сможет вернуть деньги.
Переоформление кредитов — это важный шаг, который позволяет юридическому лицу продолжать использовать имеющиеся кредиты и строить свою финансовую историю.
