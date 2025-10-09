|
А1 объявил дату ежегодной конференции А1 Tech Day: в этом году крупный бизнес-форум пройдет 25 ноября
Уже четвертая конференция А1 Tech Day готовится к своему старту! В этом году мероприятие для профессионалов в сфере цифровых технологий и инноваций состоится 25 ноября в зале Prime Hall.
В этом году А1 выбрал основной темой мероприятия тему «Cyber Reality», или же «Кибер Реальность». Совсем скоро организаторы поделятся подробностями программы, но уже совершенно точно можно сказать, что на конференции выступят ведущие международные эксперты в сфере информационных технологий и кибербезопасности, а также руководители профильных компаний и сотрудники прикладных направлений. Формат общения с докладчиками включает не только диагностику существующих проблем, но и демонстрацию конкретных кейсов с практическими решениями – участников ждут кейс стади, Q&A и практические советы по внедрению различных инструментов.
Регистрация на А1 Tech Day откроется совсем скоро, следить за ее стартом можно на сайте мероприятия
