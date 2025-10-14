МТС Cloud подтвердил соответствие инфраструктуры требованиям ОАЦ

Источник материала: ProBusiness





Облачная платформа МТС Cloud подтвердила соответствие средств защиты информации требованиям, установленным Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). Таким образом инфраструктура МТС может использоваться для хранения и обработки данных различного уровня чувствительности.

Аттестат соответствия подтверждает, что облачная платформа МТС соответствуют требованиям по защите информации, включая технические и организационные меры. Организации различных форм собственности могут уверенно применять решения МТС Cloud в рамках своих внутренних процессов.

«Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь подтверждено, что облачная платформа МТС отвечает требованиям национального законодательства в области защиты информации и готова к работе с данными повышенного уровня чувствительности. Мы предлагаем надежные и масштабируемые решения для всех сегментов рынка — от малого бизнеса до крупных промышленных предприятий и государственных структур, включая тех, кто работает с персональными, медицинскими и финансовыми данными», — отметил Евгений Кондратеня, начальник управления инновационных решений МТС.