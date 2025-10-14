Страх. Баланс. Преодоление. Вечер поиска энергии и целей в Клубе Про бизнес, 21.10

Источник материала: ProBusiness

Баланс. Встреча со страхами. Смелость. Мечта и цель. 21 октября Клуб Про бизнес, крупнейшее сообщество собственников и топ-руководителей, проводит вечер энергии и целей.

В пространстве медиа-выставки «Путь.Напряжение» мы в буквальном смысле пройдем маршрут, где через страх рождается смелость, а через действие — энергия.

В середине вечера вас ждет выступление RAZMANА (предприниматель, креативны продюсер, основатель Razman Production). В финале мы проведем качественный нетворкинг с топовыми персонами бизнеса.





Путешествие по переломным моментам

Откровение → Усилие и баланс → Вектор → Встреча со страхами и смелость → Мечта и цель → Связь и соединенность → Осознание.







Вы погрузитесь не просто в просмотр экспозиций, а в буквальном смысле путешествие по 7 уникальным залами, каждый из которых раскрывает рождение, становление, развитие проекта, идеи. А для кого-то и всей жизни. Вас ждут:

Артефакты медиа-искусства

Интерактивные инсталляции

Cветовые и лазерные проекции

Места для рефлексии и для активных действий

Через ощущения и проживания моментов, вас ждет переосмысление переломных моментов, с которыми сталкивается человек на своём пути в бизнесе и жизни.

Финальная инсталляция — живопись в нестандартном прочтении автора, отразит целостную картину пути, подсвечивая ценность каждого шага.

Поиск энергии и путь к цели

В середине вечера вас ждет кейс-выступление Размана (основатель RAZMAN PRODUCTION, ведущее креативное и ивент-агентство в СНГ. Среди проектов: «Дом рождества», Небо. Река и другие.)





Также вас ждут:

Нетворкинг с собтсвенниками и топами

Фуршет и легкие закуски

🕔 19:00—21:30, регистрация с 18:30

🏚 Пространство DEI (Минск, ул. Машерова 15/1)

