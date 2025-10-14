|
Страх. Баланс. Преодоление. Вечер поиска энергии и целей в Клубе Про бизнес, 21.10
14.10.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Баланс. Встреча со страхами. Смелость. Мечта и цель. 21 октября Клуб Про бизнес, крупнейшее сообщество собственников и топ-руководителей, проводит вечер энергии и целей.
В пространстве медиа-выставки «Путь.Напряжение» мы в буквальном смысле пройдем маршрут, где через страх рождается смелость, а через действие — энергия.
В середине вечера вас ждет выступление RAZMANА (предприниматель, креативны продюсер, основатель Razman Production). В финале мы проведем качественный нетворкинг с топовыми персонами бизнеса.
Путешествие по переломным моментам
Откровение → Усилие и баланс → Вектор → Встреча со страхами и смелость → Мечта и цель → Связь и соединенность → Осознание.
Через ощущения и проживания моментов, вас ждет переосмысление переломных моментов, с которыми сталкивается человек на своём пути в бизнесе и жизни.
Финальная инсталляция — живопись в нестандартном прочтении автора, отразит целостную картину пути, подсвечивая ценность каждого шага.
Поиск энергии и путь к цели
В середине вечера вас ждет кейс-выступление Размана (основатель RAZMAN PRODUCTION, ведущее креативное и ивент-агентство в СНГ. Среди проектов: «Дом рождества», Небо. Река и другие.)
Также вас ждут:
🕔 19:00—21:30, регистрация с 18:30
Чтобы принять участие, приобретайте возможность
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер: Финтех Инвест
Технологический партнер Клуба
Креативный партнер
Ждем Вас 21 октября !
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баланс. Встреча со страхами. Смелость.
|
Архив (Разное)