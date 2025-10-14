ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Страх. Баланс. Преодоление. Вечер поиска энергии и целей в Клубе Про бизнес, 21.10

14.10.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness

Баланс. Встреча со страхами. Смелость. Мечта и цель. 21 октября Клуб Про бизнес, крупнейшее сообщество собственников и топ-руководителей, проводит вечер энергии и целей.

В пространстве медиа-выставки «Путь.Напряжение» мы в буквальном смысле пройдем маршрут, где через страх рождается смелость, а через действие — энергия.

В середине вечера вас ждет выступление RAZMANА (предприниматель, креативны продюсер, основатель Razman Production). В финале мы проведем качественный нетворкинг с топовыми персонами бизнеса.


Путешествие по переломным моментам

Откровение → Усилие и баланс → Вектор → Встреча со страхами и смелость → Мечта и цель → Связь и соединенность → Осознание. 




Вы погрузитесь не просто в просмотр экспозиций, а в буквальном смысле путешествие по 7 уникальным залами, каждый из которых раскрывает рождение, становление, развитие проекта, идеи. А для кого-то и всей жизни. Вас ждут: 

  • Артефакты медиа-искусства
  • Интерактивные инсталляции
  • Cветовые и лазерные проекции
  • Места для рефлексии и для активных действий

Через ощущения и проживания моментов, вас ждет переосмысление переломных моментов, с которыми сталкивается человек на своём пути в бизнесе и жизни. 

Финальная инсталляция — живопись в нестандартном прочтении автора, отразит целостную картину пути, подсвечивая ценность каждого шага.

Поиск энергии и путь к цели 

В середине вечера вас ждет кейс-выступление Размана (основатель RAZMAN PRODUCTION, ведущее креативное и ивент-агентство в СНГ. Среди проектов: «Дом рождества», Небо. Река и другие.)


Также вас ждут:

  • Нетворкинг с собтсвенниками и топами 
  • Фуршет и легкие закуски

🕔 19:00—21:30, регистрация с 18:30
🏚 Пространство DEI (Минск, ул. Машерова 15/1)

Чтобы принять участие, приобретайте возможность разовой встречи


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Креативный партнер

Razman Production — одно из ведущих event-агентств Беларуси и признанный лидер направления, создающий уникальные проекты по всему миру.


Ждем Вас 21 октября !


Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
