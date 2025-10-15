|
Финансы на стыке эпох:в Минске пройдет «Ярмарка Финансов 2025»
15.10.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
23 октября в отеле «Renaissance» состоится юбилейная, пятая конференция «Ярмарка Финансов 2025». Мероприятие, ставшее ключевой площадкой для диалога между бизнесом и финансовым сектором, традиционно организовано юридической группой REVERA и инвестиционно-консалтинговой компанией ASER.
Генеральным партнером конференции выступает БНБ-Банк.
Программа конференции включает четыре стратегических блока, охватывающих как традиционные, так и инновационные источники капитала:
1. Рынок долгового финансирования: Облигации и токены как альтернатива кредитам.
2. Лизинговое финансирование: Актуальные схемы и возможности.
3. Криптовалютный рынок: Белорусские и мировые тренды.
4. Банковское финансирование: Новые продукты и стратегии кредитования.
Среди спикеров и участников дискуссионных панелей — представители таких компаний как ASER, REVERA, БНБ-Банк, Банк развития, МТБанк, Белорусская валютно-фондовая биржа, Представительство ЕАБР, FinTech Invest, WhiteBird, Цифра брокер, ЛК Евротайм, СБЛ-Лизинг, Агролизинг, Р1 Лизинг, БелВЭБлизинг, Айгенис, Финап24, BIK Ratings и другие.
С подробной программой и полным списком спикеров
Александр Кондрашонок, Директор инвестиционно-консалтинговой компании ASER:
«Ярмарка Финансов уже по праву стала не просто событием, а важным инструментом для обмена опытом и выработки стратегических решений. В этом году мы делаем особый акцент на устойчивом развитии сектора, цифровизации и новых инструментах привлечения капитала. Наша цель — дать бизнесу не только актуальные кейсы, но и видение будущего финансового рынка».
Александр Овсяников, заместитель председателя правления БНБ-Банка:
«БНБ-Банк уже на постоянной основе выступает Генеральным партнером, поскольку мы видим, как Ярмарка стимулирует рост и развитие. Мы всегда на стороне бизнеса. Наша задача — не просто предоставить гибкое финансирование, но и поделиться экспертизой, чтобы помочь предпринимателям принимать стратегические решения в условиях современного рынка».
Александр Антонов, Ассоциированный партнер REVERA Belarus
«С 2019 года (года проведения первой Ярмарки) рынок изменился существенно. Классика, как банковское и лизинговое финансирование, по-прежнему занимает основную долю рынка, но половина нашей программы посвящена новым инструментам — токенам и криптовалютам. Отметим, что в 2025 году доля международного финансирования по реализуемым клиентами проектам начинает восстанавливаться. В этой связи на Ярмарке будут представлены в этом году наши партнеры из Евразийского банка развития».
Условия участия
Конференция ориентирована на собственников, финансовых директоров, директоров по развитию, а также на средний, крупный бизнес и технологические стартапы.
Участие в мероприятии бесплатное.
Для получения приглашения необходимо
Для получения дополнительных комментариев и обсуждения информационного сотрудничества: E-mail:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 октября в отеле «Renaissance» состоится юбилейная, пятая конференция «Ярмарка Финансов 2025». Мероприятие, ставшее ключевой площадкой для диалога между бизнесом и...
|
Архив (Разное)