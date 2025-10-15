Финансы на стыке эпох:в Минске пройдет «Ярмарка Финансов 2025»

Источник материала: ProBusiness

23 октября в отеле «Renaissance» состоится юбилейная, пятая конференция «Ярмарка Финансов 2025». Мероприятие, ставшее ключевой площадкой для диалога между бизнесом и финансовым сектором, традиционно организовано юридической группой REVERA и инвестиционно-консалтинговой компанией ASER.

Генеральным партнером конференции выступает БНБ-Банк.

В числе партнеров: Инвестиционная компания Aigenis, сервис по обмену криптовалют Whitebird и лизинговая компания «Евротайм».

Генеральный информационный партнер — SmartPress.

Ежегодно «Ярмарка Финансов» собирает порядка 200 представителей бизнеса — собственников, финансовых директоров и директоров по развитию — заинтересованных в привлечении капитала. Конференция предлагает им не просто обзор, а детальный анализ возможностей: от классического банковского кредитования до самых современных инструментов цифрового рынка.

Программа конференции включает четыре стратегических блока, охватывающих как традиционные, так и инновационные источники капитала:

1. Рынок долгового финансирования: Облигации и токены как альтернатива кредитам.

2. Лизинговое финансирование: Актуальные схемы и возможности.

3. Криптовалютный рынок: Белорусские и мировые тренды.

4. Банковское финансирование: Новые продукты и стратегии кредитования.

Среди спикеров и участников дискуссионных панелей — представители таких компаний как ASER, REVERA, БНБ-Банк, Банк развития, МТБанк, Белорусская валютно-фондовая биржа, Представительство ЕАБР, FinTech Invest, WhiteBird, Цифра брокер, ЛК Евротайм, СБЛ-Лизинг, Агролизинг, Р1 Лизинг, БелВЭБлизинг, Айгенис, Финап24, BIK Ratings и другие.

С подробной программой и полным списком спикеров можно ознакомиться на сайте конференции .

Александр Кондрашонок, Директор инвестиционно-консалтинговой компании ASER:

«Ярмарка Финансов уже по праву стала не просто событием, а важным инструментом для обмена опытом и выработки стратегических решений. В этом году мы делаем особый акцент на устойчивом развитии сектора, цифровизации и новых инструментах привлечения капитала. Наша цель — дать бизнесу не только актуальные кейсы, но и видение будущего финансового рынка».

Александр Овсяников, заместитель председателя правления БНБ-Банка:

«БНБ-Банк уже на постоянной основе выступает Генеральным партнером, поскольку мы видим, как Ярмарка стимулирует рост и развитие. Мы всегда на стороне бизнеса. Наша задача — не просто предоставить гибкое финансирование, но и поделиться экспертизой, чтобы помочь предпринимателям принимать стратегические решения в условиях современного рынка».

Александр Антонов, Ассоциированный партнер REVERA Belarus

«С 2019 года (года проведения первой Ярмарки) рынок изменился существенно. Классика, как банковское и лизинговое финансирование, по-прежнему занимает основную долю рынка, но половина нашей программы посвящена новым инструментам — токенам и криптовалютам. Отметим, что в 2025 году доля международного финансирования по реализуемым клиентами проектам начинает восстанавливаться. В этой связи на Ярмарке будут представлены в этом году наши партнеры из Евразийского банка развития».

Условия участия

Конференция ориентирована на собственников, финансовых директоров, директоров по развитию, а также на средний, крупный бизнес и технологические стартапы.

Участие в мероприятии бесплатное.

Для получения приглашения необходимо пройти регистрацию на сайте . Организаторы оставляют за собой право отказа в участии.