Обзор смарт-часов Huawei Watch GT 6 Pro: векторные карты для гольфа и автономность до 3 недель

В Беларуси появились смарт-часы Huawei Watch GT 6 Pro — стильный гаджет, который мотивирует увеличивать ежедневную активность и не переутомляться. Среди примечательных особенностей новой модели — расчет виртуальной мощности для велотренировок, векторные карты для гольфа, богатый арсенал функций мониторинга здоровья* и эмоций, а также автономность до 3 недель. Как часы могут наладить баланс между нагрузками и отдыхом? Рассказываем.

Дизайн и материалы

Корпус Huawei Watch GT 6 Pro выполнен из титана — материала, сочетающего малый вес, прочность и антикоррозийную устойчивость. Экран покрывает сапфировое стекло: оно обеспечивает высокую защиту от царапин и не мутнеет со временем, оставаясь кристально прозрачным даже после активных тренировок или экстремальных путешествий.

Задняя панель изготовлена из нанокерамики, что повышает общий уровень устойчивости к механическим воздействиям и добавляет статусности смарт-часам.

Внешний вид — строгая классика. Экран круглый, диаметр корпуса — 46 мм. Безель многоугольный и слегка приподнят над экраном, что минимизирует риск повреждения стекла. Габариты устройства достаточно универсальные и в дизайне не ощущается массивности, так что оно хорошо подойдет на запястье любого размера.





Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro доступны в трех цветах корпуса: черный, титановый и коричневый. Для каждого предусмотрен свой ремешок:

Титановый: получил браслет из титана, который плавно переходит в корпус. Создает единое целое и добавляет статусности;

Коричневый: снабжен плетеным ремешком с разноцветным узором. Элегантен, смотрится ярко, хорош как для повседневного ношения, так и для деловых встреч;

Черный: ремешок из фторэластомера. Хороший вариант для водных видов спорта и тренировок, устойчив к влаге и не вызывает аллергии.





Все ремешки легко заменяются без инструментов: достаточно нажать кнопку фиксации. Такая палитра цветов и возможность смены ремешков подчеркивают универсальность Huawei Watch GT 6 Pro — часы хорошо дополнят как деловой костюм, так и спортивный образ.

Часы соответствуют уровню водонепроницаемости 5 ATM и IP69, так что их можно брать с собой хоть в душ, хоть в бассейн. Устройство также прошло сертификацию аксессуаров для дайвинга и способно выдерживать погружения на глубину до 40 метров.

Экран и интерфейс

Huawei Watch GT 6 Pro получили круглый AMOLED-дисплей размером 1,47 дюйма. Он на 5,5% больше относительно модели Huawei Watch GT 5 Pro, а максимальная яркость теперь составляет внушительные 3000 нит. Благодаря этому информация с экрана легко читается даже под прямыми солнечными лучами, что важно для спортсменов, туристов и альпинистов.

Интерфейс HarmonyOS 6.0 поддерживает приложения, кастомизацию циферблатов, быстрый доступ к уведомлениям, звонкам, управлению музыкой, GPS-навигации и мини-сервисам. Есть функция Always-On Display (всегда на экране), отклик — быстрый, а детализация и анимации — на высоком уровне.





Продвинутая спортивная экосистема

Huawei Watch GT 6 Pro особенно впечатляют количеством и качеством спортивных функций. Поддержка более 100 режимов тренировок охватывает бег, плавание, лыжный спорт, хайкинг, трейл-бег, гольф, и многое другое.

Значительный апдейт получили велотренировки. В них реализована профессиональная велоаналитика со множеством показателей. Новые метрики — стало доступно измерение виртуальной мощности (данные о силе, с которой велосипедист крутит педали, измеряется в ваттах) без подключения сторонних датчиков. А со сторонним датчиком часы научились проводить расчет функционального порога мощности (FTP) — показатель интенсивности нагрузок, которые пользователь способен выдержать без утомления в течение часа.

Все это делает Huawei Watch GT 6 Pro полноценным цифровым велокомпьютером.

Смарт-часы импортируют маршруты из Strava, Komoot, автоматически распознают начало тренировки, паузу, а также распознают момент падения. И в таких случаях могут отправить SOS-уведомление контакту, назначенному через приложение Huawei Health (Здоровье).





GPS-спутники на открытом воздухе определяют Huawei Watch GT 6 Pro почти мгновенно. Обновленная технология геопозиционирования Huawei Sunflower обеспечивает высокую точность определения местоположения. По сравнению с часами предыдущего поколения Huawei Watch GT 5 точность выросла на 20%. Поддерживаются международные стандарты спутников — Galileo, BeiDou, QZSS, Navic. Навигация работает даже в сложных условиях.





Для трейл-раннинга обновлена система анализа высоты, отображается уклон маршрута, рассчитывается корректировка темпа.

В режиме для гольфа реализованы векторные карты полей и цифровая аналитика техники игры. Доступна и карта гольф-клуба Минск.

В режиме лыжных заездов фиксируются динамические метрики: скорость, усилие, высота, направление спуска и подъема.

Мониторинг здоровья

Смарт-часы Huawei Watch GT 6 Pro оснащены инновационной технологией Huawei TruSense. Она позволяет проводить мониторинг частоты сердцебиения, содержания кислорода в крови (SpO2), анализ сна, уровень стресса, вариабельности сердечного ритма и получать электрокардиограмму*. Смарт-часы фокусируются на комплексном подходе: реализуется многомерный анализ эмоционального состояния пользователя — доступно определение до 12 типов.

Huawei Watch GT 6 Pro умеют определять уровень стресса и предлагают варианты для его снижения — например, дыхательные практики с приятной анимацией.





Качество сна, дыхания и активности анализируется на высоком уровне, а долгосрочные тренды отображаются в удобных диаграммах на экране часов и в приложении Huawei Health (Здоровье).

Батарея и автономность

Huawei Watch GT 6 Pro оснащены аккумулятором емкостью 867 мАч, что позволяет использовать устройство в автономном режиме до 21 дня в зависимости от интенсивности нагрузки.

Даже с активными Always-On Display (всегда на экране), Bluetooth, GPS и другими функциями часы редко требуют зарядки чаще, чем два раза в месяц. А благодаря технологии быстрой зарядки пополнить батарею от 0 до 100% можно за 1,5 часа.





Цены и акции

Смарт-часы Huawei Watch GT 6 Pro можно приобрести в магазинах «Электросила», «5 элемент», 21vek, «На Связи», а также у операторов МТС и А1. На версию с черным ремешком из фторэластомера либо коричневым плетеным вариантом установлены розничные цены до 1049 рублей, с титановым браслетом — до 1499 рублей.

По 31 октября на смарт-часы Huawei Watch GT 6 Pro действуют акции: покупатели новинки получат беспроводные наушники Huawei FreeBuds 6i в подарок или за символические 10 копеек. Подробности о наличии и особенностях устройств и об условиях акции уточняйте непосредственно в торговых точках.

Вывод

Huawei Watch GT 6 Pro — это не только стильный аксессуар, а универсальный инструмент для спортсменов, путешественников и тех, кто ценит качество, автономность и высокую точность мониторинга здоровья. Сочетание сапфирового стекла, титана, прочных ремешков, а также широкого набора спортивных функций и мониторинга параметров организма делают устройство перспективным для долгосрочного пользования.