ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Конференция SaleConf Upgrade: 5000 участников, топовые практики и 11 часов пользы. Не пропустите!

15.10.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

SalesConf Upgrade — в субботу 18 октября в столичной Чижовка-Арене состоится большая конференция по продажам. Аудитория — 5000 предпринимателей, топ-менеджеров и экспертов. Спикеры — бизнесмены, за плечами которых большие бизнесы, сделки и сотни тысяч людей.

Не пропустите конференцию и приятные бонусы!


Зачем быть на SalesConf

  • Обновить бизнес-модель и найти точки роста
  • Перезагрузить коммуникации с клиентами и командой
  • Научиться захватывать внимание рынка в шуме конкурентов
  • Превратить ИИ в инструмент прибыли

Практики на сцене

  • Седа Каспарова
  • Ян Сташкевич
  • Настасья Белочкина
  • Михаил Кучмент
  • Владислав Бермуда
  • Ринат Алиев
  • Александр Долгов
  • Андрей Калашников
  • Дмитрий Гавдур
  • Анатолий Недашковский

Бонусы от организаторов

  • Подарки для всех участников SalesConf Upgrade — на сумму до 5000 BYN
  • А для владельцев билетов с тарифами от Bussiness и выше в подарок участие в дополнительной конференции 30 октября на 1000 человек

+ Промокод PROBUSINESS -10% на билеты всех категорий

И это ещё не все! Уже сейчас для купивших билеты проходят онлайн мастер-классы по нетворкингу. Участники знакомятся, объединяются и готовятся к встрече 18 октября.
Генеральный партнер МТБАНК

🎟 Узнать больше о программе, спикерах и купить билеты → www.salesconf.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SalesConf Upgrade - в субботу 18 октября в столичной Чижовка-Арене состоится большая конференция по продажам. Аудитория - 5000 предпринимателей, топ-менеджеров и экспертов....
 
Новости дня
Новости разные
 
Финансы на стыке эпох:в Минске пройдет «Ярмарка Финансов 2025»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика