Конференция SaleConf Upgrade: 5000 участников, топовые практики и 11 часов пользы. Не пропустите!
15.10.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
SalesConf Upgrade — в субботу 18 октября в столичной Чижовка-Арене состоится большая конференция по продажам. Аудитория — 5000 предпринимателей, топ-менеджеров и экспертов. Спикеры — бизнесмены, за плечами которых большие бизнесы, сделки и сотни тысяч людей.
Не пропустите конференцию и приятные бонусы!
Зачем быть на SalesConf
Практики на сцене
Бонусы от организаторов
+ Промокод PROBUSINESS -10% на билеты всех категорий
И это ещё не все! Уже сейчас для купивших билеты проходят онлайн мастер-классы по нетворкингу. Участники знакомятся, объединяются и готовятся к встрече 18 октября.
🎟 Узнать больше о программе, спикерах и купить билеты →
