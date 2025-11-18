Бизнес на грязи. Предпринимательница из Кобрина открыла сеть студий красоты, где используется сапропель

Источник материала: ProBusiness





Татьяна Грицук и Геннадий Козловский начинали с абсолютно разных сфер — она работала с моментальными загарами, он производил изделия из сапропеля для санаториев. Случайная встреча на улице превратилась в бизнес-партнерство, которое за два года выросло в сеть «Сапролюкс» из пяти студий и поставки продукции в другие города Беларуси. «Про бизнес» поговорил с предпринимателями, как природное ископаемое, которое формировалось тысячелетиями, может стать основой для современного бизнеса красоты.

«Про Геннадия подумала тогда, что какой-то сумасшедший: грязь себе на лицо, делать мне нечего»

Начало этой истории звучит почти как сценарий фильма. Татьяна Грицук занималась моментальными загарами — единственным безопасным видом загара, который наносится на кожу в виде выдержки из тростника.

— Я не хотела открывать бизнес для работы с моментальными загарами (по новым требованиям нужно было открывать ИП). Это все-таки сезонная работа, потому что понимала, что зимой не выживу с таким продуктом. И как-то совершенно случайно встретила Геннадия, можно сказать, на улице.

Геннадий Козловский, основатель «БиоСапропель», в тот момент занимался производством изделий из сапропеля — природного ископаемого, которое скапливается на дне пресных водоемов и используется в санаториях для лечебных процедур. Так вот Геннадий и спросил после непродолжительного знакомства: «А вот тут есть баночка грязи, может, вы подумаете, как можно эту грязь применять?»

— Про Геннадия подумала тогда, что какой-то сумасшедший: грязь себе на лицо, делать мне нечего.





Тогда мы обменялись телефонами и разошлись. Через неделю Геннадий позвонил и спросил, попробовала ли я продукт на себе.

— Я думаю, ну надо же человек старался, телефон взял, набрал узнать про свой продукт. А мне как-то неудобно игнорировать. Думаю, ну попробую, что со мной случится. Нанесла чуть-чуть, а утром проснулась и понимаю, что-то со мной не так. Я привыкла к утренним бьюти-ритуалам — увлажнение, патчи под глаза, крем, масочка от отеков, массаж. Но после сапропеля все это не понадобилось. Потом я попробовала на себе еще раз, на дочке-подростке с ее прыщами и мне настолько понравилось, что я позвонила и заказала еще. Я интуитивно стала составлять купажи — смеси, которые позволяют не просто улучшить состав, но и сделать продукт удобным для нанесения.

Так постепенно я собрала вокруг себя около сорока человек и начала испытывать продукт. Это были родственники, соседи, знакомые — все, кто согласился стать участником эксперимента.





На своих знакомых я начала экспериментировать, смешивать разные виды сапропеля. «Ошибок, конечно же, было много», — признается Татьяна. — Я не понимала толком, как работать с разными типами кожи. Но со временем научилась.

«Разве человек вообще может изобрести какое-то лучшее средство, чем природа изобретала тысячи лет назад»

— Сапропель — это донные отложения пресноводных водоемов, которые формировались десятки тысяч лет без доступа кислорода. — объясняет Геннадий. — Микроорганизмы, которые есть в сапропели, попадая на поверхность с вирусом (герпес, например), объявляют ему войну. И если их больше, они побеждают этот вирус. Это доказано в клинических испытаниях . Тот же принцип работает с псориазом, дерматитами и другими кожными проблемами.





— Разве человек вообще может изобрести какое-то лучшее средство, чем природа изобретала тысячи лет назад? — риторически спрашивает Геннадий. Изменения после моих процедур достигаются за счет работы организма клиента.

— После сапропелевой маски кожа начинает скрипеть от чистоты, проходит полная регенерация кожных клеток. В обычных косметических кабинетах для такого результата нужен пилинг, очищение, крем, сыворотки, витамины.

«По сути "Сапролюкс" начинался без денег, даже на кушетку, — я размещала клиентов в кресло и делала процедуры для лица»

— Первое, что я проверила — это эффективность продукта. На себе, на своем ребенке, на свекрови, маме, соседке Вере Ивановне, которой было почти 80 лет. Я не могла поверить, что сапропель 80-летнему человеку может так улучшить кожу.

Два года назад я начинала бизнес на съемной квартире без финансовой подушки. После того, как я поняла, что эффект от сапропеля есть, я открыла свою первую студию в Кобрине. По сути «Сапролюкс» начинался именно с этого, причем без денег даже на кушетку — размещала клиентов в кресло и делала процедуры для лица.

— В какой-то момент посещаемость была такой, что ко мне в провинциальный город стали съезжаться люди из областных городов и просить открыть студии в их городах. Следующая студия открылась в Бресте. Когда наполнили Брест, открыли студию в Слониме, затем пошли в Барановичи и, наконец, в Минск.























В Минск не очень-то легко добираться, честно говоря, а контролировать хочется и хочется видеть результаты и живые эмоции клиентов. Я без этого не могу. Я этим питаюсь, мне это вдохновляет. За два года я не только открыла пять собственных студий, но и начала поставлять продукцию в другие города — Гродно, Гомель, а также косметологам и массажистам в Минске.

Себестоимость 15 копеек за тонну: розничная баночка косметической грязи стоит чуть больше 20 BYN, отгрузочная цена для магазинов — 12 BYN

Себестоимость добычи сапропеля на месторождении — 15 копеек за тонну. Но с материалом дальше надо работать, — объясняет Геннадий. — Как итог, добавочная стоимость колоссальная. Розничная баночка косметической грязи стоит чуть больше 20 BYN. Отгрузочная цена для магазинов — 12 BYN.





Производить сапропель для санаториев мне невыгодно, — рассказывает Геннадий. Санаториям нужно 500 тонн в год, 10 тонн стоят 1000 тыс. BYN. При этом затраты на доставку огромные. Мне интереснее производить вместо 10 тонн —100 кг. И по деньгам выходит то же самое, — говорит предприниматель.

В «Сапролюкс» я разработала гибкую систему ценообразования: цены в городах разные. Процедуру также можно выбирать по зонам: только лицо, только шея, все тело и т.д. Названия для процедур я старалась выбрать так, чтобы они вызывали эмоцию.





Самая популярная процедура — «Рецепт от Тани»: лицо вместе с шеей плюс живот, бедра, ягодицы. Стоимость базовой процедуры для лица — около 50 BYN, длительность — 40 мин. С одной баночки за 20 BYN можно сделать 3−4 процедуры для лица, используя треть баночки на одну процедуру. Один кабинет может приносить, если им гореть и жить, до 20 тыс. BYN выручки в месяц.





Для открытия студии не нужны огромные вложения. Стартовый капитал нужен около 1000 тыс. BYN, включая аренду помещения и закупку средств. При чем косметик-эстетист — это не лицензируемый вид деятельности, работа идет по заявительному принципу. Это не косметология с инъекциями, а поверхностные процедуры. Девочки, находясь в декретном отпуске, могут оформлять на себя НПД, и платить только 10% налогов.

Этим может заняться любой и каждый, у которого есть желание: ласковые руки, образование, хотя бы среднюю школу. Выручка в день может быть внушительной, иногда даже больше доходов врача.





За два года я собрала большую команду, однако контролировать студии в разных городах — это постоянная работа 24/7. Приходилось жертвовать семьей. По этой причине я приняла решение не открывать студии по всей Беларуси самостоятельно, а обучать других косметологов работать с сапропелем. Я поставляю в студии сам продукт, курирую кабинеты на протяжении времени, пока они не смогут самостоятельно работать. Так у меня появляется возможность масштабировать свой бизнес, помогать начинающим предпринимателям по всей стране, выводить бьюти-процедуры на новый уровень и больше времени проводить с семьей.



