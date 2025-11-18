|
Экосистема Igrow Белагропромбанка: как банк помогает развиваться малому и среднему бизнесу
18.11.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инфраструктура для роста
Сегодня сеть из
«Мы сформировали современные центры компетенций и нетворкинга. Igrow задумывался не просто как пространство с Wi-Fi, а как живая экосистема, где происходит обмен знаниями, компетенциями и опытом, — рассказывает начальник Управления развития экосистемы ОАО „Белагропромбанк“ Виктория Барисевич. — Цель коворкингов — объединить на одной площадке предпринимателей, инвесторов, экспертов и представителей государственных структур. Регулярные семинары, мастер-классы и бизнес-встречи по актуальным темам обеспечивают непрерывное образование и передачу практического опыта».
Признанием эффективности такой модели стало недавняя победа Центров притяжения Igrow Белагропромбанка в номинации «Коворкинг № 1» на Международной бизнес-премии «Номер один», где победители определялись по результатам открытого голосования потребителей и экспертного сообщества.
Поддержка стартапов и инноваций
Отдельная цель проекта — стать катализатором для появления и роста технологичных компаний. Igrow предоставляет стартапам не только площадку, но и доступ к экспертной оценке, помощь в поиске инвестиций и выходе на международные рынки. Банк выступает для проектов партнером, заинтересованным в их успехе.
Сегодня более 100 экспертов и бизнес-трекеров, работающих в партнерстве с банком, готовы дать свои комментарии стартапам, предложить инструменты продвижения, готовые бизнес-стратегии и экспертное сопровождение.
Важной частью миссии Igrow является развитие бизнес-компетенций и предпринимательских навыков. На площадках регулярно проходят бизнес-встречи, где обсуждаются самые разные темы: от масштабирования бизнеса до цифровой трансформации продукта.
Практическое образование и нетворкинг
«Наша ключевая задача — давать предпринимателям именно те прикладные знания, которые можно сразу использовать в работе. Мы делаем ставку на инновационные подходы и, опираясь на многолетний опыт банка в работе с бизнесом, помогаем не только советом, но и реальным доступом к финансированию и нашим компетенциям для реализации их проектов», — отмечает Виктория Барисевич.
В комфортных и технологически оснащенных пространствах Igrow организовываются разноформатные мероприятия: от бизнес-тренингов и мастер-классов до отраслевых семинаров. Все это помогает предпринимателям находить решения, расширять деловые связи и уверенно двигаться вперед.
Развитие регионов и сообществ
Проект нацелен на создание точек роста в малых городах. Объединяя предпринимателей на местах, Igrow способствует укреплению деловых связей, созданию коопераций и оживлению региональной экономики.
«Все мероприятия Igrow направлены на поддержку стартапов и начинающих бизнесменов, — отмечает Виктория Барисевич. — Мы создаем среду, где предприниматели получают не только доступ к консультациям, но и возможность найти партнеров, перенять успешный опыт и реализовать свои идеи. На текущий момент резидентами нашей экосистемы является более 10 000 человек и 2000 компаний».
Услуги Центров притяжения Igrow доступны в рамках комплексного банковского обслуживания всем клиентам банка. Для остальных желающих достаточно пройти регистрацию на сайте и получить статус резидента. Все услуги предоставляются бесплатно.
Сегодня коворкинг-пространства Белагропромбанка стали не просто рабочими местами, а точками роста и сотрудничества, где предприниматели могут работать над своими проектами, обмениваться идеями и получать экспертную поддержку банка по вопросам финансовой поддержки и развития бизнеса.
ОАО «Белагропромбанк». УНП 100 693 551.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белагропромбанк создал уникальную экосистему Igrow - доступную инфраструктуру для роста и развития начинающих предпринимателей, помогающая помогает сделать первые...
|
Архив (Разное)