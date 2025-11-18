Экосистема Igrow Белагропромбанка: как банк помогает развиваться малому и среднему бизнесу

Источник материала: ProBusiness





Белагропромбанк создал уникальную экосистему Igrow — доступную инфраструктуру для роста и развития начинающих предпринимателей, помогающая помогает сделать первые шаги в бизнесе и устранить барьеры, которые часто затрудняют начало предпринимательской деятельности.

Инфраструктура для роста

Сегодня сеть из 48 коворкинг-пространств Igrow по всей стране предоставляет предпринимателям, фрилансерам и самозанятым современные, полностью оснащенные офисы для работы, проведения бизнес-мероприятий разного уровня и формата, переговорные комнаты — все это бесплатно. Подобное предложение решает для начинающих предпринимателей проблему отсутствия стартового капитала для аренды и обустройства собственного офиса.

«Мы сформировали современные центры компетенций и нетворкинга. Igrow задумывался не просто как пространство с Wi-Fi, а как живая экосистема, где происходит обмен знаниями, компетенциями и опытом, — рассказывает начальник Управления развития экосистемы ОАО „Белагропромбанк“ Виктория Барисевич. — Цель коворкингов — объединить на одной площадке предпринимателей, инвесторов, экспертов и представителей государственных структур. Регулярные семинары, мастер-классы и бизнес-встречи по актуальным темам обеспечивают непрерывное образование и передачу практического опыта».

Признанием эффективности такой модели стало недавняя победа Центров притяжения Igrow Белагропромбанка в номинации «Коворкинг № 1» на Международной бизнес-премии «Номер один», где победители определялись по результатам открытого голосования потребителей и экспертного сообщества.





Поддержка стартапов и инноваций

Отдельная цель проекта — стать катализатором для появления и роста технологичных компаний. Igrow предоставляет стартапам не только площадку, но и доступ к экспертной оценке, помощь в поиске инвестиций и выходе на международные рынки. Банк выступает для проектов партнером, заинтересованным в их успехе.

Сегодня более 100 экспертов и бизнес-трекеров, работающих в партнерстве с банком, готовы дать свои комментарии стартапам, предложить инструменты продвижения, готовые бизнес-стратегии и экспертное сопровождение.

Важной частью миссии Igrow является развитие бизнес-компетенций и предпринимательских навыков. На площадках регулярно проходят бизнес-встречи, где обсуждаются самые разные темы: от масштабирования бизнеса до цифровой трансформации продукта.





Практическое образование и нетворкинг

«Наша ключевая задача — давать предпринимателям именно те прикладные знания, которые можно сразу использовать в работе. Мы делаем ставку на инновационные подходы и, опираясь на многолетний опыт банка в работе с бизнесом, помогаем не только советом, но и реальным доступом к финансированию и нашим компетенциям для реализации их проектов», — отмечает Виктория Барисевич.

В комфортных и технологически оснащенных пространствах Igrow организовываются разноформатные мероприятия: от бизнес-тренингов и мастер-классов до отраслевых семинаров. Все это помогает предпринимателям находить решения, расширять деловые связи и уверенно двигаться вперед.





Развитие регионов и сообществ

Проект нацелен на создание точек роста в малых городах. Объединяя предпринимателей на местах, Igrow способствует укреплению деловых связей, созданию коопераций и оживлению региональной экономики.

«Все мероприятия Igrow направлены на поддержку стартапов и начинающих бизнесменов, — отмечает Виктория Барисевич. — Мы создаем среду, где предприниматели получают не только доступ к консультациям, но и возможность найти партнеров, перенять успешный опыт и реализовать свои идеи. На текущий момент резидентами нашей экосистемы является более 10 000 человек и 2000 компаний».

Услуги Центров притяжения Igrow доступны в рамках комплексного банковского обслуживания всем клиентам банка. Для остальных желающих достаточно пройти регистрацию на сайте и получить статус резидента. Все услуги предоставляются бесплатно.

Сегодня коворкинг-пространства Белагропромбанка стали не просто рабочими местами, а точками роста и сотрудничества, где предприниматели могут работать над своими проектами, обмениваться идеями и получать экспертную поддержку банка по вопросам финансовой поддержки и развития бизнеса.

