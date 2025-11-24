Главные факты о безопасности, охране труда, штрафах для бизнеса и работников

Источник материала: ProBusiness

Безопасность на рабочем месте часто воспринимается как формальность: бумаги, инструкции «для проверяющих» и надежда на «авось». Однако недооценка охраны труда может обернуться для компании не только штрафами, но и потерей имущества, убытками, травмами сотрудников, репутационными потерями и даже уголовной ответственностью руководителей. Что на самом деле важно знать каждому работнику и руководителю? «Про Бизнес» собрал 8 ключевых фактов об охране труда, которые прокомментировал директор ЧП «ПРОМКОМПАНИЯ Консалт» Станислав Моисеенко.



Станислав Моисеенко

Директор ЧП «ПРОМКОМПАНИЯ Консалт»

Факт 1. Белорусские компании часто игнорируют очевидные риски

Примеры самых распространенных рисков, которые многие компании склонны не замечать:

самое очевидное — это старые электрические сети, перегруженные линии, кустарные подключения. Это выглядит «мелочью», пока не происходит короткое замыкание и не выгорает цех или офис.

Некорректное хранение аккумуляторов и горючих материалов. Многие склады не оборудованы должным образом, а ведь именно там сегодня самая высокая вероятность пожара.

Недооценка важности человеческого фактора. Подрядчиков пускают на объект без инструктажа, временным работникам никто ничего не объясняет или дают расписаться в журнале для галочки. В итоге люди даже не знают, как действовать при экстренной ситуации.

За нарушение требований по охране труда руководителем организации предусмотрен штраф от 5 до 40 базовых величин, а если работник получил травму — то от 20 до 50 базовых величин ( ст. 10.13 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (далее — КоАП)).



Факт 2. Малый бизнес считает, что «мы маленькие, значит, и риски у нас маленькие» и не занимается вопросами охраны труда

В небольшом офисе может быть пожароопасная проводка, неисправные обогреватели или захламленный эвакуационный выход.

Вот какие ошибки чаще всего допускает малый бизнес:

нет ответственного за охрану труда и пожарную безопасность или он назначен формально, без полномочий и знаний. Инструктажи проводят «раз в год для отчета», но никто реально не знает, что делать в экстренной ситуации.

Экономия на средствах индивидуальной защиты и оборудовании. Покупают самое дешевое, и оно либо не работает, либо быстро выходит из строя.

Хранение легковоспламеняющихся материалов прямо в рабочих помещениях, рядом с источниками тепла. Компании иногда экономят, у них сразу же и офис, и производство, и склад.

Подрядчики не проводят инструктаж по технике безопасности: приглашают рабочих или специалистов и считают, что они сами все знают, давно работают, а значит во всем разбираются. А потом оказывается, что никто их не проинструктировал.

Банальный вопрос: «А куда мы выходим, если сработает пожарная сигнализация?» Если на него нет ясного ответа, рабочее место уже небезопасное. Понятное дело, что такие вещи случаются редко, но это же всегда кого-то касается. Кто сказал, что не коснется вас?

Вот такие, казалось бы, мелочи и приводят к большим неприятностям.

За нарушение требований по обеспечению безопасной эвакуации при пожаре на объектах, принадлежащих субъектам хозяйствования, предусмотрен штраф до 20 базовых величин, а на организацию — до 200 базовых величин ( п. 3 ст. 24.36 КоАП).

Факт 3. Работодатели считают, что главное в сфере охраны труда — это защититься документами и современным оборудованием

Самый главный миф — что «бумаги защищают», но на самом деле бумаги не спасают, спасают навыки и отработанные действия.



Еще мифы, в которые верят многие работодатели:

аварии случаются где-то там, но не у нас, но статистика упорно показывает: чаще всего они происходят именно там, где люди были уверены, что у них все под контролем. Где такой уверенности нет, обычно все лучше, потому что идет постоянная работа по совершенствованию систем безопасности и ее актуализация.

Современное оборудование само по себе безопасно, поэтому нет необходимости регулярно обучать персонал на новых технологиях, таких как автоматизированные системы.

Признаки формального отношения к охране труда: Если на рабочем месте розетки перегружены удлинителями, огнетушитель покрыт пылью и никто не помнит, когда его проверяли. Если эвакуационный выход завален коробками или вообще закрыт на замок. Если никто никогда не показывал вам, где план эвакуации, как пользоваться средствами защиты и что делать при пожаре.

Факт 4. Можно отказаться выполнять потенциально опасную работу

Да, эта возможность предусмотрена законодательством ( ст. 11 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда»). Если работа несет угрозу жизни и здоровью, то сотрудник имеет право отказаться ее выполнять. Другое дело, что в реальности работники часто боятся потерять место, и этим некоторые руководители пользуются. Увольнять за такой отказ нельзя. Если дело дойдет до спора, суд почти всегда будет на стороне работника, если будет доказано, что риск действительно существовал.

Совет работнику: письменно зафиксировать опасную ситуацию, уведомить руководителя о мотивах отказа и только после этого приостанавливать работу, но подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка.



Факт 5. Часто работодатели просят работников подписывать журналы по охране труда без проведения инструктажа

Это очень частая история. Работнику дают журнал и говорят: «Подпиши, это для проверки». На первый взгляд, все это мелочь, но на деле ловушка. Если произойдет ЧП, то окажется, что работник все знал и прошел инструктаж. В данной ситуации работодатель перекладывает ответственность на работника.

Совет работнику: прямо указывать, что инструктаж не проводился, и не подписывать журнал. Можно письменно зафиксировать в журнале, что инструктаж не проведен.

Факт 6. Часто работники считают, что им некуда обращаться, если руководство не реагирует на жалобы по условиям труда или пожарной безопасности

В Беларуси есть несколько каналов, куда можно обращаться в случае таких нарушений:

в первую очередь — в государственную инспекцию труда. Они рассматривают обращения работников и имеют полномочия проверять работодателей.

Второй вариант — МЧС, если речь идет о пожарной безопасности.

Если на предприятии есть профсоюз, можно подключить его. Иногда профсоюз действует быстрее и жестче, чем контролирующие органы.

Никто не отменял письменные жалобы и обращения. Ведь чем больше фактов и доказательств у вас на руках, тем серьезнее к вашей ситуации отнесутся.

Самое главное не молчать, потому что там, где работники молчат, обычно и происходят самые тяжелые трагедии. Государство делает все, чтобы каждый работал в безопасных условиях труда, но если не сообщать государственным органам о нарушениях, как это сделает работу безопаснее?



Факт 7. За случившееся на рабочем месте отвечают и работодатель, и работник (при определенных условиях)

Директор и должностные лица отвечают за организацию условий труда, за то, чтобы были инструкции, обучение, исправное оборудование ,но и работник тоже отвечает при условии доказательства его вины, когда он нарушил правила, не использовал средства защиты или сознательно пошел на риск.

В реальной практике чаще всего проверяющие ищут, кто допустил системные нарушения, и тогда удар приходится по руководству. Работнику тоже важно понимать: если он подписал, что прошел инструктаж, а потом сознательно нарушил правила, ответственность тоже может наступить.

Чтобы минимизировать риски, важно документировать все нарушения и сообщать о них письменно.

Факт 8. Есть современные технологии, которые помогают предотвращать несчастные случаи и пожары

Сегодня технологии шагнули вперед. Умные датчики дыма и газа, автоматические системы отключения электричества, тепловизоры для контроля перегрева оборудования — все это рабочая практика. Есть решения на основе искусственного интеллекта, которые анализируют поведение сотрудников на производстве и могут сигнализировать, когда кто-то нарушает правила. Например, система видит, что человек вошел в зону без каски или перчаток, и сразу выдает предупреждение. Даже в офисах простая «умная» система пожаротушения может спасти компанию от серьезных потерь. Но важно помнить, что техника помогает, но не заменяет культуру безопасности.

Активно внедряются системы и устройства для мониторинга состояния электрооборудования, которые в реальном времени передают данные о перегрузках или неисправностях, снижая риск пожаров. Также популярны носимые устройства, такие как смарт-браслеты, которые отслеживают физическое состояние работников на опасных производствах, предупреждая о переутомлении или тепловом ударе.

Однако внедрение таких технологий требует инвестиций и обучения персонала, чтобы избежать их неправильного использования. Не будет результата, если систему внедрят, а работник будет носимое устройство перекладывать в карман. А почему он это сделает? Неудобно? Тогда вопросы к тем, кто внедрил такую систему не изучив удобство.