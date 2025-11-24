|
Главные факты о безопасности, охране труда, штрафах для бизнеса и работников
24.11.2025
Безопасность на рабочем месте часто воспринимается как формальность: бумаги, инструкции «для проверяющих» и надежда на «авось». Однако недооценка охраны труда может обернуться для компании не только штрафами, но и потерей имущества, убытками, травмами сотрудников, репутационными потерями и даже уголовной ответственностью руководителей. Что на самом деле важно знать каждому работнику и руководителю? «Про Бизнес» собрал 8 ключевых фактов об охране труда, которые прокомментировал директор ЧП «ПРОМКОМПАНИЯ Консалт» Станислав Моисеенко.
Факт 1. Белорусские компании часто игнорируют очевидные риски
Примеры самых распространенных рисков, которые многие компании склонны не замечать:
Факт 2. Малый бизнес считает, что «мы маленькие, значит, и риски у нас маленькие» и не занимается вопросами охраны труда
В небольшом офисе может быть пожароопасная проводка, неисправные обогреватели или захламленный эвакуационный выход.
Вот какие ошибки чаще всего допускает малый бизнес:
Банальный вопрос: «А куда мы выходим, если сработает пожарная сигнализация?» Если на него нет ясного ответа, рабочее место уже небезопасное. Понятное дело, что такие вещи случаются редко, но это же всегда кого-то касается. Кто сказал, что не коснется вас?
Вот такие, казалось бы, мелочи и приводят к большим неприятностям.
Факт 3. Работодатели считают, что главное в сфере охраны труда — это защититься документами и современным оборудованием
Самый главный миф — что «бумаги защищают», но на самом деле бумаги не спасают, спасают навыки и отработанные действия.
Еще мифы, в которые верят многие работодатели:
Факт 4. Можно отказаться выполнять потенциально опасную работу
Да, эта возможность предусмотрена законодательством (
Факт 5. Часто работодатели просят работников подписывать журналы по охране труда без проведения инструктажа
Это очень частая история. Работнику дают журнал и говорят: «Подпиши, это для проверки». На первый взгляд, все это мелочь, но на деле ловушка. Если произойдет ЧП, то окажется, что работник все знал и прошел инструктаж. В данной ситуации работодатель перекладывает ответственность на работника.
Факт 6. Часто работники считают, что им некуда обращаться, если руководство не реагирует на жалобы по условиям труда или пожарной безопасности
В Беларуси есть несколько каналов, куда можно обращаться в случае таких нарушений:
Факт 7. За случившееся на рабочем месте отвечают и работодатель, и работник (при определенных условиях)
Директор и должностные лица отвечают за организацию условий труда, за то, чтобы были инструкции, обучение, исправное оборудование ,но и работник тоже отвечает при условии доказательства его вины, когда он нарушил правила, не использовал средства защиты или сознательно пошел на риск.
В реальной практике чаще всего проверяющие ищут, кто допустил системные нарушения, и тогда удар приходится по руководству. Работнику тоже важно понимать: если он подписал, что прошел инструктаж, а потом сознательно нарушил правила, ответственность тоже может наступить.
Чтобы минимизировать риски, важно документировать все нарушения и сообщать о них письменно.
Факт 8. Есть современные технологии, которые помогают предотвращать несчастные случаи и пожары
Сегодня технологии шагнули вперед. Умные датчики дыма и газа, автоматические системы отключения электричества, тепловизоры для контроля перегрева оборудования — все это рабочая практика. Есть решения на основе искусственного интеллекта, которые анализируют поведение сотрудников на производстве и могут сигнализировать, когда кто-то нарушает правила. Например, система видит, что человек вошел в зону без каски или перчаток, и сразу выдает предупреждение. Даже в офисах простая «умная» система пожаротушения может спасти компанию от серьезных потерь. Но важно помнить, что техника помогает, но не заменяет культуру безопасности.
Активно внедряются системы и устройства для мониторинга состояния электрооборудования, которые в реальном времени передают данные о перегрузках или неисправностях, снижая риск пожаров. Также популярны носимые устройства, такие как смарт-браслеты, которые отслеживают физическое состояние работников на опасных производствах, предупреждая о переутомлении или тепловом ударе.
Однако внедрение таких технологий требует инвестиций и обучения персонала, чтобы избежать их неправильного использования. Не будет результата, если систему внедрят, а работник будет носимое устройство перекладывать в карман. А почему он это сделает? Неудобно? Тогда вопросы к тем, кто внедрил такую систему не изучив удобство.
