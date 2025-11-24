ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Betera получила признание на престижной премии «PRO спорт»

24.11.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


В Минске подвели итоги первой национальной премии по спортивному маркетингу «PRO спорт».

Компания Betera выступила генеральным партнером премии, организованной Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, и стала победителем в номинациях «Лучшая букмекерская активация» с заявкой «Протас против Шаранговича: как Betera организовала благотворительный матч «3х3» со звездами хоккея» и «Лучший бренд-амбассадор», которым признан Алексей Протас. Кроме того, заняла второе место в категории «Лучший маркетинговый проект по популяризации спорта и ЗОЖ» со «Спортивной экосистемой Betera».

Премия «PRO спорт» объединила лучших игроков спортивной индустрии: от федераций и клубов до брендов и медиа. Всего на участие было подано более 150 проектов, а победители были определены голосованием жюри в 12 основных и 5 специальных номинациях.

— Хотел бы сказать большое спасибо нашему генеральному партнеру — компании Betera, которая помогла нам в этом непростом событии и подставила свое плечо. Мы лишний раз убедились, что люди не только на спорте зарабатывают, но этому спорту помогают, поддерживают, и благодаря этому мы идем дальше, — отметил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

— Прежде всего, выражаю благодарность организатору премии — Национальному олимпийскому комитету Республики Беларусь и всей рабочей группе, которая участвовала в подготовке и реализации этого проекта. Betera не могла остаться в стороне, ведь это знаковое событие в жизни нашего спорта. Благодарю жюри и всех участников за творческий подход и креатив. Очень хотим, чтобы маркетинговая премия получила статус ежегодной, а работы были еще более масштабные и удивляли нас всех, — сказал заместитель директора Betera Михаил Герасимович.

Партнерство Betera с премией «PRO спорт» — логичное продолжение стратегии компании по поддержке и развитию белорусского спорта. В Betera уверены, что спортивный маркетинг играет ключевую роль в привлечении аудитории и создании ярких впечатлений, а также ценят амбициозные проекты, которые задают новые стандарты. Betera всегда поддерживает инициативы, способствующие росту и популяризации спорта.
 

 
