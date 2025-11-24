Аттестация в строительстве: как не потерять допуск к проектам после декабря 2025 года

Источник материала: ProBusiness





В строительной сфере Беларуси аттестация соответствия выступает не просто формальностью, а показателем качества и безопасности работ и услуг в сфере строительства. Этот документ подтверждает, что ваша организация обладает необходимой квалификацией, ресурсами и опытом для успешной реализации строительных проектов. С приближением декабря 2025 г. вопрос ежегодного подтверждения аттестатов вновь выходит на первый план для множества строительных, проектных и инжиниринговых компаний. Игнорирование этой процедуры может привести к серьезным последствиям для вашего бизнеса — от остановки текущих проектов до потери возможности участвовать в новых тендерах. «Про бизнес» вместе с экспертом компании GreenLegal Ириной Яковиной рассмотрел ключевые аспекты, которые необходимо знать каждому игроку рынка.

Ирина Яковина

Заместитель директора юридической компании GreenLegal, руководитель направления «Строительство и недвижимость»

Ежегодное подтверждение: почему это важно для вашего бизнеса?

Если ваша проектная, строительная или инжиниринговая компания планирует продолжать свою деятельность в строительной сфере, то ежегодное подтверждение аттестата соответствия — это не выбор, а обязанность.

Без действующего аттестата ваша компания лишится права выполнять те виды работ, на которые он выдан. Это может остановить текущие проекты и привести к невозможности заключения новых контрактов.

Декабрь 2025 года: сроки, которые нельзя пропустить

Период для ежегодного подтверждения аттестатов установлен с 01 по 31 декабря каждого года. Именно 1 декабря в личном кабинете на портале РУП «Белстройцентр» открывается доступ к функциям для подачи необходимой информации.

Почему сроки критичны? Просрочка или несоблюдение установленных сроков означает, что ваш аттестат может быть аннулирован. Это влечет за собой невозможность осуществления деятельности по аттестованным видам работ.

Существует ли возможность обойти ежегодное подтверждение? В общем случае — нет. Это обязанность каждого юридического лица и ИП, кто хочет сохранить действующие аттестаты соответствия.

Однако существует единственное исключение: если ваша организация получила аттестат в ноябре 2025 г., то в декабре того же года вы освобождены от его подтверждения. Однако, это не отменяет обязательства на будущий период. В декабре 2026 г. вам нужно будет подтверждать соответствие уже за полный прошедший год.

Риски игнорирования: цена непредоставления информации для вашего бизнеса

Игнорирование ежегодного подтверждения аттестата соответствия неминуемо приведет к негативным последствиям. На схеме можно увидеть последствия в зависимости от того, были ли вообще направлены сведения в Белстройцентр или нет. Если вы хотите сохранить аттестат соответствия, но понимаете, что у вас нет полного состава персонала (например, отсутствует прораб/мастер с каким-либо квалификационным аттестатом) — необходимо все равно направлять сведения в Белстройцентр.





Да, ваша компания не будет соответствовать квалифтребованиям, однако это не повлечет автоматическое аннулирование аттестата. Вам будет предоставлен дополнительный срок на устранение нарушений. Как правило, за 1−1,5 месяца можно найти необходимых специалистов или аттестовать персонал своей компании.

Напомним, что осуществление деятельности без необходимого аттестата является нарушением и влечет за собой административную ответственность в виде крупных штрафов. Например, максимальная ответственность для юридического лица — это штраф до пятисот базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, орудий и средств совершения правонарушения.

Алгоритм действий для успешного подтверждения аттестата

Чтобы каждый год проходить эту процедуру безболезненно и с уверенностью, рекомендуем следующее:

1. Детальная проверка компании на соответствие квалификационным требованиям.

Кадровый состав: особое внимание уделите количеству персонала в штате и руководителей, численности и аттестации инженерно-технических работников (ИТР). Проверьте специализации аттестации, сроки действия их квалификационных аттестатов.

Совмещение должностей: уточните возможность совмещения квалификационных аттестатов, особенно если аттестат получен до 23.07.2024 г.

2. Заполнение формы в личном кабинете РУП «Белстройцентр»:

заранее проверьте актуальность ваших учетных данных (логин и пароль) для входа в личный кабинет.

внимательно и корректно внесите все требуемые данные за отчетный период.

После подачи информации Белстройцентр проведет анализ представленных сведений. По результатам проверки будет принято решение о подтверждении вашего аттестата соответствия или об отказе в подтверждении (в случае выявления несоответствий).

В случае выявления несоответствий квалификационным требованиям, Белстройцентр, как правило, назначает срок для их устранения (обычно 1 месяц). В этот период необходимо оперативно принять меры: например, принять в штат ИТР с необходимыми квалификационными аттестатами или организовать аттестацию штатных специалистов. Об устранении нарушений необходимо официально уведомить РУП «Белстройцентр». После повторной проверки и подтверждения устранения нарушений, статус вашей организации в официальном реестре изменится на «Соответствует».