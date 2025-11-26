|
«Одно окно» для денег и инвестиций: рассказываем о новом финансовом маркетплейсе Trusto
Белорусам все чаще нужны не новые «умные» и сложные приложения, а простой и понятный способ управлять своими деньгами — от инвестиций до повседневных платежей. На этом фоне появляется
Что такое Trusto
По словам операционного директора компании «Финтехинвест» (основной владелец сервисов) Александра Маковецкого, идея появилась, когда под управлением команды оказалось сразу несколько разных бизнесов из финансовой сферы и большой айти бэкграунд.
«Мы видели, что они между собой пересекаются. И создание одного окна плюс финансового маркетплейса сейчас наиболее актуально не только в Беларуси, но и по всему миру», — говорит он. На команду также повлиял зарубежный опыт: сервисы типа Revolut и латиноамериканского Plata, которые показали спрос на удобные мобильные финтех-платформы.
Trusto изначально задумали как мультисервисную платформу. Задача — «упаковать в одно приложение все возможные сервисы под разными брендами для того, чтобы пользователь мог бесшовно совершать различные операции». При этом, подчеркивает Александр Маковецкий, должны зарабатывать и поставщики продуктов (FinUp, FinStore и другие компании), и сама площадка Trusto.
Чем Trusto отличается от банковских приложений
Александр объясняет, что Trusto — это сервис, который выходит за рамки классического интернет-банка. «Это mobile first история», где ключевой фокус — на удобстве пользователя и сценариях его поведения внутри приложения, а не только на наборе стандартных финансовых операций. Пользователь должен видеть целостный путь: от зачисления средств и инвестиций до оплаты повседневных услуг и работы с дополнительными сервисами. История тарифной конкуренции внутри приложения позволит уйти от «не рыночных условий».
Trusto задуман как маркетплейс, куда можно «подключать большое количество разных сервисов», а не только продукты одной финансовой организации. В экосистему уже интегрируются брокерские и инвестиционные решения, обсуждаются банковские, лизинговые и страховые продукты, а также сервисы из других отраслей. В результате пользователь получит в одном интерфейсе то, что сейчас разбросано по множеству несвязанных сервисов.
Что будет «внутри» Trusto
В ядре Trusto находятся традиционные для группы FinUp и FinStore инвестиционные инструменты: ценные бумаги, токенизированные продукты и другие решения для частных и корпоративных инвесторов. Александр говорит о возможности вывести на маркетплейс и инструменты крипторынка, однако подчеркивает, что все это должно происходить в рамках белорусского законодательства и с учетом позиции регулятора.
К Trusto также планируется подключать банковские и платежные сервисы, страхование, туристические продукты, решения для e-commerce и другие «околофинансовые» сервисы.
Отдельная линия развития связана с бизнес-аудиторией: компании смогут использовать Trusto как единый интерфейс для части финансовых операций и связанных услуг, конечно же и для дополнительной рекламы. По словам Маковецкого, идея в том, чтобы предпринимателю «не надо было бегать по разным кабинетам и сервисам» — он сможет работать через одно приложение, в которое подгружаются продукты разных поставщиков. Для партнеров это способ сократить путь до клиента и снизить затраты на привлечение и онбординг.
Архитектура и безопасность
В Trusto используют подход KYC и удаленную идентификацию, а также выстраивают работу через защищенные контуры с использованием дата‑центра и профильного партнера по хранению и обработке данных. По сути, платформа становится «витриной» и точкой доступа, а критичные операции и хранение информации происходят в контурах тех организаций, которые являются лицензированными участниками рынка.
Важная часть архитектуры — микросервисный подход, который позволяет подключать новых партнеров и сервисы без полной перестройки системы. Александр Маковецкий объясняет, что сложность интеграций должна оставаться «под капотом». Внешне клиент видит единый, понятный интерфейс, а не набор разрозненных модулей.
При проектировании учитывается практика работы Парка высоких технологий и требования к финтех‑проектам на локальном рынке. При этом часть решений опирается на международный опыт, но переносится с учетом местной специфики. В итоге Trusto позиционируется как «мост» между консервативным регуляторным полем и потребностью рынка в новых форматах финансовых сервисов.
Как сейчас развивается проект
Сейчас команда завершает проработку брендбука и айдентики Trusto, тестирует прототипы интерфейса и собирает обратную связь от фокус‑групп. Александр говорит о поэтапном запуске: сначала базовая функциональность, затем постепенное расширение за счет новых партнеров и продуктовых вертикалей. Такой подход позволяет не «перегружать» пользователя, а постепенно приучать его к новым возможностям внутри одного приложения.
Параллельно ведутся переговоры с поставщиками сервисов, которые могут присоединиться к маркетплейсу Trusto. Для многих из них интересен готовый канал к уже лояльной аудитории инвесторов и частных клиентов группы FinUp / FinStore. «Важно, чтобы зарабатывали и поставщики, и площадка, а пользователь получал более удобный и выгодный сервис», — резюмирует Александр.
