«Одно окно» для денег и инвестиций: рассказываем о новом финансовом маркетплейсе Trusto

Источник материала: ProBusiness



Фото: unsplash.com

Белорусам все чаще нужны не новые «умные» и сложные приложения, а простой и понятный способ управлять своими деньгами — от инвестиций до повседневных платежей. На этом фоне появляется Trusto — новый финансовый сервис формата «одно окно», за которым стоят команды крупного брокера ценных бумаг Finup24 и цифровой инвестплатформы FinStore. Операционный директор группы компаний Финтех Инвест Александр Маковецкий рассказывает, зачем рынку ещё одна финтех‑платформа и как Trusto хочет собрать в одном приложении то, что сейчас разрозненно разбросано по платформам.

Что такое Trusto

Trusto — это новый финансовый сервис, который в одном приложении собирает разные продукты для частных и корпоративных клиентов: инвестиции, банковские и околобанковские сервисы, страхование, e-com и другие услуги партнеров. По сути, это попытка сделать «одно окно» для финансов и связанных с ними задач, чтобы пользователю не приходилось держать десяток разных приложений и личных кабинетов. Основу экосистемы составляют компании группы FinUp / FinStore и внешние партнеры, а сама площадка зарабатывает на транзакциях и комиссиях за размещение сервисов.

По словам операционного директора компании «Финтехинвест» (основной владелец сервисов) Александра Маковецкого, идея появилась, когда под управлением команды оказалось сразу несколько разных бизнесов из финансовой сферы и большой айти бэкграунд.



Александр Маковецкий

«Мы видели, что они между собой пересекаются. И создание одного окна плюс финансового маркетплейса сейчас наиболее актуально не только в Беларуси, но и по всему миру», — говорит он. На команду также повлиял зарубежный опыт: сервисы типа Revolut и латиноамериканского Plata, которые показали спрос на удобные мобильные финтех-платформы.

Trusto изначально задумали как мультисервисную платформу. Задача — «упаковать в одно приложение все возможные сервисы под разными брендами для того, чтобы пользователь мог бесшовно совершать различные операции». При этом, подчеркивает Александр Маковецкий, должны зарабатывать и поставщики продуктов (FinUp, FinStore и другие компании), и сама площадка Trusto.

Чем Trusto отличается от банковских приложений

Александр объясняет, что Trusto — это сервис, который выходит за рамки классического интернет-банка. «Это mobile first история», где ключевой фокус — на удобстве пользователя и сценариях его поведения внутри приложения, а не только на наборе стандартных финансовых операций. Пользователь должен видеть целостный путь: от зачисления средств и инвестиций до оплаты повседневных услуг и работы с дополнительными сервисами. История тарифной конкуренции внутри приложения позволит уйти от «не рыночных условий».

Trusto задуман как маркетплейс, куда можно «подключать большое количество разных сервисов», а не только продукты одной финансовой организации. В экосистему уже интегрируются брокерские и инвестиционные решения, обсуждаются банковские, лизинговые и страховые продукты, а также сервисы из других отраслей. В результате пользователь получит в одном интерфейсе то, что сейчас разбросано по множеству несвязанных сервисов.

Что будет «внутри» Trusto

В ядре Trusto находятся традиционные для группы FinUp и FinStore инвестиционные инструменты: ценные бумаги, токенизированные продукты и другие решения для частных и корпоративных инвесторов. Александр говорит о возможности вывести на маркетплейс и инструменты крипторынка, однако подчеркивает, что все это должно происходить в рамках белорусского законодательства и с учетом позиции регулятора.

К Trusto также планируется подключать банковские и платежные сервисы, страхование, туристические продукты, решения для e-commerce и другие «околофинансовые» сервисы.





Отдельная линия развития связана с бизнес-аудиторией: компании смогут использовать Trusto как единый интерфейс для части финансовых операций и связанных услуг, конечно же и для дополнительной рекламы. По словам Маковецкого, идея в том, чтобы предпринимателю «не надо было бегать по разным кабинетам и сервисам» — он сможет работать через одно приложение, в которое подгружаются продукты разных поставщиков. Для партнеров это способ сократить путь до клиента и снизить затраты на привлечение и онбординг.

Архитектура и безопасность

В Trusto используют подход KYC и удаленную идентификацию, а также выстраивают работу через защищенные контуры с использованием дата‑центра и профильного партнера по хранению и обработке данных. По сути, платформа становится «витриной» и точкой доступа, а критичные операции и хранение информации происходят в контурах тех организаций, которые являются лицензированными участниками рынка.

Важная часть архитектуры — микросервисный подход, который позволяет подключать новых партнеров и сервисы без полной перестройки системы. Александр Маковецкий объясняет, что сложность интеграций должна оставаться «под капотом». Внешне клиент видит единый, понятный интерфейс, а не набор разрозненных модулей.

При проектировании учитывается практика работы Парка высоких технологий и требования к финтех‑проектам на локальном рынке. При этом часть решений опирается на международный опыт, но переносится с учетом местной специфики. В итоге Trusto позиционируется как «мост» между консервативным регуляторным полем и потребностью рынка в новых форматах финансовых сервисов.

Как сейчас развивается проект

Сейчас команда завершает проработку брендбука и айдентики Trusto, тестирует прототипы интерфейса и собирает обратную связь от фокус‑групп. Александр говорит о поэтапном запуске: сначала базовая функциональность, затем постепенное расширение за счет новых партнеров и продуктовых вертикалей. Такой подход позволяет не «перегружать» пользователя, а постепенно приучать его к новым возможностям внутри одного приложения.

Параллельно ведутся переговоры с поставщиками сервисов, которые могут присоединиться к маркетплейсу Trusto. Для многих из них интересен готовый канал к уже лояльной аудитории инвесторов и частных клиентов группы FinUp / FinStore. «Важно, чтобы зарабатывали и поставщики, и площадка, а пользователь получал более удобный и выгодный сервис», — резюмирует Александр.



