Как белорусский жилищно-накопительный сервис стал лидером рынка: путь «Жилищного баланса» от идеи к 5000 приобретенных квартир

Проблема жилья в Беларуси остаётся одной из ключевых: высокие ставки по кредитам, рост стоимости квадратного метра и ограниченные возможности для семей с невысоким уровнем дохода. Организация «Жилищный баланс» — одна из тех, кто помогает с финансированием жилья. За годы работы предприятие стало заметным игроком на рынке альтернативных инструментов приобретения недвижимости.

В этом году «Жилищный баланс» признан «Жилищно-накопительным сервисом № 1» по результатам Премии № 1 2025. На сегодняшний день через организацию белорусы приобрели более 5000 квартир, а ежемесячный объём сделок достигает 200 и более объектов недвижимости.





В честь круглой цифры компании давайте вспомним, с чего начался путь «Жилищного баланса» в Беларуси, чего удалось добиться за годы работы и как организация сформировала доверие на столь консервативном рынке.

Как появилась идея: от гипотезы до запускa и завоевания доверия

Проект «Жилищный баланс» родился в 2011—2012 годах — как альтернатива кредитным механизмам, зависимым от ставки рефинансирования. Создатель организации Евгений Раитин ещё тогда прогнозировал рост спроса на гибкие способы приобретения жилья, отличные от банковских.

Идея заключалась в том, чтобы люди могли покупать своё жилье постепенно — метр за метром, проходя предварительный накопительный этап, а затем заселяться и продолжать погашать рассрочку. Модель основана на успешных зарубежных аналогах — немецких стройсберкассах и французских накопительных системах — но адаптирована под белорусские реалии.





В 2014 году «Жилищный баланс» был официально зарегистрирован, и с этого начался путь , который сегодня выглядит как успешный реализованный проект по созданию нового инструмента финансирования на локальном рынке.

В первые годы работы главной задачей было — завоевать доверие у граждан:

«Для Беларуси это была новая система… Главная сложность — отсутствие доверия у людей», — поделились в организации.

Важным шагом стало открытие офисов по всей стране в 2018—2019 годы — во всех областных центрах, а спустя пару лет в Бобруйске и Полоцке. И одновременно — постепенное информирование белорусов о работе организации и активное приобретение недвижимости.

Новая бизнес-модель требует подтверждённой работы: выполненных обязательств, прозрачных сделок, понятных правил. Именно эти принципы работы легли в основу деятельности: за 11 лет работы, по словам руководства, у организации не возникло ситуаций, когда она бы не исполнила обязательства перед клиентами.

Сегодня большая часть новых участников приходит по рекомендации — «сарафанное радио» стало сильнейшим инструментом роста.

Как работает накопительная система

Ключевой и отличительный элемент покупки квартиры через «Жилищный баланс» — накопительный этап.

Клиент:

Заключает договор. Вносит ежемесячные платежи, накапливая в среднем 30−50% стоимости будущей недвижимости (с первоначальным взносом или без него). Выбирает квартиру. Организация покупает её. Заселяется (регистрируясь в квартире с членами семьи на основании договора найма) и продолжает выплачивать оставшуюся часть в рассрочку до 15 лет.

Этот подход меняет привычный шаблон рынка: квартира покупается не в момент получения кредита, а после накопления части ее стоимости.

Кому подходит модель и как быстро можно заселиться

Минимальный путь от договора до получения ключей — 7 месяцев (при первоначальном взносе 50% и сроке рассрочки до 6 лет).

При максимальном сроке участия (до 15 лет) и отсутствии первоначального взноса накопительный этап длится 3,5−4 года.

Средний же путь большинства клиентов — 1,5−2,5 года.

Компания подчеркивает: при желании можно ускорить процесс -опережение графика платежей сокращают срок до покупки.





Сравнение с ипотекой

Отличий — несколько, ключевые:

Минимум документов : нужен только паспорт; справки о доходах и составе семьи носят рекомендательный характер.

: нужен только паспорт; справки о доходах и составе семьи носят рекомендательный характер. Доход не влияет на одобрение рассрочки , в отличие от банковских кредитов.

, в отличие от банковских кредитов. Переплаты зависят не от ставки рефинансирования, а от инфляции , что делает модель менее чувствительной к регулируемой политике НБРБ.

, что делает модель менее чувствительной к регулируемой политике НБРБ. Возможность заключения договора без первоначального взноса — один из самых привлекательных факторов для клиентов.

Какие квартиры организация приобретает

На сегодняшний день квартиры покупаются по всей стране, но лидеры — Могилёвская и Минская области.

«Жилищный баланс» был открыт в Могилеве, поэтому именно здесь много клиентов, у которых наступили сроки заселения. А Минск показывает сильный рост заключаемых договоров — логичное следствие высокой концентрации населения и стабильного спроса на жильё в столице.

«Мы не участвуем в поиске и подборе жилья. Наши клиенты сами решают, какую недвижимость хотят купить. Ориентируются на стоимость, которая указана в договоре, и собственные предпочтения. При этом есть возможность до совершения сделки купли-продажи изменить параметры желаемой недвижимости: город, количество комнат, цену», — отмечают в организации.





«Жилищный баланс» покупает как квартиры на вторичном рынке, так и у застройщиков — в том числе у УКСов, ДСК и частных компаний. Около 10% всех ежемесячных покупок — первичный рынок.

Итог: как сервис закрепился на рынке

За 11 лет «Жилищный баланс»:

помог приобрести более 5000 квартир ;

; создал устойчивую модель альтернативного финансирования жилья;

доказал жизнеспособность системы, полностью основанной на взаимных обязательствах и прозрачности;

стал одним из востребованных инструментов среди семей с разным доходом ;

; получил высокий уровень доверия населения.





Компания продолжает масштабировать модель, развивать цифровые сервисы и расширять партнёрскую сеть. А рынок — реагирует ростом спроса и устойчивым интересом.