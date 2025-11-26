|
Как белорусский жилищно-накопительный сервис стал лидером рынка: путь «Жилищного баланса» от идеи к 5000 приобретенных квартир
В этом году «Жилищный баланс» признан «Жилищно-накопительным сервисом № 1» по результатам Премии № 1 2025. На сегодняшний день через организацию белорусы приобрели более 5000 квартир, а ежемесячный объём сделок достигает 200 и более объектов недвижимости.
В честь круглой цифры компании давайте вспомним, с чего начался путь «Жилищного баланса» в Беларуси, чего удалось добиться за годы работы и как организация сформировала доверие на столь консервативном рынке.
Как появилась идея: от гипотезы до запускa и завоевания доверия
Проект «Жилищный баланс» родился в 2011—2012 годах — как альтернатива кредитным механизмам, зависимым от ставки рефинансирования. Создатель организации Евгений Раитин ещё тогда прогнозировал рост спроса на гибкие способы приобретения жилья, отличные от банковских.
Идея заключалась в том, чтобы люди могли покупать своё жилье постепенно — метр за метром, проходя предварительный накопительный этап, а затем заселяться и продолжать погашать рассрочку. Модель основана на успешных зарубежных аналогах — немецких стройсберкассах и французских накопительных системах — но адаптирована под белорусские реалии.
В первые годы работы главной задачей было — завоевать доверие у граждан:
«Для Беларуси это была новая система… Главная сложность — отсутствие доверия у людей», — поделились в организации.
Важным шагом стало открытие офисов по всей стране в 2018—2019 годы — во всех областных центрах, а спустя пару лет в Бобруйске и Полоцке. И одновременно — постепенное информирование белорусов о работе организации и активное приобретение недвижимости.
Новая бизнес-модель требует подтверждённой работы: выполненных обязательств, прозрачных сделок, понятных правил. Именно эти принципы работы легли в основу деятельности: за 11 лет работы, по словам руководства, у организации не возникло ситуаций, когда она бы не исполнила обязательства перед клиентами.
Сегодня большая часть новых участников приходит по рекомендации — «сарафанное радио» стало сильнейшим инструментом роста.
Как работает накопительная система
Ключевой и отличительный элемент покупки квартиры через «Жилищный баланс» — накопительный этап.
Клиент:
Этот подход меняет привычный шаблон рынка: квартира покупается не в момент получения кредита, а после накопления части ее стоимости.
Кому подходит модель и как быстро можно заселиться
Минимальный путь от договора до получения ключей — 7 месяцев (при первоначальном взносе 50% и сроке рассрочки до 6 лет).
При максимальном сроке участия (до 15 лет) и отсутствии первоначального взноса накопительный этап длится 3,5−4 года.
Средний же путь большинства клиентов — 1,5−2,5 года.
Компания подчеркивает: при желании можно ускорить процесс -опережение графика платежей сокращают срок до покупки.
Сравнение с ипотекой
Отличий — несколько, ключевые:
Какие квартиры организация приобретает
На сегодняшний день квартиры покупаются по всей стране, но лидеры — Могилёвская и Минская области.
«Жилищный баланс» был открыт в Могилеве, поэтому именно здесь много клиентов, у которых наступили сроки заселения. А Минск показывает сильный рост заключаемых договоров — логичное следствие высокой концентрации населения и стабильного спроса на жильё в столице.
«Мы не участвуем в поиске и подборе жилья. Наши клиенты сами решают, какую недвижимость хотят купить. Ориентируются на стоимость, которая указана в договоре, и собственные предпочтения. При этом есть возможность до совершения сделки купли-продажи изменить параметры желаемой недвижимости: город, количество комнат, цену», — отмечают в организации.
«Жилищный баланс» покупает как квартиры на вторичном рынке, так и у застройщиков — в том числе у УКСов, ДСК и частных компаний. Около 10% всех ежемесячных покупок — первичный рынок.
Итог: как сервис закрепился на рынке
За 11 лет «Жилищный баланс»:
Компания продолжает масштабировать модель, развивать цифровые сервисы и расширять партнёрскую сеть. А рынок — реагирует ростом спроса и устойчивым интересом.
