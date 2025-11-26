Как команде достичь высоких показателей без руководителя в офисе

Источник материала: ProBusiness



Владелец компании «Инновационный консалтинг» и участник совместного проекта портала «Про бизнес» и «Ресолва» Александр Шуст продолжает транслировать мысль, что отсутствие руководителя никак не повлияет на работу команды, если бизнес-процессы налажены. И второй месяц его гипотеза подтверждается результатом. «Про бизнес» поинтересовался конкретными цифрами за октябрь.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

«При этом не могу похвастаться успехами по найму сотрудника в отдел продаж»

— В октябре моя команда продолжила набирать обороты. Нужно было включить в работу менеджера по партнерам, получить первые результаты и сделать выводы по выбранной стратегии: пересмотреть все каналы привлечения клиентов, чтобы отказаться от неэффективных и перенаправить ресурсы на те, что действительно дают хорошие показатели, усилить отдел продаж еще одним менеджером.

Из запланированного, мы смогли увеличить темп роста выручки. Новый менеджер по партнерам проявил себя, и я доволен его первыми результатами. Будем продолжать работу в том же направлении. При этом не могу похвастаться успехами по найму сотрудника в отдел продаж. Пересмотрели стратегию, протестировали новые каналы поиска, но наши усилия пока не дали желаемого результата. Касательно каналов привлечения — решили масштабировать инструменты интернет-маркетинга и работу с партнерами.

Октябрь мы закрыли с ростом выручки 314% по отношению к октябрю 2024 г. и этот результат команда выполнила самостоятельно. Часть месяца меня все еще не было на месте. Если отбросить в сторону шутки про «душного собственника и таблички» и определить причину таких результатов работы команды в мое отсутствие, то выделю три момента: налаженная система планирования и отчетности, команда руководителей и выстроенные бизнес-процессы.

В моей картине мира именно система планирования и отчетности имеет фундаментальное значение. Сегодня недостаточно просто считать цифры, важно понимать, что все эти цифры значат. Какую бы крутую команду вы не собрали, если она не понимает, куда вы идете и зачем, нужного результата не будет.



«Мы смотрим в следующий год и видим, что нам нужно будет усилить штат, в том числе и новыми оценщиками»

В ноябре я планирую поездку на Шри-Ланку, мы будем реализовывать там инвестиционный проект. Команда продолжит работу самостоятельно. В мое отсутствие специалисты должны начать продвижение услуги по оценке для налога на недвижимость. Она актуальна ежегодно и позволяет оптимизировать налог на недвижимость ИП и физлицам, владеющим коммерческой недвижимостью, а также организациям, которые арендуют такую недвижимость у ИП и физлиц. Кроме нее, также начнется продвижение услуги по переоценке основных средств. Это сезонная услуга, для которой мы ежегодно составляем отдельный план задач и уже с ноября запускаем в работу. Также продолжим поиск менеджера по продажам и двух специалистов колл-центра. Мы смотрим в следующий год и видим, что нам нужно будет усилить штат, в том числе и новыми оценщиками. Именно поэтому уже сейчас мы формируем для них «уникальный» для рынка социальный пакет и ряд других конкурентных преимуществ работы в нашей компании. И главная задача — это, конечно, закрыть ноябрь с более чем двукратным ростом к 2024 г.

