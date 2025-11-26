|
Как команде достичь высоких показателей без руководителя в офисе
26.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Владелец компании «Инновационный консалтинг» и участник совместного
«При этом не могу похвастаться успехами по найму сотрудника в отдел продаж»
— В октябре моя команда продолжила набирать обороты. Нужно было включить в работу менеджера по партнерам, получить первые результаты и сделать выводы по выбранной стратегии: пересмотреть все каналы привлечения клиентов, чтобы отказаться от неэффективных и перенаправить ресурсы на те, что действительно дают хорошие показатели, усилить отдел продаж еще одним менеджером.
Из запланированного, мы смогли увеличить темп роста выручки. Новый менеджер по партнерам проявил себя, и я доволен его первыми результатами. Будем продолжать работу в том же направлении. При этом не могу похвастаться успехами по найму сотрудника в отдел продаж. Пересмотрели стратегию, протестировали новые каналы поиска, но наши усилия пока не дали желаемого результата. Касательно каналов привлечения — решили масштабировать инструменты интернет-маркетинга и работу с партнерами.
Октябрь мы закрыли с ростом выручки 314% по отношению к октябрю 2024 г. и этот результат команда выполнила самостоятельно. Часть месяца меня все еще не было на месте. Если
В моей картине мира именно система планирования и отчетности имеет фундаментальное значение. Сегодня недостаточно просто считать цифры, важно понимать, что все эти цифры значат. Какую бы крутую команду вы не собрали, если она не понимает, куда вы идете и зачем, нужного результата не будет.
«Мы смотрим в следующий год и видим, что нам нужно будет усилить штат, в том числе и новыми оценщиками»
В ноябре я планирую поездку на Шри-Ланку, мы будем реализовывать там инвестиционный проект. Команда продолжит работу самостоятельно. В мое отсутствие специалисты должны начать продвижение услуги по оценке для налога на недвижимость. Она актуальна ежегодно и позволяет оптимизировать налог на недвижимость ИП и физлицам, владеющим коммерческой недвижимостью, а также организациям, которые арендуют такую недвижимость у ИП и физлиц. Кроме нее, также начнется продвижение услуги по переоценке основных средств. Это сезонная услуга, для которой мы ежегодно составляем отдельный план задач и уже с ноября запускаем в работу. Также продолжим поиск менеджера по продажам и двух специалистов колл-центра. Мы смотрим в следующий год и видим, что нам нужно будет усилить штат, в том числе и новыми оценщиками. Именно поэтому уже сейчас мы формируем для них «уникальный» для рынка социальный пакет и ряд других конкурентных преимуществ работы в нашей компании. И главная задача — это, конечно, закрыть ноябрь с более чем двукратным ростом к 2024 г.
Партнер рубрики:
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец компании «Инновационный консалтинг» и участник совместного проекта портала «Про бизнес» и «Ресолва» Александр Шуст продолжает транслировать мысль, что...
|
Архив (Разное)