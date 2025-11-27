|
Почему в образовании важен методичный и системный подход
«Родители ищут не набор рекомендаций, а рассчитывают на фундаментальную перезагрузку самого подхода к воспитанию»
В середине осени команда MegaLife отложила реализацию двух проектов — ТРИЗ и модуль для родителей. Такое решение было принято сознательно, так как создание поверхностных «пилотных версий» противоречит базовым принципам центра. Задача — сформировать полноценную методическую систему, которая работает, а не выпустить очередной курс. По этой причине дополнительно проработали контент: добавили иллюстрации и авторские решения, которые делают материал лучше.
Что касается модуля для родителей, здесь ситуация оказалась еще глубже. Выясняя потребности аудитории, узнали, что родители ищут не набор рекомендаций или инструкций, а рассчитывают на фундаментальную перезагрузку самого подхода к воспитанию. Дело не в том, чтобы найти ответ на вопрос «Как мотивировать ребенка?» — это верхушка айсберга. Потребность звучит иначе: «Как сохранить душевное равновесие и при этом вырастить осознанного, самостоятельного человека». Подобный продукт требует серьезной проработки — его невозможно создать за пару дней или недель. Это комплексная задача, где важно:
Мы потратили дополнительное время на то, чтобы сделать курсы, которые оправдают ожидания и принесут пользу.
«Планируем создать продукт, который захочется внедрить в каждой школе»
В ноябре команда MegaLife рассчитывает за счет укрепления доверия, аналитики и активности сарафанного радио привлечь 250 клиентов. Завершить ТРИЗ‑методичку — проработать визуальное оформление и сценарии для разных возрастов. Планируем создать продукт, который захочется внедрить в каждой школе. Также будет запуск модуля «Здоровое родительство» — курс о том, как родителю сохранять ресурс, воспитывая сильного ребенка, только работающие инструменты из психологии без перегруза и нравоучений.
