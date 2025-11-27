ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Почему в образовании важен методичный и системный подход

27.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Фото из личного архива

Продолжаем рассказывать об успехах участников совместного проекта «Про бизнес» и «Ресолва». На очереди показатели центра MegaLife. Узнали, почему его учредитель Екатерина Вераксо решила отложить два проекта, как работал коллектив в ее отсутствие и почему модуль для родителей требует глубокой проработки.

Суть проекта «Ожидание и Реальность»

Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

«Родители ищут не набор рекомендаций, а рассчитывают на фундаментальную перезагрузку самого подхода к воспитанию»

— В октябре Екатерина Вераксо перестала заниматься операционными вопросами центра, но при этом процессы не остановились. Команде удалось улучшить сервис, переработать инструкции, преобразовать клиентский путь и получить значительный рост числа рекомендаций от пользователей. Такие результаты, по словам Екатерины, — это не чудо, а закономерный результат четко выстроенной системы.

В середине осени команда MegaLife отложила реализацию двух проектов — ТРИЗ и модуль для родителей. Такое решение было принято сознательно, так как создание поверхностных «пилотных версий» противоречит базовым принципам центра. Задача — сформировать полноценную методическую систему, которая работает, а не выпустить очередной курс. По этой причине дополнительно проработали контент: добавили иллюстрации и авторские решения, которые делают материал лучше.

Что касается модуля для родителей, здесь ситуация оказалась еще глубже. Выясняя потребности аудитории, узнали, что родители ищут не набор рекомендаций или инструкций, а рассчитывают на фундаментальную перезагрузку самого подхода к воспитанию. Дело не в том, чтобы найти ответ на вопрос «Как мотивировать ребенка?» — это верхушка айсберга. Потребность звучит иначе: «Как сохранить душевное равновесие и при этом вырастить осознанного, самостоятельного человека». Подобный продукт требует серьезной проработки — его невозможно создать за пару дней или недель. Это комплексная задача, где важно:

  • понять болевые точки родителей;
  • разработать работающие методики, а не общие рекомендации;
  • создать программу поддержки, которая будет работать в долгосрочной перспективе.

Мы потратили дополнительное время на то, чтобы сделать курсы, которые оправдают ожидания и принесут пользу.


Фото из личного архива

«Планируем создать продукт, который захочется внедрить в каждой школе»

В ноябре команда MegaLife рассчитывает за счет укрепления доверия, аналитики и активности сарафанного радио привлечь 250 клиентов. Завершить ТРИЗ‑методичку — проработать визуальное оформление и сценарии для разных возрастов. Планируем создать продукт, который захочется внедрить в каждой школе. Также будет запуск модуля «Здоровое родительство» — курс о том, как родителю сохранять ресурс, воспитывая сильного ребенка, только работающие инструменты из психологии без перегруза и нравоучений.

Как белорусский жилищно-накопительный сервис стал лидером рынка: путь «Жилищного баланса» от идеи к 5000 приобретенных квартир
﻿
