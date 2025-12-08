|
А1 получил Гран-при первой в Беларуси ESG-премии за системный вклад в устойчивое развитие
08.12.2025 13:07 — Разное | ProBusiness
Компания А1 стала обладателем главной награды первой в Беларуси ESG-премии STELLAR. Гран-при присужден за комплексную
Церемония награждения победителей премии STELLAR, направленной на достижение Целей устойчивого развития Беларуси, состоялась в Минске. Премия отмечает лучшие практики бизнеса в сфере экологии, социальной политики и прозрачности корпоративного управления.
Для А1 принципы ESG являются стратегическим приоритетом и основой долгосрочного развития. Портфель проектов компании в области устойчивого развития носит комплексный характер и включает десятки инициатив.
В сфере экологии компания движется к амбициозным целям, среди которых — достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Параллельно А1 реализует текущие «зеленые» инициативы. Помимо программ по озеленению территорий и установке велопарковок, А1 внедряет энергосберегающие технологии на сети, развивает проекты по вторичному использованию и переработке оборудования (например, собственная
Социальные проекты А1 известны на национальном уровне. Это не только «Инклюзивные кофейни» в А1 и благотворительный фестиваль
В области корпоративного управления А1 делает акцент на прозрачности, этике и цифровизации, безусловно соблюдая принципы Compliance. Компания внедряет передовые практики кибербезопасности для защиты данных клиентов, развивает ответственную цепочку поставок и обеспечивает высокие стандарты защиты прав сотрудников, способствуя их профессиональному и личностному росту.
Таким образом, устойчивое развитие в А1 — это взаимосвязанная система, в которой экологические инициативы усиливают социальный эффект, а ответственное управление создает основу для их успешной реализации.
«Мы осознаем, что наша роль выходит далеко за рамки предоставления услуг, — отметили в А1. — ESG — это драйвер современного бизнеса, и мы рады, что наши системные усилия получили высшую оценку на первой национальной платформе, объединяющей единомышленников в стремлении к устойчивому будущему. Для нас экологичность, инклюзивность и ответственность — это реальные практики, а не просто слова».
Миссия премии — ускорить реализацию Целей устойчивого развития в Беларуси, поддерживая компании, которые ведут деятельность в гармонии с природой, обществом и принципами ответственного управления. Учреждение STELLAR знаменует становление в стране открытой площадки для признания и продвижения лучших ESG-практик.
