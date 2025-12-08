А1 получил Гран-при первой в Беларуси ESG-премии за системный вклад в устойчивое развитие

Источник материала: ProBusiness





Компания А1 стала обладателем главной награды первой в Беларуси ESG-премии STELLAR. Гран-при присужден за комплексную интеграцию принципов экологической, социальной ответственности и высоких стандартов управления (ESG) во все бизнес-процессы компании. Премия учреждена компанией «АВТОИДЕЯ» — официальным дилером BMW и MINI в Беларуси — при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Церемония награждения победителей премии STELLAR, направленной на достижение Целей устойчивого развития Беларуси, состоялась в Минске. Премия отмечает лучшие практики бизнеса в сфере экологии, социальной политики и прозрачности корпоративного управления.

Для А1 принципы ESG являются стратегическим приоритетом и основой долгосрочного развития. Портфель проектов компании в области устойчивого развития носит комплексный характер и включает десятки инициатив.





В сфере экологии компания движется к амбициозным целям, среди которых — достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Параллельно А1 реализует текущие «зеленые» инициативы. Помимо программ по озеленению территорий и установке велопарковок, А1 внедряет энергосберегающие технологии на сети, развивает проекты по вторичному использованию и переработке оборудования (например, собственная система сбора старых гаджетов), а также продвигает цифровые решения, сокращающие бумажный документооборот.

Социальные проекты А1 известны на национальном уровне. Это не только «Инклюзивные кофейни» в А1 и благотворительный фестиваль «У адным рытме з А1» , но и масштабная программа по повышению цифровой грамотности #яонлайн для людей старшего возраста, общенациональная информационная кампания по защите белорусов от мошенников #Подумайте5секунд, а также поддержка детских и образовательных инициатив.

В области корпоративного управления А1 делает акцент на прозрачности, этике и цифровизации, безусловно соблюдая принципы Compliance. Компания внедряет передовые практики кибербезопасности для защиты данных клиентов, развивает ответственную цепочку поставок и обеспечивает высокие стандарты защиты прав сотрудников, способствуя их профессиональному и личностному росту.





Таким образом, устойчивое развитие в А1 — это взаимосвязанная система, в которой экологические инициативы усиливают социальный эффект, а ответственное управление создает основу для их успешной реализации.

«Мы осознаем, что наша роль выходит далеко за рамки предоставления услуг, — отметили в А1. — ESG — это драйвер современного бизнеса, и мы рады, что наши системные усилия получили высшую оценку на первой национальной платформе, объединяющей единомышленников в стремлении к устойчивому будущему. Для нас экологичность, инклюзивность и ответственность — это реальные практики, а не просто слова».

Миссия премии — ускорить реализацию Целей устойчивого развития в Беларуси, поддерживая компании, которые ведут деятельность в гармонии с природой, обществом и принципами ответственного управления. Учреждение STELLAR знаменует становление в стране открытой площадки для признания и продвижения лучших ESG-практик.