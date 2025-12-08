|
МТС признан лучшим мобильным оператором Республики Беларусь по результатам потребительского голосования
В Национальной библиотеке
Голосование проходило этим летом. В ходе опроса было
«МТС — это целая цифровая экосистема, но для почти шести миллионов абонентов мы остаемся тем самым оператором, который соединяет семьи, друзей и коллег. Связь — это не мегабайты и тарифы, а возможность быть рядом, когда это важно. Эта награда — знак того, что мы сумели сохранить главное: доверие, которое рождается не в лабораториях и дата-центрах, а в человеческих историях, в звонках родителям, в сообщениях друзьям, в деловых переговорах. Мы продолжаем двигаться вперед, но всегда помним: МТС — это не только технологии, это прежде всего люди», — подчеркнула во время церемонии награждения глава PR-группы МТС Мария Канасевич.
Премия «Народная Марка» является одним из наиболее авторитетных показателей потребительского признания в Беларуси. Компания МТС получает престижную награду в номинации «Мобильный оператор» третий год подряд, подтверждая высокий уровень доверия абонентов.
