МТС признан лучшим мобильным оператором Республики Беларусь по результатам потребительского голосования

08.12.2025 18:14 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


В Национальной библиотеке назвали бренды-лидеры по результатам открытого голосования потребителей в рамках Премии «Народная Марка». Победителем в номинации «Мобильный оператор» стала компания МТС. Ей отдали предпочтение и выразили готовность рекомендовать большинство респондентов.

Голосование проходило этим летом. В ходе опроса было собрано более 300 тысяч ответов из всех регионов, возрастных и социальных групп, которые соответствуют репрезентативной выборке по всей стране. Участники самостоятельно называли любимые бренды без подсказок и готовых вариантов, отвечая на вопрос: «Какую марку вы считаете лучшей в своей категории, которой отдаете свои предпочтения и готовы рекомендовать?»


«МТС — это целая цифровая экосистема, но для почти шести миллионов абонентов мы остаемся тем самым оператором, который соединяет семьи, друзей и коллег. Связь — это не мегабайты и тарифы, а возможность быть рядом, когда это важно. Эта награда — знак того, что мы сумели сохранить главное: доверие, которое рождается не в лабораториях и дата-центрах, а в человеческих историях, в звонках родителям, в сообщениях друзьям, в деловых переговорах. Мы продолжаем двигаться вперед, но всегда помним: МТС — это не только технологии, это прежде всего люди», — подчеркнула во время церемонии награждения глава PR-группы МТС Мария Канасевич.

Премия «Народная Марка» является одним из наиболее авторитетных показателей потребительского признания в Беларуси. Компания МТС получает престижную награду в номинации «Мобильный оператор» третий год подряд, подтверждая высокий уровень доверия абонентов.

Справка:

МТС — телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Сегодня абонентов обслуживают свыше 20 тысяч базовых станций, охватывая более 98% территории страны и покрывая 23,5 тысячи населенных пунктов.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 3 квартала с наибольшей итоговой интегральной оценкой по результатам измерений «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета согласно данным SpeedChecker.

 
 
