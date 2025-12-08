Беларусбанк удостоен награды в первом национальном конкурсе ESG-проектов

Источник материала: ProBusiness

3 декабря состоялось торжественное награждение победителей первого ESG-конкурса «STELLAR 2025» за лучшие проекты и инициативы в сфере устойчивого развития бизнеса в Беларуси. Премия учреждена при содействии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и направлена на поддержку инициативы коммерческих организаций в части разработки проектов, реализующих ценности устойчивого развития.

— Первая в Беларуси ESG-премия STELLAR будет вдохновлять и мотивировать бизнес вкладывать ресурсы в реализацию проектов и инициатив, направленных на устойчивое развитие. Сегодня это мировой тренд, который активно развивается и в нашей стране. ESG-повестке в том или ином виде уделяют внимание многие компании, и мы рады назвать и наградить тех, кто делает это наиболее эффективно. Миссия премии – ускорить достижение всех Целей устойчивого развития Беларуси и поддерживать тех, кто ведет свою деятельность в гармонии с окружающей средой, обществом и принципами ответственного управления, – отмечают организаторы конкурса.









— С 2017 года Беларусбанк совместно с Государственным научным учреждением «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» реализует проект «Зялёныя скарбы Беларусі». Он направлен на сохранение биоразнообразия и восстановление уникальных объектов природы нашей страны, привлечение внимания общества к ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, — рассказал о ESG-проекте банка заместитель председателя правления Дмитрий Красковский. — Одним из значимых событий проекта является проведение совместного мероприятия, посвященного уборке мест произрастания редких растений, ботанических садов и парков. Кроме того, мероприятие приурочено ко Всемирному дню Земли и ежегодно проводится во всех областных центрах и Минске.







Проект «Зялёныя скарбы Беларусі» Беларусбанка признан победителем в номинации «Эко-партнерство»













Как пояснил руководитель, основной целью проекта является в первую очередь сохранение и восстановление уникальных объектов белорусской природы. Проект «Зялёныя скарбы Беларусi» уже стал традиционным и проводится ежегодно, начиная с 2017 года. Это часть ESG-философии банка. Более тысячи коллег со всей Беларуси выступают единым «зеленым» фронтом. Тем самым достигается реализация 15-й цели в области устойчивого развития.