Санкции ЕС, новый формат переговоров в бизнесе — новости портала за неделю

21.12.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Как найти свой голос на YouTube, избежать ИИ-фобии и почему бизнесы 90-х гг. до сих пор актуальны — кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

О новых веяниях в санкционной политике ЕС
Юристы исследуют актуальные изменения и возможные новые тенденции в санкционной политике Европейского Союза. Материал рассматривает, как эти корректировки могут повлиять на внешнеэкономическую деятельность белорусских компаний, и предлагает варианты адаптации к меняющимся условиям.
 

Как внутренняя торговля поддерживает ВВП Беларуси и где ее пределы
В условиях сложной внешнеэкономической конъюнктуры рост розничного товарооборота выступает ключевым драйвером ВВП. Однако у такого роста есть структурные ограничения, связанные с покупательной способностью населения и замещением импорта.

Полезное для бизнеса

«Найти свой голос в блоге на YouTube и не стать похожим на инфоцыгана»: как снимать, продавать и залетать в рекомендации
Гид по созданию честного и эффективного видеоконтента для бизнеса. Эксперт разбирает, как выделиться среди тысяч блогеров, выстроить доверительные отношения с аудиторией и превратить просмотры в продажи, не прибегая к агрессивному маркетингу. Особый акцент сделан на формировании уникального стиля и упаковке экспертизы.
 

Как не бояться ИИ и убрать рутину из жизни: простые инструменты для бизнеса и не только
Обзор доступных и практичных ИИ-решений для автоматизации повседневных задач. Материал помогает преодолеть «технофобию», предлагая конкретные инструменты для работы с текстами, изображениями, анализом данных и планированием, которые позволяют освободить время для стратегически важных решений.
 

Истории бизнеса

Живая история: бизнесы из 90-х гг., которые все еще с нами
Ностальгический обзор компаний, основанных в сложные 1990-е гг. и не только переживших несколько кризисов, но и сохранивших свои позиции на рынке. Эти примеры доказывают, что устойчивый бизнес можно построить в любых экономических условиях.
 

«30-секундное видео заменяет неделю переговоров»: как продавать сложное оборудование с помощью 3D и зарабатывать на цифровых двойниках
Практический кейс о том, как технологии виртуальной и дополненной реальности трансформируют B2B-продажи. Вместо многостраничных технических заданий и долгих согласований компании используют интерактивные 3D-модели и цифровые двойники станков, производств. .

