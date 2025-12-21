|
Санкции ЕС, новый формат переговоров в бизнесе — новости портала за неделю
21.12.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как найти свой голос на YouTube, избежать ИИ-фобии и почему бизнесы 90-х гг. до сих пор актуальны — кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
О новых веяниях в санкционной политике ЕС
Как внутренняя торговля поддерживает ВВП Беларуси и где ее пределы
Полезное для бизнеса
«Найти свой голос в блоге на YouTube и не стать похожим на инфоцыгана»: как снимать, продавать и залетать в рекомендации
Как не бояться ИИ и убрать рутину из жизни: простые инструменты для бизнеса и не только
Истории бизнеса
Живая история: бизнесы из 90-х гг., которые все еще с нами
«30-секундное видео заменяет неделю переговоров»: как продавать сложное оборудование с помощью 3D и зарабатывать на цифровых двойниках
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как найти свой голос на YouTube, избежать ИИ-фобии и почему бизнесы 90-х гг. до сих пор актуальны - кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Архив (Разное)