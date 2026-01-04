ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Итоги недели

04.01.2026 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Чего ждать грузоперевозкам в 2026 г., какие хобби полезны для предпринимателя нового типа и год публичной ответственности участников бизнес-реалити — кратко рассказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.

Условия для бизнеса

Что ждет грузоперевозки в 2026 году
Аналитики прогнозируют, что ключевым трендом для логистической отрасли в наступающем году станет консолидация. Небольшие перевозчики будут объединяться в альянсы и создавать цифровые платформы, чтобы конкурировать с крупными игроками за счет общих ресурсов, оптимизации маршрутов и снижения холостого пробега. Также ожидается активное внедрение ИИ для прогнозирования спроса и управления парком.

Полезное для бизнеса

10 небанальных хобби для предпринимателей нового типа
Подборка увлечений, которые развивают навыки, критически важные для современного бизнесмена. Вместо гольфа и яхтинга предлагается освоить каллиграфию (для концентрации), историческую реконструкцию (для стратегического мышления). Идея в том, что хобби должно не просто расслаблять, а давать новый угол зрения на бизнес-задачи.
 

«Год публичной ответственности»: что получилось у участников проекта «Ожидание/Реальность»
Итоги годового эксперимента, в рамках которого несколько белорусских компаний взяли на себя публичные обязательства отчитываться о своих результатах перед читателями портала. Что-то получилось, что-то нет, но все закончили год с очевидными результатами и планами на будущее. 
 

«От честного вкуса до вирусных роликов с работницей Оксаной»: рецепт искренности бренда от Bela Kola
Кейс о том, как локальный производитель прохладительных напитков строит коммуникацию. Вместо глянцевого маркетинга компания делает ставку на прозрачность: показывает производство, рассказывает о сотрудниках (как рядовой технолог Оксана стала звездой соцсетей) и честно говорит о вкусах. Такой подход помог создать сообщество преданных поклонников, которые верят бренду и становятся его лучшими амбассадорами.

Истории бизнеса

«Искусство быть наставником»: как в 31 год отец-одиночка стал востребованным сомелье
Необычная карьерная история. Герой материала, воспитывающий ребенка один, кардинально сменил сферу деятельности, пройдя путь от начинающего энтузиаста до сертифицированного сомелье и востребованного наставника для новых специалистов в индустрии гостеприимства. Его успех построен на глубокой экспертизе, умении делиться знаниями и создании личного бренда в профессиональном сообществе.
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чего ждать грузоперевозкам в 2026 г., какие хобби полезны для предпринимателя нового типа и год публичной ответственности участников бизнес-реалити - кратко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что привело к успеху белорусский бренд безалкогольных напитков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика