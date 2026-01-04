Итоги недели

Источник материала: ProBusiness

Чего ждать грузоперевозкам в 2026 г., какие хобби полезны для предпринимателя нового типа и год публичной ответственности участников бизнес-реалити — кратко рассказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.

Условия для бизнеса

Что ждет грузоперевозки в 2026 году

Аналитики прогнозируют , что ключевым трендом для логистической отрасли в наступающем году станет консолидация. Небольшие перевозчики будут объединяться в альянсы и создавать цифровые платформы, чтобы конкурировать с крупными игроками за счет общих ресурсов, оптимизации маршрутов и снижения холостого пробега. Также ожидается активное внедрение ИИ для прогнозирования спроса и управления парком.

Полезное для бизнеса

10 небанальных хобби для предпринимателей нового типа

Подборка увлечений, которые развивают навыки, критически важные для современного бизнесмена. Вместо гольфа и яхтинга предлагается освоить каллиграфию (для концентрации), историческую реконструкцию (для стратегического мышления). Идея в том, что хобби должно не просто расслаблять, а давать новый угол зрения на бизнес-задачи.



«Год публичной ответственности»: что получилось у участников проекта «Ожидание/Реальность»

Итоги годового эксперимента, в рамках которого несколько белорусских компаний взяли на себя публичные обязательства отчитываться о своих результатах перед читателями портала. Что-то получилось, что-то нет, но все закончили год с очевидными результатами и планами на будущее.



«От честного вкуса до вирусных роликов с работницей Оксаной»: рецепт искренности бренда от Bela Kola

Кейс о том, как локальный производитель прохладительных напитков строит коммуникацию. Вместо глянцевого маркетинга компания делает ставку на прозрачность: показывает производство, рассказывает о сотрудниках (как рядовой технолог Оксана стала звездой соцсетей) и честно говорит о вкусах. Такой подход помог создать сообщество преданных поклонников, которые верят бренду и становятся его лучшими амбассадорами.

Истории бизнеса