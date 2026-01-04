Итоги недели

Чего ждать грузоперевозкам в 2026 г., какие хобби полезны для предпринимателя нового типа и год публичной ответственности участников бизнес-реалити —кратко рассказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.
Условия для бизнеса
Что ждет грузоперевозки в 2026 году
Аналитики прогнозируют, что ключевым трендом для логистической отрасли в наступающем году станет консолидация. Небольшие перевозчики будут объединяться в альянсы и создавать цифровые платформы, чтобы конкурировать с крупными игроками за счет общих ресурсов, оптимизации маршрутов и снижения холостого пробега. Также ожидается активное внедрение ИИ для прогнозирования спроса и управления парком.
Полезное для бизнеса
10 небанальных хобби для предпринимателей нового типа Подборка увлечений, которые развивают навыки, критически важные для современного бизнесмена. Вместо гольфа и яхтинга предлагается освоить каллиграфию (для концентрации), историческую реконструкцию (для стратегического мышления). Идея в том, что хобби должно не просто расслаблять, а давать новый угол зрения на бизнес-задачи.
«Год публичной ответственности»: что получилось у участников проекта «Ожидание/Реальность» Итоги годового эксперимента, в рамках которого несколько белорусских компаний взяли на себя публичные обязательства отчитываться о своих результатах перед читателями портала. Что-то получилось, что-то нет, но все закончили год с очевидными результатами и планами на будущее.
«От честного вкуса до вирусных роликов с работницей Оксаной»: рецепт искренности бренда от Bela Kola Кейс о том, как локальный производитель прохладительных напитков строит коммуникацию. Вместо глянцевого маркетинга компания делает ставку на прозрачность: показывает производство, рассказывает о сотрудниках (как рядовой технолог Оксана стала звездой соцсетей) и честно говорит о вкусах. Такой подход помог создать сообщество преданных поклонников, которые верят бренду и становятся его лучшими амбассадорами.
Истории бизнеса
«Искусство быть наставником»: как в 31 год отец-одиночка стал востребованным сомелье
Необычная карьерная история. Герой материала, воспитывающий ребенка один, кардинально сменил сферу деятельности, пройдя путь от начинающего энтузиаста до сертифицированного сомелье и востребованного наставника для новых специалистов в индустрии гостеприимства. Его успех построен на глубокой экспертизе, умении делиться знаниями и создании личного бренда в профессиональном сообществе.