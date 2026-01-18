ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости бизнеса на портале Про бизнес

18.01.2026 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


На этой неделе опытный ресторатор раскрывает экономику общепита, аналитик ставит под сомнение ажиотаж вокруг ИИ, а предприниматели показывают, как зарабатывать на искусстве и мерче — итоги недели на портале «Про бизнес».

Полезное для бизнеса

«Хороший шеф может зарабатывать больше топ-менеджера банка»: опытный ресторатор рассказал о трудностях общепита
Откровенный разговор с владельцем ресторанов, который развенчивает мифы об индустрии. Главный тезис: ресторанный бизнес — это прежде всего строгий математический расчет, а не творчество. Эксперт подробно разбирает ключевые метрики: себестоимость блюда (фудкост), управление закупками и логику формирования цен. Он объясняет, почему дешевое меню часто ведет к банкротству, и как талантливый шеф, управляющий этими процессами, может стать самым ценным активом заведения.

«Пузырь ИИ лопнет?»: мнение финансового аналитика
Скептический взгляд на текущий ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Финансовый аналитик проводит параллели с пузырем доткомов, указывая на завышенные ожидания инвесторов, множество стартапов без внятной бизнес-модели и растущие энергозатраты на обучение моделей. Его вывод: в ближайшие год-два последует неизбежная «чистка» рынка, в результате которой выживут только компании, предлагающие ИИ-решения с понятной окупаемостью и решающие конкретные бизнес-задачи, а не просто использующие модную технологию.

Условия для бизнеса

Старт, рост, кассовый разрыв: обзор кредитов для бизнеса
Гид по банковским продуктам для разных стадий развития компании. 

Истории бизнеса

Как живет частный театр в Беларуси и можно ли заработать на спектаклях
Необычная история выживания и успеха в творческой сфере. Руководитель частного театра делится, как ему удается совмещать художественные амбиции с жесткой финансовой дисциплиной. Секреты: отказ от дорогих сценографий в пользу смысла, умение находить нишевых спонсоров и партнеров, а также создание дополнительных коммерческих проектов (актерские курсы, корпоративные спектакли), которые перекрестно субсидируют основную деятельность. 

«Я ничем не рисковала»: как девушка в 22 года открыла бизнес без денег и нашла крупных клиентов
Мотивирующая история молодой предпринимательницы, которая без первоначальных вложений построила бренд мерча. Начав с обработки заказов вручную на кухне, она сделала ставку на активное продвижение и прямые продажи. Сейчас ее компания генерирует стабильный доход, а история доказывает, что для старта в современном мире важны не столько капиталы, сколько понимание своей аудитории и умение работать с заказчиками.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе опытный ресторатор раскрывает экономику общепита, аналитик ставит под сомнение ажиотаж вокруг ИИ, а предприниматели показывают, как зарабатывать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нелепые бизнес-идеи, которые выстрелили
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика