Новости бизнеса на портале Про бизнес

Источник материала: ProBusiness

На этой неделе опытный ресторатор раскрывает экономику общепита, аналитик ставит под сомнение ажиотаж вокруг ИИ, а предприниматели показывают, как зарабатывать на искусстве и мерче — итоги недели на портале «Про бизнес».

Полезное для бизнеса

«Хороший шеф может зарабатывать больше топ-менеджера банка»: опытный ресторатор рассказал о трудностях общепита

Откровенный разговор с владельцем ресторанов, который развенчивает мифы об индустрии. Главный тезис: ресторанный бизнес — это прежде всего строгий математический расчет, а не творчество. Эксперт подробно разбирает ключевые метрики: себестоимость блюда (фудкост), управление закупками и логику формирования цен. Он объясняет, почему дешевое меню часто ведет к банкротству, и как талантливый шеф, управляющий этими процессами, может стать самым ценным активом заведения.

«Пузырь ИИ лопнет?»: мнение финансового аналитика

Скептический взгляд на текущий ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Финансовый аналитик проводит параллели с пузырем доткомов, указывая на завышенные ожидания инвесторов, множество стартапов без внятной бизнес-модели и растущие энергозатраты на обучение моделей. Его вывод: в ближайшие год-два последует неизбежная «чистка» рынка, в результате которой выживут только компании, предлагающие ИИ-решения с понятной окупаемостью и решающие конкретные бизнес-задачи, а не просто использующие модную технологию.

Условия для бизнеса

Старт, рост, кассовый разрыв: обзор кредитов для бизнеса

Гид по банковским продуктам для разных стадий развития компании.

Истории бизнеса

Как живет частный театр в Беларуси и можно ли заработать на спектаклях

Необычная история выживания и успеха в творческой сфере. Руководитель частного театра делится, как ему удается совмещать художественные амбиции с жесткой финансовой дисциплиной. Секреты: отказ от дорогих сценографий в пользу смысла, умение находить нишевых спонсоров и партнеров, а также создание дополнительных коммерческих проектов (актерские курсы, корпоративные спектакли), которые перекрестно субсидируют основную деятельность.