Белинвестбанк предлагает три новых инвестиционных кредита для развития вашего бизнеса

Развитие бизнеса требует ресурсов. Запуск или расширение производства, совершенствование новых объектов, приобретение нового оборудования — все это и многое другое порой может быть недостижимо за счет собственных средств. Именно в таких ситуациях надежный партнер готов подставить плечо: на первый план выходит инвестиционное кредитование — целевой финансовый инструмент, позволяющий с успехом реализовывать ваши стратегические проекты. Белинвестбанк готов помочь вашему бизнесу воплотить в жизнь амбициозные планы на особых условиях !

«Сильные регионы»

В рамках этого кредита на поддержку могут рассчитывать субъекты хозяйствования в регионах (кроме областных центров, Минска и прилегающих районов). Инвестиционный проект должен иметь значение для социально-экономического развития района или области, предусматривать создание новых или модернизацию либо расширение существующих производств. Кроме того, он должен соответствовать следующим видам деятельности: «обрабатывающая промышленность», «здравоохранение и социальные услуги».

Финансовая поддержка оказывается в белорусских рублях на сумму не более 30 млн BYN. Срок предоставления кредита равняется сроку окупаемости инвестиционного проекта, но не более 10 лет.

Процентная ставка — не более 7% годовых, а для аграрных районов — не более 6,5% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы размер процентной ставки составит не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.

«Туристический потенциал»

Этот кредит можно использовать на строительство и модернизацию санаторно-курортных и оздоровительных центров, гостиниц и аналогичных объектов, создание и развитие современных коллективных мест размещения (кемпингов, глэмпингов и др.) вне территории Минска. Кроме того, проект должен соответствовать видам деятельности по следующим направлениям:

«услуги по временному проживанию и питанию»;

«здравоохранение и социальные услуги»;

«творчество, спорт, развлечения и отдых».

Финансовую поддержку в белорусских рублях можно получить на сумму не более 100 млн BYN. Срок предоставления кредита будет равняться сроку окупаемости инвестиционного проекта, но не более 15 лет.

Процентная ставка — не более 6% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы — не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.

«Технологическая самодостаточность»

Кредит «Технологическая самодостаточность» — это возможность реализовать амбиции вашего бизнеса сразу по ряду направлений.

Импортозамещение, локализация, местное сырье

Это направление позволяет получить финансовую поддержку в реализации инвестпроекта:

по запуску производства высокотехнологичной импортозамещающей продукции для конечного потребления;

увеличению локализации производства;

производству мебели и продукции из льна с переработкой отечественного сырья.

Кредит на сумму до 100 млн BYN выдается в белорусских рублях на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет.

Процентная ставка по кредиту составит не более 7% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы — не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.

Перспективные промышленные направления

Для получения финансовой поддержки от банка требуется реализация инвестпроекта по запуску производства или внедрению промышленных роботов, организации производства воздушных и наземных беспилотных систем или организация производства продукции на основе биотехнологий.

Финансовая поддержка оказывается в белорусских рублях на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более, чем на 15 лет. В рамках такого кредита получить можно до 100 млн BYN или до 200 млн BYN (в зависимости от конкретного вида инвестпроекта).

Процентная ставка — не более 6% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы — не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.