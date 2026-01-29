|
Белинвестбанк предлагает три новых инвестиционных кредита для развития вашего бизнеса
29.01.2026 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Сильные регионы»
В рамках этого кредита на поддержку могут рассчитывать субъекты хозяйствования в регионах (кроме областных центров, Минска и прилегающих районов). Инвестиционный проект должен иметь значение для социально-экономического развития района или области, предусматривать создание новых или модернизацию либо расширение существующих производств. Кроме того, он должен соответствовать следующим видам деятельности: «обрабатывающая промышленность», «здравоохранение и социальные услуги».
Финансовая поддержка оказывается в белорусских рублях на сумму не более 30 млн BYN. Срок предоставления кредита равняется сроку окупаемости инвестиционного проекта, но не более 10 лет.
Процентная ставка — не более 7% годовых, а для аграрных районов — не более 6,5% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы размер процентной ставки составит не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.
«Туристический потенциал»
Этот кредит можно использовать на строительство и модернизацию санаторно-курортных и оздоровительных центров, гостиниц и аналогичных объектов, создание и развитие современных коллективных мест размещения (кемпингов, глэмпингов и др.) вне территории Минска. Кроме того, проект должен соответствовать видам деятельности по следующим направлениям:
Финансовую поддержку в белорусских рублях можно получить на сумму не более 100 млн BYN. Срок предоставления кредита будет равняться сроку окупаемости инвестиционного проекта, но не более 15 лет.
Процентная ставка — не более 6% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы — не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.
«Технологическая самодостаточность»
Кредит «Технологическая самодостаточность» — это возможность реализовать амбиции вашего бизнеса сразу по ряду направлений.
Это направление позволяет получить финансовую поддержку в реализации инвестпроекта:
Кредит на сумму до 100 млн BYN выдается в белорусских рублях на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет.
Процентная ставка по кредиту составит не более 7% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы — не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.
Для получения финансовой поддержки от банка требуется реализация инвестпроекта по запуску производства или внедрению промышленных роботов, организации производства воздушных и наземных беспилотных систем или организация производства продукции на основе биотехнологий.
Финансовая поддержка оказывается в белорусских рублях на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более, чем на 15 лет. В рамках такого кредита получить можно до 100 млн BYN или до 200 млн BYN (в зависимости от конкретного вида инвестпроекта).
Процентная ставка — не более 6% годовых с момента заключения кредитного договора до 31 декабря 2032 года. В последующие годы — не более ставки рефинансирования +3 процентных пункта.
Еще больше информации о новых инвестиционных проектах Белинвестбанка можно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие бизнеса требует ресурсов. Запуск или расширение производства, совершенствование новых объектов, приобретение нового оборудования - все это и многое...
|
Архив (Разное)