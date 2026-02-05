Какие отрасли экономики и бизнеса зарабатывают на текущей конъюнктуре, а где прибыльность тает

Источник материала: ProBusiness

В 2025 г. белорусская экономика медленно выбирается из спада по рентабельности: общая прибыльность растет и стабилизируется, регионы выравниваются, а вместо отдельных сверхдоходных ниш все больше подтягивается реальный сектор. Именно поэтому сейчас, на пороге финальных годовых данных, рентабельность становится главным ориентиром для бизнес‑решений и экономической политики на следующий год. Рентабельность — это своего рода финансовый барометр белорусской экономики: через нее мы видим, насколько эффективно предприятия превращают выручку и вложенный капитал в прибыль, т.е. как хорошо они уже сработали в реальных условиях санкций, ценового контроля и меняющегося спроса. Для белорусского бизнеса сейчас этот показатель особенно важен, потому что свежие данные позволяют не только подвести промежуточные итоги, но и понять, какие отрасли зарабатывают на текущей конъюнктуре, а где прибыльность тает, сигнализируя о рисках и необходимости адаптации стратегии. Ориентируясь на рентабельность, собственники и менеджеры лучше принимают решения о ценах, инвестициях, кредитной нагрузке и расширении рынков, а государство — о приоритетах поддержки и регулирования.

Экономика не вернулась к пиковым значениям, но перестала скатываться вниз и закрепилась

В 2025 г. рентабельность белорусской экономики демонстрировала постепенное, но достаточно уверенное восстановление после заметного ослабления в 2023–2024 гг. В отличие от 2024 г., когда показатель в течение года колебался и к декабрю опустился до 6,2%, в 2025 г. он стартует с близких значений (около 6% в январе), но затем удерживается и закрепляется в коридоре 6,8–6,9% на протяжении большей части года. Такой характер динамики говорит не столько о резком улучшении, сколько о стабилизации: бизнес, судя по данным, смог адаптироваться к действующим ограничениям и правилам игры, частично восстановив маржу и избегая характерного для 2024 г. проседания к концу периода.





Если смотреть на 2025 г. в контексте более длинного ряда, он остается ниже «золотого» периода 2021–2022 гг., когда годовая рентабельность доходила до 8,3–8,6%, но уже заметно лучше слабого 2023 г. с его 6,9% и особенно 2024 г. с 6,2%. На этом фоне текущая траектория выглядит как попытка выхода из двухлетней зоны пониженной прибыльности: экономика не вернулась к пиковым значениям, но перестала скатываться вниз и закрепилась, став более устойчивой. Для практики это означает, что, планируя 2026 г., предприятия могут опираться на относительно стабилизировавшийся уровень рентабельности, оценивая, где есть еще ресурс для роста за счет улучшения эффективности, а где сохранение даже текущей картины потребует серьезных усилий в части затрат, ценовой политики и работы с рынками.

Региональная картина

По итогам 11 месяцев 2025 г. карта рентабельности продаж по регионам выглядит более сбалансированной, чем в 2024 г., но с очень разной динамикой по областям. В среднем по стране рентабельность за январь–ноябрь выросла до 6,9%, при этом наиболее заметный рывок демонстрирует Витебская область: с 0,8% по итогу 11 месяцев 2024 г. до 5,4% за январь-ноябрь 2025 г., фактически выходя из зоны минимальной маржи. Брестская область тоже улучшает позиции (с 7,2% до 7,6%), тогда как Минская область остается высокорентабельной, хоть и с небольшим снижением (с 10% до 9,5%). Гомельская область, наоборот, не теряет, а наращивает прибыльность (с 4,1% до 5,5%), в то время как Гродненская и Могилевская области показывают снижение — с 9,8% до 7,4% и с 5,9% до 4,8% соответственно, что смещает их из группы лидеров ближе к середине и зоне риска.





Если смотреть шире на период 2019–2025 гг., становится заметно, что нынешние значения рентабельности по регионам — это скорее стабилизация на умеренном уровне после пиков 2021–2022 гг., чем выход на новый качественный рост. Минск и столичная область и далее остаются ключевыми донорами прибыльности, тогда как большинство областей так и не вернулось к рекордным значениям 2021–2022 гг., а часть территорий в 2025 г. скорее корректирует рентабельность с понижением. Это дает два практических вывода: во‑первых, выравнивание показателей между регионами говорит о том, что экстремальные различия 2022–2023 гг. сглаживаются, а во‑вторых, политика развития и стратегии бизнеса должны осторожнее опираться на рентабельность отдельных «звездных» регионов, фокусируясь на системной работе по повышению эффективности в тех областях, где прибыльность стабильно ниже республиканской «планки».

Отраслевая динамика: сельское хозяйство и транспорт заметно усиливают свои позиции

В 2025 г. рентабельность продаж по основным отраслям смещается от концентрации прибыли в «финансовом секторе» к более сбалансированной картине, где промышленность, сельское хозяйство и транспорт заметно усиливают свои позиции. Уже к середине 2025 г. промышленность выходит на устойчивый уровень около 8,4–8,7%, а к октябрю–ноябрю — на 9–9,1% против 7,7% по итогам 2024 г., фактически возвращаясь к роли одного из главных драйверов прибыльности. Сельское хозяйство после заметного ухудшения в 2024 г. (год закрывается на 5,3%) в 2025 г. нормализуется в коридоре 7,1–7,7%, т.е. демонстрирует стабильно более высокую рентабельность почти весь год. Транспорт, который в 2024 г. вышел к концу года на 7,1% с довольно крутой траекторией роста, в 2025 г. стартует с низкой базы (2% в январе), но снова ускоряется и к ноябрю возвращается к уровню около 7%, подтверждая, что отрасль проявляет устойчивую способность восстанавливать маржу после провалов.





Одновременно меняется конфигурация высокорентабельных, но уязвимых сегментов. Финансовая и страховая деятельность, оставаясь формально лидером по уровню рентабельности, переживает резкое охлаждение: с 42% по итогам 2024 г. показатель опускается в 2025 г. в диапазон 17–19%, т.е. сектор по сути выходит из режима «сверхприбыли» в зону более нормализованных значений. Информация и связь удерживают очень высокую и стабильную рентабельность (около 18–19% почти весь период), наука и образование чаще остаются в группе отраслей с двузначной рентабельностью, но без заметного ускорения, а здравоохранение и сфера культуры в целом колеблются вокруг своих типичных уровней, слегка корректируя показатели, но не меняя статус‑кво.

Общий знаменатель этой картины в том, что экономика становится менее зависимой от единичных сверхдоходных сфер и чуть более опирается на реальный сектор, где рентабельность растет медленнее, но устойчивее; это с одной стороны снижает риски перекосов, а с другой — показывает, что пространство для роста прибыльности все больше связано с повышением эффективности в базовых отраслях, а не с эксплуатацией отдельных временных драйверов.

Рентабельность в 2025 г. показывает, что белорусская экономика в целом вышла из глубокой фазы снижения прибыльности и нашла новую, относительно более устойчивую траекторию, опираясь не только на отдельные сверхдоходные ниши, но и на реальный сектор — промышленность, агро и транспорт. При этом региональная карта стала менее контрастной: часть областей выбралась из зоны минимальной маржи, столица и столичная область сохранили роль главных доноров, а отраслевой срез говорит о нормализации финансового сектора и закреплении умеренно высоких уровней рентабельности там, где создается основная добавленная стоимость.

Однако важно помнить, что рентабельность — это показатель «зеркала заднего вида»: он рассказывает, насколько хорошо бизнес уже сработал, но текущие риски — например, ухудшение условий на российском рынке, усиление конкуренции или новые ограничения — попадут в эти цифры с временным лагом. Для 2026 г. разумная стратегия — использовать рентабельность как финансовый барометр для регулярного мониторинга, но дополнять ее оперативными сигналами из продаж, логистики и рынка: смотреть на текущий рост или сжатие спроса, задержки платежей, изменение цен и условий контрактов, чтобы заранее закладывать в планы более осторожные сценарии, не обольщаться хорошими цифрами прошлого года и вовремя корректировать модель за счет повышения эффективности, диверсификации рынков и аккуратной работы с затратами и долговой нагрузкой.