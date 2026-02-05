Электрофургон Farizon SuperVAN теперь собирают в Беларуси: как сократить расходы на автопарк до 50%

Источник материала: ProBusiness





ООО «ПарадАвто» начинает официальные продажи новой модели, которую теперь собирают в Беларуси — электрофургона Farizon SuperVAN с полной массой до 3,5 тонн и запасом хода до 450 км. Farizon — коммерческий бренд группы GEELY Commercial Vehicles, который стремительно завоёвывает европейский рынок. Лишнее доказательство тому — 2-е место в престижной премии International Van of the Year 2026.





Экономия для бизнеса

Основная выгода электрофургона заключается в заметном снижении эксплуатационных расходов. Сравнение с дизельным аналогом показывает, насколько реальна экономия. К примеру, дизельному фургону для пробега 200 км потребуется около 24 литров топлива, что при нынешней цене 2,60 BYN за литр составляет 62,4 BYN. Электрофургону SuperVAN для этой же дистанции нужно около 50 кВт·ч энергии, что при среднем тарифе 0,65 BYN/кВт·ч обойдётся в 32,5 BYN. То есть, экономия на каждом таком маршруте достигает около 50%, а при ежедневной эксплуатации — свыше 210 BYN в неделю, или порядка 10 000 BYN в год .

Тогда парк из 10 таких машин экономит порядка 100 000 BYN в год, а за три года суммарная выгода только на топливе достигает примерно 300 000 BYN, не считая значительно более дешёвого обслуживания и возможных налоговых льгот.

Дополнительную выгоду обеспечивает инвестиционный вычет (юридические лица вправе применять инвестиционный вычет в пределах 100% стоимости электромобиля). Средняя стоимость ТО электромобиля — около 400 BYN, что в несколько раз ниже аналогичных расходов для машин с ДВС. Электрофургон не требует замены топливных, воздушных, масляных фильтров, свечей зажигания и масла в двигателе, а система рекуперации значительно снижает износ тормозов.

Таким образом, приобретая даже базовую версию электрофургона, бизнес получает ощутимую экономию на эксплуатации и обслуживании, что позволяет окупить разницу в цене с дизельным аналогом уже в течение нескольких лет.

Кроме того, электромобилям разрешено движение по выделенным полосам для общественного транспорта, что позволяет значительно экономить время в часы пик и повышает эффективность перемещения по городу.

Также предусмотрен лизинг от МТБанка — ставка от 5,99% годовых, низкий первоначальный взнос и оперативное одобрение заявки. Это делает переход на электротранспорт доступным даже для малого и среднего бизнеса.

Объем грузового отсека до 13м3

Farizon SuperVAN имеет различные конфигурации по длине и высоте — от L1H1 до L3H3 (от 6,95 до 13 м³) и грузоподъемностью до 1390 кг при полной массе до 3,5 тонн.

Конструкция предусматривает распашные задние двери, открывающиеся на 270°, и отсутствие средней стойки с правой стороны между кабиной и грузовым отсеком — это упрощает загрузку и разгрузку.

Кузов автомобиля полностью оцинкованный, что крайне важно учитывая белорусские климатические условия.



























Интервал обслуживания электродвигателя — 1 раз в 90 000 км и запас хода до 450 км

SuperVAN имеет электродвигатель производства Hasco Magna, мощностью 231 л.с. и интервал обслуживания – 90 000км. Фургон оснащен литий-железо-фосфатной батареей CATL емкостью от 67 до 83 кВт в зависимости от комплектации.

Запас хода в городском цикле достигает 450 км, в смешанном — на уровне 340 км (по циклу WLTP). Средний расход энергии у фургона составляет 25–27 кВт·ч в зависимости от комплектации. Даже при температуре -20ºC средний расход не превышал 30 кВт·ч на 100 км пробега при включённых системах отопления, что гарантирует запас хода около 200 км даже в экстремальных для электромобилей условиях эксплуатации.

Батарея оснащена автоматической системой жидкостного термоменеджмента, обеспечивающей как ее подогрев, так и охлаждение, при необходимости. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру аккумулятора и сохранять стабильную эффективность как зимой, так и летом.

При обычных погодных условиях запаса хода достаточно для типичного городского маршрута, где курьерская служба или доставка преодолевает 150–200 км в день. При таком режиме эксплуатации фургон можно заряжать раз в несколько дней, что делает его особенно удобным для ежедневной работы.

Быстрая зарядка (DC) занимает от 20 до 80% за 36 минут, а полная зарядка от сети переменного тока (AC) — около 9 часов. Зарядный порт — CCS2.





Технологическая платформа и удобство

Farizon SuperVAN построен на модульной платформе GMA с системой Drive-by-Wire (управление по проводам). Такой подход повышает точность и эффективность работы всех базовых функций — рулевого управления, тормозов и педали акселератора, а также открывает возможности для интеграции продвинутых электронных ассистентов. На борту — более 30 систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, предупреждение о выезде из полосы и автоматическое торможение при опасности столкновения. За уровень безопасности и технологий SuperVAN был отмечен престижной наградой EuroNCAP Platinum, подтверждающей высокий стандарт защиты водителя и пассажиров.

































В кабине — минималистичный, функциональный интерьер с двумя сиденьями из экокожи, сенсорной мультимедийной системой на русском языке, поддержкой беспроводного Apple CarPlay, камерой кругового обзора 360°, климат-контролем и подогревом руля.





Гарантия и обслуживание

Официальный дилер ПарадАвто обеспечивает полное сервисное обслуживание и имеет на складе оригинальные запчасти.

Электрофургон продается с гарантией 3 года/100 000км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, на автомобиль и 5 лет/200 000км пробега на батарею.

Подробнее о доступных комплектациях, ценах, условиях лизинга и экономических выгодах можно узнать у официального дилера Farizon — ООО «ПарадАвто»: г. Минск, ул. Колесникова, 38

+375 44 716 16 16