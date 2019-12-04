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Лукашенко встречается с депутатами прежнего и нового созывов
05.12.2019 11:34 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь. Но все это является и двигателем прогресса и заставляет искать новые резервы экономического роста.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает
Он отметил важность этого дня в политической жизни страны, поприветствовал депутатов и поблагодарил за работу уходящий состав депутатского корпуса.
По мнению президента, парламентские выборы в 2019 году прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом количестве претендентов на депутатский мандат.
Новый белорусский парламент вступает в полномочия в непростой период, когда ведущие геополитические силы борются за сферы влияния. «Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь», - заявил Лукашенко.
Но, по его мнению, все это является и двигателем прогресса, заставляет искать новые резервы экономического роста.
Задача нового парламента – сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.
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Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь. Но все это является и...
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