Лукашенко встречается с депутатами прежнего и нового созывов

Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь. Но все это является и двигателем прогресса и заставляет искать новые резервы экономического роста.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает БЕЛТА .

Он отметил важность этого дня в политической жизни страны, поприветствовал депутатов и поблагодарил за работу уходящий состав депутатского корпуса.

По мнению президента, парламентские выборы в 2019 году прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом количестве претендентов на депутатский мандат.

Новый белорусский парламент вступает в полномочия в непростой период, когда ведущие геополитические силы борются за сферы влияния. «Жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь», - заявил Лукашенко.

Но, по его мнению, все это является и двигателем прогресса, заставляет искать новые резервы экономического роста.

Задача нового парламента – сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.