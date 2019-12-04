Лукашенко: Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья

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Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства отметил, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств. "Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, расставляя акценты по теме проведения Беларусью внешней политики, подчеркнул, что единственное условие во взаимодействии с зарубежными партнерами - это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством.





Беларусь настроена на конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах. Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к парламентариям, комментируя отношения Беларуси и России.

При этом Президент подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Президент.

"Запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом, — говорил глава государства. — Мне хватило вот так! И я не хочу перечеркнуть, что я сделал вместе с вами, с народом. Создал суверенное, независимое государство, чтобы его положить сейчас в какой-то ящик с крестом наверху?! И куда-то выбросить или передать... Этого при мне не будет никогда!"

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не собиралась и не собирается входить в состав какого-либо государства, "даже братской России".

В основе политического курса страны - люди, справедливое к ним отношение, и суверенитет.

Обращаясь к депутатам, глава государства подчеркнул: "Белорусы оказали вам высокое доверие, наделив правом представлять их интересы, принимать законы. Доверили укрепление суверенитета и независимости нашего государства. Вам предстоит ответственная и кропотливая работа. Так сложилось, что ее основная часть, как правило, не видна и часто остается недооцененной. Нынешний созыв Палаты представителей должен изменить эту ситуацию".