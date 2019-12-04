Законопроект о гарантиях экс-президенту не рассматривали

Проект закона о гарантиях бывшему президенту депутаты рассматривать не стали, потому что не успели.

Об этом сообщила автор документа Анна Канопацкая 4 декабря.

По ее мнению, это случилось из-за того, что документ не прошел необходимые процедуры в парламенте. Рассмотреть законопроект смогут депутаты нового парламента, который начнет работу уже 6 декабря.

«Принятие закона к рассмотрению – это длительная процедура. И эта процедура не завершена. Я свою часть работы выполнила, а у Палаты просто не было времени выполнить свою. Теперь дело за ними», – пояснила Канопацкая агентству Sputnik.

Напомним, Канопацкая внесла свой законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» за неделю до окончания работы парламента шестого созыва.

Документом предлагается ввести восемь гарантий президенту и его семье в случае отставки: пожизненную охрану, неприкосновенность, «президентское» медобслуживание (ему и его семье), денежное содержание в размере 75% зарплаты президента, резиденция в пожизненное пользование, правительственную связь, наличие помощников (с оплатой их труда из бюджета), привилегии членам семьи после смерти президента.

Политолог Валерий Карбалевич назвал законопроект «персональным пиаром» Канопацкой.

2 декабря политсовет оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) исключил Анну Канопацкую из своих рядов.