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Законопроект о гарантиях экс-президенту не рассматривали
04.12.2019 18:52 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Проект закона о гарантиях бывшему президенту депутаты рассматривать не стали, потому что не успели.
Об этом сообщила автор документа Анна Канопацкая 4 декабря.
По ее мнению, это случилось из-за того, что документ не прошел необходимые процедуры в парламенте. Рассмотреть законопроект смогут депутаты нового парламента, который начнет работу уже 6 декабря.
«Принятие закона к рассмотрению – это длительная процедура. И эта процедура не завершена. Я свою часть работы выполнила, а у Палаты просто не было времени выполнить свою. Теперь дело за ними», – пояснила Канопацкая агентству Sputnik.
Напомним, Канопацкая
Документом предлагается ввести восемь гарантий президенту и его семье в случае отставки: пожизненную охрану, неприкосновенность, «президентское» медобслуживание (ему и его семье), денежное содержание в размере 75% зарплаты президента, резиденция в пожизненное пользование, правительственную связь, наличие помощников (с оплатой их труда из бюджета), привилегии членам семьи после смерти президента.
Политолог Валерий Карбалевич назвал законопроект «персональным пиаром» Канопацкой.
2 декабря политсовет оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП)
Канопацкая была одна из двух оппозиционных депутатов в Палате представителей, в сентябре она приостановила свое членство в ОГП из-за отказа выдвигать ее в депутаты от партии. В новый состав парламента Канопацкая
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Проект закона о гарантиях бывшему президенту депутаты рассматривать не стали, потому что не успели. Об этом сообщила автор документа Анна Канопацкая 4 декабря.
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