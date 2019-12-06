В Минске проходят акции против «углубленной интеграции». Не обошлось без потасовки

Источник материала: Виртуальный Брест

В Минске проходят акции протеста против «углубленной интеграции с Россией». Акции не согласованы с городскими властями. Организатор одной из них Павел Северинец заявил, что протестующие останутся на Октябрьской площади до ночи.





Одна акция — «живая цепь» — организована общественной кампанией «Свежий ветер». Организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.

Люди — около двухсот человек, преимущественно молодежь — встали живой цепью вдоль проспекта по стороне Нацбанка. Вдоль всей Октябрьской площади на противоположной стороне дороги тоже выстроилась «живая цепь». В ней много людей с маленькими детьми, колясками, несколько человек с бело-красно-белыми флагами.

Прохожие спрашивают, что случилось: в отсутствие плакатов, видимо, не всем понятно.













Милиция никого не трогает — но предупреждает, что мероприятие незаконное и предлагает разойтись, проезжающие машины изредка сигналят. Плакатов ни у кого нет, у нескольких человек — флаги на плечах.

































На Октябрьскую площадь призывал прийти на акцию Павел Северинец. К 12.05 часам тут собралось порядка 300 человек. Один мужчина пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет». Люди активно обсуждают 8 декабря.

— Мне не нужна эта интеграция, эта Россия, — кричит женщина.













Павел Северинец спросил в мегафон: «Хотите ли вы углубленной интеграции? Чтобы здесь управлял Путин? Лукашенко? Ермошина?». На все это толпа ответила: «Нет!». Политик заявил, что через 15 минут начнется акция за независимость.





Участники акции устроили перекличку: среди пришедших есть жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.

Милиция в мегафон предупреждает о незаконности акции, о помехе для пешеходов и «убедительно просит разойтись». Толпа отвечает на это криками «Жыве Беларусь».





На площади много сотрудников в штатском, они снимают всех присутствующих на камеры.













Люди попытались подняться на ступеньки Дворца Республики, милиционеры выстроились цепью и не пустили их, случилась потасовка. Собрашившиеся скандируют: «Фа-шис-ты!». Из раций милиционеров слышен голос: «Спокойнее, спокойнее работаем».





































Павел Северинец призвал всех пойти ко Дворцу профсоюзов.

Толпа двинулась туда. Северинец призвал всех поторопиться и занять ступеньки Дворца профсоюзов. Милиция, занимавшая до этого ступени Дворца Республики, услышав это, побежала на ступеньки ДК, толпа же развернулась и направилась к ступеням Дворца Республики.

Милиционеры снова заняли ступеньки Дворца Республики, участники акции попытались прорваться к лестнице, но их не пустили. Толпа скандирует «фашисты», «независимость».

Павел Северинец заявил, что протестующие останутся на площади до ночи. Иногородних он просит приютить на ночь.

12.30. Перед собравшимися выступают члены партий и движений. Они призывают всех оставаться на площади до темноты и «отстаивать независимость, пока в Сочи ее продают».









К часу дня на площади около 500 человек. После прозвучавших призывов остаться до ночи, в толпе пронеслось: «Ого!».

Сотрудники милиции ушли со ступенек Дворца Республики, уступив их участникам акции. Милиционеры выстроились у входа во дворец и оттуда наблюдают за происходящим.

Северинец призвал всех пойти к площади Независимости и вернуться назад. Толпа двинулась к пешеходным переходам, скандируя «Жыве Беларусь». Впереди несколько человек несут большой бчб-флаг. Кто-то зажег файеры.





(Обновляется).

Напомним, сегодня в Сочи встречаются президенты Беларуси и России. Ожидается, что на встрече они будут обсуждать «углубленную интеграцию», спорные вопросы по газу и дорожные карты, подписание которые планируется 8 декабря. Что будет, если не подпишут, — рассказываем здесь.

Акции против «интеграции» также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.

Видео: Радыё Свабода