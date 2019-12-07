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Не договорились? Лукашенко с Путин снова встретятся 20 декабря

07.12.2019 22:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Говорить о результатах переговоров на высшем уровне, которые прошли 7 декабря в Сочи, пока рано. Несмотря на то, что диалог двух президентов длился более пяти часов, заявления для прессы сделано не было.

Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко длились 5,5 часов, они шли в закрытом формате: для прессы в самом начале было сделано небольшое заявление, после чего президенты, а также премьеры двух стран и члены правительства, продолжили переговоры за закрытыми дверями.

Стороны должны были обсуждать дорожные карты, предполагающие решение вопросов по газу и межгосударственным инвестиционным пакетам. 

После окончания переговоров не было сделано официального заявления для прессы со стороны президентов. По информации ТАСС, на 20 декабря запланированы новые переговоры между Беларусью и РФ с участием президентов.

По итогам переговоров выступил глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин, который рассказал, что стороны сумели сблизить позиции в вопросе газа. 

«Очень плодотворно поработали, по целому ряду направлений - по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены», - завил Орешкин.

Встреча, намеченная на 20 декабря, пройдет в Санкт-Петербурге.

Отметим, что 7 декабря, Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагалось, что в этот день стороны подпишут пакет документов по углубленной интеграции. Данный вопрос по-прежнему остается политической тайной, так как никаких подробностей того, что именно обсуждают стороны и чем это может грозить суверенитету Беларуси, общественности не рассказали.

6 декабря белорусский премьер-министр Сергей Румас отметил, что еще 16 вопросов между Беларусью и Россией не решены, и в их число входит «перетаможка». 

В субботу в Минске прошла массовая акция протеста против интеграции с Россией. 

 
Теги: Минск
 
 
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Говорить о результатах переговоров на высшем уровне, которые прошли 7 декабря в Сочи, пока рано. Несмотря на то, что диалог двух президентов длился более пяти часов,...
 
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