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Не договорились? Лукашенко с Путин снова встретятся 20 декабря
07.12.2019 22:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Говорить о результатах переговоров на высшем уровне, которые прошли 7 декабря в Сочи, пока рано. Несмотря на то, что диалог двух президентов длился более пяти часов, заявления для прессы сделано не было.
Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко длились 5,5 часов, они шли в закрытом формате: для прессы в самом начале было сделано небольшое заявление, после чего президенты, а также премьеры двух стран и члены правительства, продолжили переговоры за закрытыми дверями.
Стороны должны были обсуждать дорожные карты, предполагающие решение вопросов по газу и межгосударственным инвестиционным пакетам.
После окончания переговоров не было сделано официального заявления для прессы со стороны президентов. По информации
По итогам переговоров выступил глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин, который рассказал, что стороны сумели сблизить позиции в вопросе газа.
«Очень плодотворно поработали, по целому ряду направлений - по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены», - завил Орешкин.
Встреча, намеченная на 20 декабря, пройдет в Санкт-Петербурге.
Отметим, что 7 декабря, Александр Лукашенко прибыл в Сочи
6 декабря белорусский премьер-министр Сергей Румас
В субботу в Минске
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Говорить о результатах переговоров на высшем уровне, которые прошли 7 декабря в Сочи, пока рано. Несмотря на то, что диалог двух президентов длился более пяти часов,...
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