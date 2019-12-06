Переговоры с Путиным закончились. Лукашенко уехал без заявлений для прессы

Источник материала: Виртуальный Брест

Переговоры президентов Беларуси и России в Сочи продлились более пяти часов.





Фото: пресс-служба президента РФ

По данным телеграм-канала «Пул N3», Александр Лукашенко уехал из резиденции «Бочаров ручей» без заявлений для прессы. Об итогах переговоров должен рассказать министр экономиразвития России Максим Орешкин.





Напомним, ближайшие несколько дней должны определить, как Беларусь и Россия будут жить дальше. И если практически никто не сомневается, что готовящиеся «дорожные карты» углубленной интеграции не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону. Вот здесь можно почитать, что за документы готовятся к подписанию, что в них есть, а чего нет и что будет, если президенты не поставят под бумагами свои подписи.

Во время обращения к депутатам 5 декабря Александр Лукашенко заявил, что РФ — наш стратегический партнер, но отношения между странами складываются по-разному. Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России, только чтобы были исполнены договоренности, которые заключили ранее. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас «жесточайшее антибелорусское давление».





6 декабря в Сочи прошли переговоры премьеров Беларуси и РФ Сергея Румаса и Дмитрия Медведева о согласовании «дорожных карт». Медведев также прокомментировал работу по «дорожным картам». Он отметил, что работа проделана большая, но без помощи президентов не обойтись.

Ранее Сергей Румас говорил, что в интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов, в том числе вопросы по нефти и газу.

В Минске во время встречи президентов России и Беларуси прошла акция протеста против углубленной интеграции.