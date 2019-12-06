ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гуманитарное сотрудничество стран СНГ обсудят 9 декабря в Бресте

07.12.2019 14:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества состоится 9 декабря в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Гуманитарное сотрудничество стран СНГ обсудят 9 декабря в Бресте

Участники встречи намерены утвердить планы мероприятий (проектов), которые будут реализовываться при поддержке Межгосфонда в 2020 и 2021 годах, обсудить организацию XV Форума творческой и научной интеллигенции, рассмотреть инициативу российской стороны о создании в СНГ Комиссии историков и архивистов-документалистов для противодействия фальсификации истории.

На заседании планируется обсудить тематику 2022 и 2023 годов в Содружестве, реализацию Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2022 году. Участники совместного заседания также подведут итоги Года книги в Содружестве и выполнения плана приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества стран СНГ, а также рассмотрят проект аналогичного плана, рассчитанного на 2021-2022 годы.

Время мероприятия будут затронуты темы взаимодействия с Советом по сотрудничеству в области образования в вопросах сохранения, развития и распространения русского языка как важнейшего средства интеграции государств, активизации партнерских связей между образовательными организациями стран СНГ для укрепления международного гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества.

В этот же день в Бресте пройдет торжественная церемония закрытия межгосударственной программы "Брест - Культурная столица Содружества 2019 года", будут вручены международные премии "Содружество дебютов".

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран...
 
Новости дня
Новости политики
 
Акции против интеграции с Россией проходят в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика