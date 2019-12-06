Гуманитарное сотрудничество стран СНГ обсудят 9 декабря в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества состоится 9 декабря в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.





Участники встречи намерены утвердить планы мероприятий (проектов), которые будут реализовываться при поддержке Межгосфонда в 2020 и 2021 годах, обсудить организацию XV Форума творческой и научной интеллигенции, рассмотреть инициативу российской стороны о создании в СНГ Комиссии историков и архивистов-документалистов для противодействия фальсификации истории.

На заседании планируется обсудить тематику 2022 и 2023 годов в Содружестве, реализацию Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2022 году. Участники совместного заседания также подведут итоги Года книги в Содружестве и выполнения плана приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества стран СНГ, а также рассмотрят проект аналогичного плана, рассчитанного на 2021-2022 годы.

Время мероприятия будут затронуты темы взаимодействия с Советом по сотрудничеству в области образования в вопросах сохранения, развития и распространения русского языка как важнейшего средства интеграции государств, активизации партнерских связей между образовательными организациями стран СНГ для укрепления международного гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества.

В этот же день в Бресте пройдет торжественная церемония закрытия межгосударственной программы "Брест - Культурная столица Содружества 2019 года", будут вручены международные премии "Содружество дебютов".