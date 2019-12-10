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От должности помощника президента по Могилевской области освобожден Михаил Русый
11.12.2019 14:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-инспектор по Могилевской области и помощник президента в одном лице Михаил Русый освобожден от должности указом Александра Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба президента 11 декабря.
Отмечается, что Русый снят с поста в связи с переходом на другую должность.
Напомним, 5 декабря Лукашенко
Напомним также, что в марте нынешнего года глава государства
Президент
«Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор», - заявил Лукашенко. В итоге заместитель премьер-министра Михаил Русый, министр сельского хозяйства Леонид Заяц и глава Могилевского облисполкома Владимир Доманевский
Напомним, 25-26 марта Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Он
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Экс-инспектор по Могилевской области и помощник президента в одном лице Михаил Русый освобожден от должности указом Александра Лукашенко. Об этом сообщает...
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