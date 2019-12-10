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От должности помощника президента по Могилевской области освобожден Михаил Русый

11.12.2019 14:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-инспектор по Могилевской области и помощник президента в одном лице Михаил Русый освобожден от должности указом Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба президента 11 декабря.

Отмечается, что Русый снят с поста в связи с переходом на другую должность.

Напомним, 5 декабря Лукашенко назначил новым главой Администрации президента Игоря Сергеенко, а его заместителем – Ольгу ЧуприсНаталью Кочанову, а также Михаила Русого, Анатолия Исаченко и Сергея Рачкова президент направил в Совет Республики.

Сообщалось также, что Русый будет курировать сферу деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия и, пока новый помощник президента не вступит в должность, будет совмещать эти обязанности.

Напомним также, что в марте нынешнего года глава государства поручил снять с постов руководителей агрохолдинга «Купаловское», виновных в необеспечении надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины. 

Президент заявил, что недоволен развитием предприятий Могилевской области. Он поручил главе своей администрации Наталье Кочановой найти новую кандидатуру на пост вице-премьера и помощника по Могилевской области на смену Милаилу Русому. «Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать», - сказал глава государства.

«Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор», - заявил Лукашенко. В итоге заместитель премьер-министра Михаил Русый, министр сельского хозяйства Леонид Заяц и глава Могилевского облисполкома Владимир Доманевский были освобождены от должностей 27 марта указами президента.

Напомним, 25-26 марта Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Он побывал на сельхозпредприятии «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка и отметил, что на фоне других предприятий оно выигрывает. Однако, по его словам, необходимо развивать новые направления производства.

 
 
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Экс-инспектор по Могилевской области и помощник президента в одном лице Михаил Русый освобожден от должности указом Александра Лукашенко. Об этом сообщает...
 
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