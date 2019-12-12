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В Бресте на большую сумму оштрафован противник аккумуляторного завода

13.12.2019 12:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Ленинского района Бреста оштрафовал противника аккумуляторного завода Александра Марачевского на 40 базовых величин (1.020 рублей).

В Бресте на большую сумму оштрафован противник аккумуляторного завода

фото - иллюстрация

Как сообщил БелаПАН присутствовавший на судебном заседании правозащитник Роман Кисляк, суд обвинил Марачевского по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года) за участие 25 октября на улице Советской в Бресте в предвыборном агитационном пикете кандидата в депутаты Палаты представителей активистки кампании «Европейская Беларусь» Полины Шaрендo-Панасюк. Одним из пунктов ее предвыборной программы было закрытие аккумуляторного завода.

В Бресте на большую сумму оштрафован противник аккумуляторного завода

фото - brestspring.com

«Марачевскому было отказано в правосудии. Власти всеми возможными способами преследуют противников аккумуляторного завода: участников избирательной кампании. За участие в этом же пикете судом Ленинского района 10 декабря Андрей Слиж также по ч. 3 ст. 23.34 КоАП оштрафован на 45 базовых величин. Они раздавали на пикете информационные материалы с логотипом «Стоп завод» о вредном воздействии свинца на организм человека», — заявил правозащитник.

Он отметил, что 24 октября Шарендо-Панасюк была лишена регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Западного округа №1. Это решение Шарендо-Панасюк обжаловала и до рассмотрения жалобы оставалась в статусе кандидата в депутаты.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 237 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

 
Теги: Брест
 
 
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