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Лукашенко впервые рассказал о встрече с Путиным

10.12.2019 15:58 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 10 декабря провел встречу с новым главой своей Администрации Игорем Сергеенко и экс-главой этого органа, ныне председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Во время встречи Лукашенко впервые после переговоров, прошедших 7 декабря в Сочи, упомянул о встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что сегодня состоялся его телефонный разговор с премьером российского правительства Дмитрием Медведевым и анонсировал возможные встречи с российской стороной. Он заметил, что сторонам предстоит решить вопросы, касающиеся правительств двух стран, однако не стал раскрывать деталей.

«Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся», - заявил белорусский президент. 

Лукашенко отметил, что Медведев готов обсуждать все вопросы и даже вызвался приехать для этого в Минск, если будет надо.

«Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го (декабря. - Прим.) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», - добавил Лукашенко.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 6-7 ноября встреч президентов двух стран Александра Лукашенкои Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, рассказал, что стороны согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, таможенной деятельности.

Напомним, что в Минске на протяжении 7 и 8 декабря прошли массовые акции простеста против интеграции. Граждане и оппозиция опасаются, что подписание интеграционнных документов грозят Беларуси потерей суверенитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 10 декабря провел встречу с новым главой своей Администрации Игорем Сергеенко и экс-главой этого органа, ныне председателем Совета Республики...
 
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