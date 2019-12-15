МИД сообщил, когда подешевеют визы для белорусов

Процедуры Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам.

Об этом заявил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун 16 декабря.

По его словам, теперь дело за Еврокомиссией, которая просигнализирует о возможности «физически и юридически подписать это соглашение». Имеются в виду государственные процедуры по ратификации соглашений о реадмиссии и визах и обмен ретификационными грамотами.

По мнению Бегуна, можно говорить об убежденности во вступлении в силу обоих соглашений для Беларуси и стран ЕС.