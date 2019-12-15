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МИД сообщил, когда подешевеют визы для белорусов
16.12.2019 14:58 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Процедуры Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам.
Об этом заявил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун 16 декабря.
По его словам, теперь дело за Еврокомиссией, которая просигнализирует о возможности «физически и юридически подписать это соглашение». Имеются в виду государственные процедуры по ратификации соглашений о реадмиссии и визах и обмен ретификационными грамотами.
По мнению Бегуна, можно говорить об убежденности во вступлении в силу обоих соглашений для Беларуси и стран ЕС.
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Процедуры Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам. Об этом заявил глава Департамента по гражданству и...
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