Источник материала: Виртуальный Брест

Президент рассказал, что порой руководство требует от сотрудников принести "не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день" под угрозой снятия премии. Президент Беларуси Александр Лукашенко признал существование в силовых структурах "палочно-галочной" системы, об этом он заявил на совещании в понедельник.





Сегодня президент собрал силовиков, чтобы обсудить применение мер административной ответственности . Меньше чем за пять лет в Беларуси было зафиксировано 16 миллионов административных правонарушений, и глава государства призвал разобраться, что стоит за этими цифрами.

"Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет – останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня", – убежден президент, его слова привела пресс-служба.

"Палочно-галочной" системой грешат в ряде структур, признал глава государства и назвал среди них милицию, таможенные органы, налоговую инспекцию, пожарную службу, санстанцию и некоторые другие.

Как все исправить?

Президент признал, что иногда проблема заключается не в руководстве, а в излишнем желании сотрудников "отличиться". Много вопросов у главы государства остается к милиции, но результатов в борьбе с озвученной проблемой он ждет не только от МВД.

Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Лукашенко убежден, что критерием для оценки качества работы должно быть не число выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

"Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать", – считает глава государства.

Он также добавил, что карательный способ разрешения конфликтов, который преимущественно использует действующий Кодекс об административных правонарушениях, не идет на руку и имиджу правоохранительных структур. Такой подход "формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще", подчеркнул Лукашенко.