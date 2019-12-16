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Павличенко об интервью в DW: "Это бред какой-то"
16.12.2019 19:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
СОБР не имел отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в спецподразделении под командованием Павличенко.
Об этом заявил
По его словам, Юрий Гаравский,
«Это полный бред какой-то», - заявил экс-командир СОБРа. Он рассказал, что Гаравский не мог участвовать ни в каких операциях в 1999 году, так как в это время отбывал наказание за вымогательство.
По словам Павличенко, у Гаравского «особого интеллекта не было», но были определенные навыки рукопашного боя, поэтому его взяли в МВД.
«В КГБ на Гаравского есть досье. Он никакого отношения к СОБРу не имеет, он опозорил наши ряды, занялся преступным бизнесом — вымогательством денег у простых граждан, прикрываясь, что он сотрудник [МВД]. Мы его из своих рядов изгнали, он отсидел три или четыре года. Сел он в 1999 году», - сказал Павличенко.
Он заявил, что СОБР – спецподразделение спецназначения внутренних войск, но упомянутые вопросы – «в компетенции других органов, если они этим занимались».
Тем временем издание
Следственный Комитет не ответил на вопросы «Нашей Нивы», сославшись на то, что «требуется изучить материалы».
Напомним, бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко.
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СОБР не имел отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в спецподразделении под командованием Павличенко.
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