СОБР не имел отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в спецподразделении под командованием Павличенко.

Об этом заявил TUT.BY экс-командир воинской части 3214, экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко.

По его словам, Юрий Гаравский, утверждающий , что 20 лет назад участвовал в похищении и убийстве Захаренко, Гончара и Красовского, никогда не служил в спецподразделении самого Павличенко.

«Это полный бред какой-то», - заявил экс-командир СОБРа. Он рассказал, что Гаравский не мог участвовать ни в каких операциях в 1999 году, так как в это время отбывал наказание за вымогательство.

По словам Павличенко, у Гаравского «особого интеллекта не было», но были определенные навыки рукопашного боя, поэтому его взяли в МВД.

«В КГБ на Гаравского есть досье. Он никакого отношения к СОБРу не имеет, он опозорил наши ряды, занялся преступным бизнесом — вымогательством денег у простых граждан, прикрываясь, что он сотрудник [МВД]. Мы его из своих рядов изгнали, он отсидел три или четыре года. Сел он в 1999 году», - сказал Павличенко.

Он заявил, что СОБР – спецподразделение спецназначения внутренних войск, но упомянутые вопросы – «в компетенции других органов, если они этим занимались».

Тем временем издание «Наша Нива» обратилось к пресс-службе Генеральной. На вопрос, последует ли реакция на материалы «Deutsche Welle» о бывшем бойце СОБРа, в Генпрокуратуре отметили, что дело находится в Следственном комитете. На него должен реагировать следователь, а не прокурор. Так как прокуратура – наздорный орган, а не следственный.

Следственный Комитет не ответил на вопросы «Нашей Нивы», сославшись на то, что «требуется изучить материалы».

Напомним, бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко.