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Дешевые визы все ближе: ЕС готов подписать соглашение о реадмиссии

17.12.2019 16:06 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Принципиально важное для белорусов соглашение о реадмиссии между нашей страной и ЕС может быть подписано уже в самое ближайшее время.

Как рассказала БелаПАН руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства Европейского союза в Беларуси Эвелина Шульц, стороны готовы к подписанию соглашения о реадмиссии: документы уже подготовлены, что дает надежду на их весьма скорое согласование. Уже после этого моно будет говорить и об упрощении визового режима.

Ранее глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, что Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам. Совсем недавно, в октябре, глава представительства ЕС Дирк Шубель сообщил, что подписание соглашения об упрощении визового режима состоится в самое ближайшее время.

В июне Совет Европейского союза принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым шенгенская виза дорожает до 80 евро и меняются другие правила ее получения. Если же переговоры между ЕС и Беларусью по реадмисии и упрощению визового режима завершатся успешно и своевременно, шенгенская виза будет стоить для Беларуси 35 евро. 

 
 
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Принципиально важное для белорусов соглашение о реадмиссии между нашей страной и ЕС может быть подписано уже в самое ближайшее время.
 
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