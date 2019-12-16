Дешевые визы все ближе: ЕС готов подписать соглашение о реадмиссии

Принципиально важное для белорусов соглашение о реадмиссии между нашей страной и ЕС может быть подписано уже в самое ближайшее время.

Как рассказала БелаПАН руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства Европейского союза в Беларуси Эвелина Шульц, стороны готовы к подписанию соглашения о реадмиссии: документы уже подготовлены, что дает надежду на их весьма скорое согласование. Уже после этого моно будет говорить и об упрощении визового режима.

Ранее глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал , что Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам. Совсем недавно, в октябре, глава представительства ЕС Дирк Шубель сообщил , что подписание соглашения об упрощении визового режима состоится в самое ближайшее время.