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Дешевые визы все ближе: ЕС готов подписать соглашение о реадмиссии
17.12.2019 16:06 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Принципиально важное для белорусов соглашение о реадмиссии между нашей страной и ЕС может быть подписано уже в самое ближайшее время.
Как рассказала
Ранее глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун
В июне Совет Европейского союза
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Принципиально важное для белорусов соглашение о реадмиссии между нашей страной и ЕС может быть подписано уже в самое ближайшее время.
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