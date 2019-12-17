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В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

18.12.2019 12:48 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Город над Бугом посетила делегация болгарского города Чирпан. Визит в наш город прошел под эгидой Международной ассоциации регионального сотрудничества.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

Как рассказал сопредседатель Ассоциации Валерий Тюлягин, участвовавший во встрече, ее задача — укреплять экономические и культурные связи на уровне городов и районов. Хотя МАРС пока довольно молодая структура, но она активно развивается. «Мы делаем ставку именно на муниципалитеты», — подчеркнул он.

В процессе экономической деятельности у производителей нередко возникают трудности. Их и планируют решать с помощью единой платформы для переговоров. Уже сейчас в Ассоциацию вступили шесть муниципалитетов Болгарии, еще десять хотят вступить. Активно сотрудничают с организацией регионы России и Западной Африки.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

Заинтересовались возможностями Ассоциации и представители Чирпана. Ивайло Крачолов только полтора месяца назад выиграл выборы мэра города и с первым официальным визитом в этом качестве посетил Брест, где бывал уже трижды.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

Прежде чем занять пост главы города, он работал в компании, которая сотрудничала с брестскими предприятиями, поэтому о возможностях нашей экономики знает не понаслышке. «Мы хотим, чтобы Чирпан стал настоящим центром болгаро-брестской дружбы. У нас есть много точек соприкосновения и много общего, в том числе ментальность и культура».

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

Александр Рогачук согласился с гостем, сказав, что мы сможем найти возможности для развития сотрудничества в экономике, туризме и культуре, а первым серьезным шагом на этом пути станет подписание договора о намерениях с администрацией Ленинского района Бреста. Он добавил, что гости удачно выбрали партнера для развития дружеских отношений, ведь в Ленинском районе есть все возможности для экономического и культурного взаимодействия.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

В планах гостей посещение торгово-промышленной палаты, крепости и крупных предприятий.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Болгарии

 
Теги: Брест
 
 
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  Город над Бугом посетила делегация болгарского города Чирпан. Визит в наш город прошел под эгидой Международной ассоциации регионального сотрудничества. Как...
 
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