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Суд начал рассмотрение иска Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр»

17.12.2019 19:44 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В экономическом суде Брестской области состоялось предварительное заседание по иску Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денежных средств в инновационный фонд.

Суд начал рассмотрение иска Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр»

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, который присутствовал на судебном заседании, истец просит суд взыскать с ООО «АйПауэр» 5 млн 725 тыс. 164,25 рубля в инновационный фонд, так как компания не выполнила свои обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

По словам Кисляка, на предварительном заседании были заслушаны позиции истца и ответчика. Представитель ООО «АйПауэр», в частности, не согласился с позицией облисполкома, заявив, что крайний срок ввода завода в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. При этом он ссылался на инвестиционный договор, заключенный в 2017 году. Брестский облисполком в обосновании иска ссылается на инновационный договор, заключенный в 2016 году. В соответствии с этим договором завод должен был быть построен и запущен в эксплуатацию до 31 июля 2019 года.

Инвестиционный и инновационный договоры были заключены между Брестским облисполкомом и ООО «АйПауэр».

Суд начал рассмотрение иска Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр»

«Облисполком заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом судебном заседании. Судья отказал в ходатайстве. И активисты смогли присутствовать на этом заседании, — отметил Кисляк. — Такая позиция облисполкома возмутительна. Мы имеем право на получение информации о том, как тратятся народные деньги».

Основное судебное заседание по иску назначено на 14 января.

 
 
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