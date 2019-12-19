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В парламенте акции оппозиции назвали провокацией
20.12.2019 12:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Призывы оппозиционных сил к участию в несанкционированных акциях против интеграции Беларуси и РФ члены парламента называют провокацией.
По словам члена Совета Республики Алексея Неверова, организаторы протестов используют вымышленные угрозы о потере суверенитета. «Мое мнение: все эти призывы выйти на площадь - просто провокация», - заявил он.
По словам Неверова, под белорусско-российской интеграцией власти понимают сотрудничество в экономике. «Никто не говорит о политике и тем более возможности слияния двух стран», - сказал парламентарий.
«В предновогоднее время пытаться будоражить людей и вывести их на улицы, да еще туда, где проводятся детские праздники, подвергая опасности детей... Тот, кто организует подобные акции, должен в полной мере нести ответственность за такие призывы», - добавил он.
Такой же точки зрения придерживается и глава постоянной палаты представителей по международным делам Андрей Савиных. Он считает, что на деле акции не имеют никакого отношения непосредственно к процессу интеграции и «не отражают позиции народа», передает
Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска
Участники акции (как и многие другие жители страны) хотят знать, какие именно документы будут подписывать руководители обеих стран и что именно подразумевается под словом «интеграция».
18 декабря около своего дома
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Призывы оппозиционных сил к участию в несанкционированных акциях против интеграции Беларуси и РФ члены парламента называют провокацией.
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