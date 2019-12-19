В парламенте акции оппозиции назвали провокацией

Призывы оппозиционных сил к участию в несанкционированных акциях против интеграции Беларуси и РФ члены парламента называют провокацией.

По словам члена Совета Республики Алексея Неверова, организаторы протестов используют вымышленные угрозы о потере суверенитета. «Мое мнение: все эти призывы выйти на площадь - просто провокация», - заявил он.

По словам Неверова, под белорусско-российской интеграцией власти понимают сотрудничество в экономике. «Никто не говорит о политике и тем более возможности слияния двух стран», - сказал парламентарий.

«В предновогоднее время пытаться будоражить людей и вывести их на улицы, да еще туда, где проводятся детские праздники, подвергая опасности детей... Тот, кто организует подобные акции, должен в полной мере нести ответственность за такие призывы», - добавил он.

Такой же точки зрения придерживается и глава постоянной палаты представителей по международным делам Андрей Савиных. Он считает, что на деле акции не имеют никакого отношения непосредственно к процессу интеграции и «не отражают позиции народа», передает БЕЛТА .

Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска прошли две 5-часовые акции протеста против интеграции с РФ. На 20-21 декабря во время встречи в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко и Владимира Путина запланированы новые акции .

Участники акции (как и многие другие жители страны) хотят знать, какие именно документы будут подписывать руководители обеих стран и что именно подразумевается под словом «интеграция».