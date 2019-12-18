Странновато: Путин не хочет дотировать Беларусь без углубления интеграции

Русский и белорусский народы — «почти одно и то же», но спонсировать всю экономику Беларуси было бы «странновато», по крайней мере, до углубления интеграции, считает глава России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

«Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильные. Русский и белорусский народ — это, по-моему, то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому тому, что у нас с Беларусью происходит такое сближение, я этому очень рад», — сказал Путин.

Российский чиновник отметил, что определенные достижения уже есть, но работа по основополагающим решениям в области создания Союзного государства практически не сделана - «90% не сделано по каждому из вопросов».

По словам Путина, он и Александр Лукашенко приняли решение об ускорении процесса интеграции в рамках Союзного государства, сообщает ТАСС.

Россиянин снова увязал этот процесс с выделением денег официальному Минску.

«Если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком газ для всей страны. Это вопрос, согласитесь, очень странный — Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область. Странновато», — сказал Путин.

Он готов подумать над вопросом если будут «общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные», «правила в области антимонопольной политики работать, а может быть и общий орган».

«Это огромная работа, и она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. У нас, кстати говоря, такое желание есть... Но на что мы сможем выйти, пока не ясно. Забегать вперед и начинать дотировать для Белоруссии в условиях недорешенности вопросов Союзного строительства было бы с нашей стороны ошибочно», — цитирует Владимира Путина РБК.